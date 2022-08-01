Как выживали челюскинцы/Мария Дукальская и Егор Яковлев
Продолжаем беседу с Марией Васильевной Дукальской об эпопее «Челюскина». В этот раз речь пойдёт о ледовом лагере челюскинцев. Благодаря чему люди, попавшие в тяжелейшие условия, остались людьми? Как были организованы их быт и досуг? В чем проявился талант Отто Юльевича Шмидта?
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Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/3457
Предыдущее видео: https://www.youtube.com/watch?v=itoGeX5dh-s
0:00-15:31 – Кто оказался на льду после гибели судна?
15:31-22:26 – Краткий обзор исторической эпохи
22:26-27:17 – Первый день на льду
27:17-37:05 – Обустройство лагеря
37:05-45:46 – Как текла жизнь в ледовом лагере
45:46-1:00:50 – Досуг челюскинцев
1:00:50-1:06:50 – Эвакуация
1:06:50-1:18:48 – Почему нельзя было пойти пешком
1:18:48-1:28:02 – История со счастливым концом
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