«Мерили штаны на “Таганском ряду”, стоя на картонке»: екатеринбуржцы — о том, как выживали в 90-е

Честные рассказы про котлеты из овсянки и гуманитарную помощь

Григорий Роман

Лилия Сагатдинова

Яна Иванова

Александра Вемс

Ирина Крюкова

Лариса Огонькова

Светлана Никишина

Ольга Александрова

Лариса Сербина

Анна Благодарова

Анна Галкина

Ashlie Brook

Долорес Гейз

Елена Равилевна

Олеся Бондарь

Илья Летаев

Ольга Трошкина

Ирина Газиева

Олеся Иванова

Александр Москаленко

Аня Хвагина

Для кого-то девяностые — время свободы и невероятных возможностей, для кого-то — нищеты и безнадеги, для кого-то — борьбы за достойное существование. Кому-то на девяностые выпало беззаботное детство или веселое студенчество, а кому-то — незаслуженно бедная старость.Каждая семья пережила эти годы по-разному, но и было много похожего — пили соки из порошка, закатывали на зиму в банки всё, что росло в огороде, мерили джинсы на рынке, стоя на картонке. Мы попросили читателей рассказать, как они выживали в девяностые. Получилась грустная история, в которой однако есть место добру и любви.Родители учителями в поселке работали. Держали коров, свиней, кроликов, кур. Садили вручную 35 соток картошки, и вручную же и выкапывали, уходило на это дней 10–15 по 8–10 часов каждый. Часть продавали, часть себе оставляли. Зарплату, помню, родители как-то получили в виде газовой плиты и еще какой то техники.Зарплату в виде денег увидели только в 2000 году. Я очень хорошо помню этот день, когда выплатили двухлетний долг! Двухлетний!!! Сейчас сложно себе представить, как можно прожить и не сдохнуть, если два года не получать зарплату… Мы сразу же пошли в магазин, и каждый купил себе то, что хотел. Впервые в жизни мы купили то, что хотели, а не самое-пресамое дешевое. Палка колбасы запомнилась очень. Целая палка. И можно было съесть бутиков сколько хочешь, а не половинку куска хлеба.Папа подрабатывал, охранял по ночам магазин, мы с младшей сестрой летом с 3-го класса работали в колхозном поле, пропалывали морковку. Платили за каждый километр прополки. Километр!!! До сих пор дрожь пробирает. Но, самое интересное, воспоминания в абсолютном большинстве хорошие. Жили очень дружно, держались за семью, друг за друга…На работе зарплату не давали, но можно было взять продукты, одежду, хозтовары, ещё пылесос «Урал», брали по несколько, пристраивали знакомым, родным, у кого были деньги, так и выживали, крутились, как ишаки, таскались.Мы всегда держали огород, поэтому с голоду никто не умирал. На работе зарплату давали мешками с сахаром или мукой, а также водкой, которая обменивалась на более необходимые продукты, вещи, деньги. Отец был профессиональным охотником, мама шила на заказ одежду. Не только выжить можно было, но и жить. Главное, люди вокруг были человечные. Дружно жили, помогали друг другу. Сейчас хуже, чем в 1990-е. Материально более-менее обеспечены все, но случись какая беда — глотки друг другу перегрызут, да и без особой беды за царапину на любимом авто в неподъемном кредите, например, тоже… Словом, всё познается в сравнении.В 97-м у меня родился младший брат, я заменила ему мать (мне было 11). Мама оставляла грудное молоко в холодильнике. Коляску на второй этаж таскала вместе с ребенком с прогулки и обратно. Мама с папой пропадали на заработках. Папа рыбу ловил, огороды копал. Мама штукатурила, красила, где возможно. Покупали только хлеб, который привозили в поселок на грузовой машине, нужно было ещё очередь отстоять. Из еды в то время помню только картошку.Спасали сады: варенье, соленья, овощи. На этом и жили. Мясо по праздникам, так же колбаса, сыр, фрукты и конфеты. Супы и каши без мяса, с тушенкой или рыбными консервами — кильки в томатном соусе. Вместо масла на хлеб маргарин мазали и посыпали сахаром, чтобы вкуснее были бутерброды. Делали котлеты из моркови, свеклы и из овсянки. Печенье на рассоле. Ещё помню гуманитарную помощь в школах выдавали продуктами.Папа на заводе работал, по полгода не видели денег. Брал продуктами частично, хлебом, консервами, булочками. Короче, талонами на еду и отоваривались в столовке на работе. Мама болела раком и получала пенсию по инвалидности. Было очень тяжело. Мне запомнилось, как она не могла есть, а только пить соки. Вот мы ей на кухонном комбайне морковь и свеклу тёрли, руками ей сок выжимали. А из этих отжимок делали себе котлеты на завтрак. Очень тяжело было…Можно было запастись картошкой в колхозе. Помогаешь колхозу собрать урожай, а взамен можно взять несколько мешков картошки. Еще помню всё по талонам. Перед Новым годом талоны на яйца скопились, а яиц в магазине нет. И — о чудо! Завезли! Очередь аж на улице, а там -20 °С, еще и ребенок маленький на руках. Занимаю очередь, отвожу к бабушке ребенка и четыре часа стою на улице за яйцами.Гуманитарную помощь помню в виде сухого молока, огромная оранжевая банка на кухне стояла, и мы его ложками ели, других сладостей и не было.Нас с братом мама одна воспитывала, жили в небольшом городке. Иногда совсем плохо было, сидели на одной картошке и сухарях, денег не было, зарплату месяцами не давали. Благо огород был, зимой картошка с солеными огурчиками.Мама тогда в интернате работала, ей на работе гуманитарную помощь выдавали из Америки — арахисовую пасту. Вкуснятина! Правда, ее было столько, что потом на неё смотреть тошно было, отдавали соседям коробками. Жаль, такой сейчас нет.А мне прикольно было, когда случился дефолт. Коллеги с ума сходили, бегали по банкам. У меня всё было весело, нет денег — нет проблем. А вот с детскими пособиями была жесть. Выдавали гвоздями, дверными ручками, белыми простынями, мылом и полотенцами. Наводило на определённые мысли.Мама готовила овсяные котлеты, я их закапывала в картофельное пюре, чтоб вкус овсянки сбить. Кстати, с тех пор овсянку ем только когда худею.А у меня папа купил на заводе, где работал, детали для техники (не помню уже какие) и обменял на молокозаводе на сливочное масло (деньгами не платили, только на обмен!), а уже потом это масло у себя на заводе кусками продал. За 30 минут всё разобрали. Вот так и жили, договариваясь, обменивая и выкручиваясь.Ещё помню самые любимые бутерброды: хлеб + растительное масло + соль. Хлеб полить сладким чаем и макнуть в сахар. Правда, с тех времён я больше такие бутерброды ни разу и не ела. В качестве завтрака иногда был хлеб, размоченный в молоке. Ммм… тоже вкусно. А за молоком и квасом с бидонами бегали, бочки приезжали к нам на пятачок. Хлеб прямо в руках домой носили, причем даже у продавцов не было заморочек по поводу денег и хлеба — всё одними руками. Болели, кажется, даже меньше, чем сейчас наши дети болеют. И гуляли с утра и дотемна при любой погоде. Одни. Хорошее детство было всё-таки. Родители всё равно старались сделать так, чтоб мы, дети, не чувствовали себя в чём-то обделенными. А потом, помню, через воскресенье на Таганский ряд за одеждой, да зима, да опять штаны какие-то на картонке мерить… бррр.Сбегала от домашних уроков и весь день была на подножном корме — питались яблоками, вишней, черноплодкой, малиной — всем, что росло во дворах в районе дворца спорта и за забором станции Юннатов в Зеленой роще. А также сдавали бутылки и покупали булки, мороженое на вырученные средства. Лишь бы домой, что называется, не загнали в обед.А еще собирали бычки и курили их и чувствовали себя суперкрутыми в 10-то лет. Из гастрономического запомнила шоколадное масло почему-то: как объешься его, так плохо потом, тошнило аж. Еще помню «торт» делали — свежеиспеченный белый хлеб, масло, сверху варенье — ммм… Помню, как ели черный хлеб, политый подсолнечным маслом и сверху солью… И ведь вкусно было! Всё еще помню этот вкус. Пишу, и слеза аж… Тяжко было — а мы и не понимали. А еще пельмени — это был прям праздник какой-то, мечтали о них (сейчас смешно). Еще воспоминание — повсюду были «пыхающие» подростки с пакетами — и это при том, что я жила не на окраине (что там было, страшно представить). Помню маргарин «Рама», «Юпи», «Зуко», «Анкл Бенс». Последний, кстати, так и не попробовала.В летние каникулы работала беби-ситтером, зарплата уходила на лекарства маме, которая в тот момент болела, а у отца и мамы зарплата была только бытовой техникой и продуктами. И вот это вот любимое, когда нужная одежда или обувь покупалась со словами: покупаем это сейчас, но это тебе на день рождения / Новый год / 8 Марта.Это были тяжёлые годы. У меня не стало папы, мама осталась одна, она врач и получала совсем ничего. Ели одну картошку да «Александру и Софью». Бывало, газировкой побалуют. Ходили есть в гости. Садов-огородов не было, только бабушка давала летом овощи, а зимой — закатку. Даже сейчас, вспоминая, первое, что всплывает, это как завариваю лапшу после школы. И так каждый день. Даже пицца в столовой была для меня слишком дорогой. Самое обидное сейчас из того, что замечаю, как люди разбрасываются едой. Иногда запакованное или нетронутое выкидывают. Сразу видно человека, который никогда не голодал. Жаль таких людей, не понимают, что всё имеет свою цену.Помню, как преподаватель в учебном заведении как-то спросила у нас: «Ребята, у кого из вас есть младшие братья и сестры, кому-нибудь надо машинки «Бархан»?» Им зарплату выдали этими машинками.Мы селедку солили в ванной дома, потом по ЖКО и отделениям почты разносили, брали очень хорошо, даже из налоговой заказывали. Помню «окорочка Буша» и маргарин «Рама» — веселое и предприимчивое время было.На хлеб масла подсолнечного наливаешь и сахаром посыпаешь или чай и хлеб с майонезом или маргарином Rama. Макароны с майонезом. Лапшичка «Александра и Софья». Лепешки сами пекли вместо хлеба. Перловка с луком и морковкой. Суп из пакета со звездочками. Кубики бульонные. Ложка жженого сахара. Собирали бутылки, отмывали в ванной этикетки и шли сдавать, покупали хлеб и ещё что-то необходимое, а на сдачу — жвачки «Лав ис», «Турбо», копили и обменивались фантиками (вкладышами), наклейками.Картошка и курица были праздничным блюдом на Новый год и день рождения, самодельные сладости и «Юпи» («Зуко»). Можно долго вспоминать, детство было хоть и не шикарным, но таким запоминающимся.В школе в один год дарили к Новому году подарки с полностью китайскими конфетами (карамельки в основном). Вкусы очень экзотические типа «сладкий огурец». Но мы были рады и этому. Северный Казахстан, год 94–95-й.Я в школе продавал вкладыши от жвачек BomBimBom с машинами. По 50₽ за вкладыш. Один раз старшеклассник не из нашей школы прознал про мой бизнес, пришёл и отобрал всю коллекцию. Пытался убежать, но я гонялся за ним не отставая, пока нас не тормознул директор. Не нашего выгнали с территории школы, а директор купила несколько вкладышей, которых не хватало до полной коллекции её сыну.Решала задачи по физике и радиоэлектронике (кажется, так назывался предмет) за банку тушёнки. Под кроватью в общаге была целая батарея.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10318889.html