В России не так часто выходят фантастические фильмы, предлагающие некий взгляд на будущее общества. Хотя тема сама по себе важная – ведь от понимания, куда мы двигаемся и какое будущее строим, во многом зависят наши сегодняшние действия и мысли и, как следствие, завтрашние события.

Фильм «Обратимая реальность» показывает Москву будущего, в которой все люди постоянно погружены в виртуальную реальность. Каждую свободную минуту они подключаются к системе компьютерных приключений от корпорации «Новая жизнь». В этой программе можно быть, кем угодно, и делать всё, что захочется, без каких-либо негативных последствий для тела, но при этом получать подлинные эмоции и впечатления.

Логика развития событий фильма вполне стандартная – корпорация «Новая жизнь» строит планы по тотальному контролю с помощью своих технологий, но есть некая группа сопротивления, которая старается вывести людей из их виртуальных грёз, вернуть в настоящий мир. Благодаря действиям активистов удаётся сорвать планы главного злодея, но деятельность самой корпорации не прекращается.

Не останавливаясь на частностях, таких как стандартная любовная линия или детективные моменты на тему «кто же тот самый скрытый враг», опишу смысловой посыл фильма, который доносится до аудитории. Сразу отмечу, что проблема погружения общества в компьютерное пространство действительно острая и созидательное творчество по этой теме очень востребовано.

Если коротко обобщить, то картина мягко подводит зрителей к мысли, что общество добровольно выберет уход в виртуальную реальность, а любые попытки этому противодействовать обречены на провал. Поэтому лучше и не пытаться изменить этот якобы естественный ход вещей, а просто получать удовольствие от его положительных аспектов.

Вывод может показаться довольно странным, так как зритель все полтора часа наблюдает за действиями персонажей, желающих жить настоящим. Но их попытки показаны бесплодными. Они смогли только помешать главному злодею реализовать некоторую часть его планов и, что называется, наладить свою личную жизнь, но деятельность корпорации продолжилась, а массы людей нисколько не осознали того, чем грозит уход в мир иллюзий.

По сути, фильм во многом программирует именно то будущее, с которым борются его главные герои. Достигается это за счёт следующих моментов:

Во-первых, показан только такой отрицательный пример образа будущего, созидательная альтернатива не представлена от слова совсем. Попробуйте вспомнить современный фильм с положительным образом будущего, таких картин практически нет, и это не случайно – головы масс через кинематограф забивают только негативными прогнозами. Во-вторых, в фильме ярко на уровне картинок описаны прелести погружения в виртуальную реальность, а обсуждение угроз и негативных последствий присутствует в минимальном количестве и только на словах. А ведь воздействие на психику образа (картинки) в большинстве случае сильнее влияния слов. В-третьих, в фильме нет посыла на рост и личное развитие. Очевидно, что светлое будущее можно построить только путём преображения общества и самих людей в сторону улучшения их нравственных, волевых, психологических и физических качеств. В картине же показаны бесплотные попытки героев изменить жизнь, но не путём работы над собой и взаимодействия с окружающими, а путём диверсий, вирусов, мордобоев и так далее. То есть, и поведенческие модели предлагаются зрителю явно тупиковые. Да и в целом, внимание основных персонажей (а значит, и внимание зрителей) больше направлено на любовную историю и семейные разборки. В-четвёртых, группа «борцов за народное счастье» в целом похожа на сборище наивных простофиль или отщепенцев. Перед самыми финальными титрами на фоне хэппи-энда любовной истории главных героев звучит закадровый голос: «Антивирты получили условные сроки и продолжили свою пламенную борьбу с приключениями. Они молоды, бескомпромиссны и свято верят в благородную миссию их БЕССМЫСЛЕННОЙ борьбы». Тем, кто выберет «тёмную сторону», помимо прелестей виртуальной жизни сулят и возможность переселять своё сознание в другие тела. Кстати, трансгуманистический сюжет переселения сознания, присутствующий в изрядной доле современного кинематографа, базируется на идее об отсутствии у человека души. Печально, что и российские творцы сегодня проповедуют эту бездушную и очевидно вредную мысль.

В итоге после просмотра такого кино в голове остаётся мысль в стиле:

«Всё пропало, ничего сделать невозможно, разве что наладить свою личную жизнь и успеть получить побольше удовольствий. А те, кто пытаются противостоять такому печальному будущему, – они просто наивные глупцы».

Из других моментов – в фильме присутствует реклама соцсети ВКонтакте, биткоинов, в небольшом количестве тема извращений. Есть один наказанный коррупционер, бравший взятки; один выкрутившийся из передряги злодей, намеренный продолжить своё тёмное дело; и огромная серая масса безвольных индивидов, из которых, по мнению авторов, и состоит общество.

К счастью, по качеству исполнения кино получилось крайне отталкивающим: плохая игра актёров, множество сюжетных дыр, слабые спецэффекты и так далее. Поэтому конкретно эта история массам не зайдёт, но всё же стоит опасаться того, что качество подачи со временем улучшат, а смыслы останутся в рамках всё той же повестки.

Источник: Рецензия на сайте КиноЦензор

Дополнительные видео по теме