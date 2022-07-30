Принципы общества Будущего
Сегодня уже все понимают, что дальнейшее движение человечества в том направлении, в котором оно сейчас движется, приведёт к катастрофе. Нам срочно необходимо изменить направление развития общества. Какие принципы являются основополагающими для построения благополучного процветающего во всех отношениях общества? Каким должно быть Общество Будущего и на каких принципах должно быть основано государство, в котором мы с вами захотим жить? Это мы обсуждали на одной из площадок Форума решения социальных задач, который прошёл в Центре международной торговли в Москве.
Тайминг:
1:30 Какова причина всех современных кризисов?
10:21 Два типа сознания: биологическое и социальное
19:10 Сравнение общества с человеческим организмом
28:07 В чём заключается развитие человека как личности?
35:10 Проблемы экологии
44:07 Как нужно оценивать эффективность государства?
49:47 С чего начать изменения?
54:25 Какова роль государства в отношении института семьи?
59:42 Что такое общественный запрос?
1:06:10 Показатели репродуктивного здоровья и смертности в России
Олег Иванович Аполихин: главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук, директор Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии им. Н.А.Лопаткина.
Александр Евгеньевич Усанин: Российский просветитель, социальный философ, писатель, общественный деятель.
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