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Принципы общества Будущего

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Сегодня уже все понимают, что дальнейшее движение человечества в том направлении, в котором оно сейчас движется, приведёт к катастрофе. Нам срочно необходимо изменить направление развития общества. Какие принципы являются основополагающими для построения благополучного процветающего во всех отношениях общества? Каким должно быть Общество Будущего и на каких принципах должно быть основано государство, в котором мы с вами захотим жить? Это мы обсуждали на одной из площадок Форума решения социальных задач, который прошёл в Центре международной торговли в Москве.


Тайминг:

1:30 Какова причина всех современных кризисов?
10:21 Два типа сознания: биологическое и социальное
19:10 Сравнение общества с человеческим организмом
28:07 В чём заключается развитие человека как личности?
35:10 Проблемы экологии
44:07 Как нужно оценивать эффективность государства?
49:47 С чего начать изменения?
54:25 Какова роль государства в отношении института семьи?
59:42 Что такое общественный запрос?
1:06:10 Показатели репродуктивного здоровья и смертности в России

Олег Иванович Аполихин: главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук, директор Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии им. Н.А.Лопаткина.

Александр Евгеньевич Усанин: Российский просветитель, социальный философ, писатель, общественный деятель.
Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Личный сайт автора: https://usanin.com
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#КонцепцияБудущего #ВидениеБудущего #ОбществоБудущего
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jNHk05UT4Uo
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