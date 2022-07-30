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Что вы знаете о прошлом, настоящем и будущем? // Алексей Анатольевич Орлов

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Выступление Алексея Анатольевича Орлова в деловой программе «Образ будущего» XVII Международного кинофестиваля «В кругу семьи».
Что вы знаете о прошлом, настоящем и будущем?.

Ведущий сессии Виктор Алексеевич Ефимов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dsIviedJe-g
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