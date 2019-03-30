ШЕСТИМЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ТРЕХМЕРНОЕ ВРЕМЯ

«Не понятое вами остерегайтесь называть несуществующим», — говорил Бартини. Роберто Бартини – это великий маг и путешественник во времени.

Роберто Бартини, — это Леонардо да Винчи. Он Мастер. Великий Мастер, которого в своем произведении Мастер и Маргарита описал Михаил Булгаков. Бартини всесторонне развит и одарен. Да потому что он Мастер. Он художник. Он архитектор. Он конструктор. Он писатель. Он физик. Он химик. Он автор работы по ноосфере, где хранятся наши знания. Знания нашей цивилизации.

Так называемый Академик Вавилов украл работу по ноосфере у Бартини. Мы мало что знаем о нем. Он всегда под под зонтиком спецслужб, которые оберегали его как зеницу ока. Многие думают, что если спецслужбы оберегают, то человек живет в шоколаде. Это не так. Зачастую, наоборот. Всячески принижают, зажимают безденежьем, нестабильностью в жизни, трагедиями. А иначе чем можно заставить свободного человека работать на себя, на свои мелкие задачки по порабощению всего мира. Бартини был человек мира. Он Мастер Мира. И, как живой биологический объект, он с молодости попал в капкан 13 отдела ГКЧП, то есть КГБ, в котором и по сей день существует тот самый чертовской 13 отдел. 13 чертовской отдел был подробно описан у Григория Климова в его книге Имя им Легион и других книгах. Коктебель. Волшебное место, с возвышающимся над бухтой Кара Дагом. Особое энергетическое место. Олимп богов. Именно здесь встретились Михаил Булгаков и Роберто Бартини. Бартини, как старший и закованный в кандалы, назначил встречу Михаилу Булгакову, здесь, где Бартини работал над проектами летательных машин. Летом 1925 года в Коктебеле прогуливались по набережной Михаил Булгаков и Роберто Бартини. Два брата по крови не могли наговориться. Для обоих встреча была большим долгожданным подарком. Бартини посвящал Булгакова в их семейные тайны. Учил. Наставлял. Делился возможностями общения с Эфиром. Я не оговорилась, сказав, что Бартини был в кандалах. Как ни странно это звучит, — Бартини, в силу своей силы, был всегда под прицелом спецслужб и покушениями на убийство. Пытаясь убить Бартини, — каждая политическая группа решала свои личные задачи. Никто никогда не задумывался о человечестве, о цивилизации. Это доступно только большим мыслителям. Это доступно Мастеру, такому, как Бартини и Михаил Булгаков. По словам Бартини на его жизнь покушались трижды — в Берлине, в Севастополе и в Москве. В 1967 году, в самом центре столицы: автомобиль «москвич» с погашенными фарами пытался сбить его на улице Кирова. В 1974 его убили в ночь с 4 на 5 декабря в «нехорошей» квартире на Кутузовском проспекте в Москве. Заключение: ударился об косяк. О, как узнаю мой родной Кутузовский проспект, где я прожила 25 лет. Я бы назвала весь наш Кутузовский той самой «нехорошей» булгаковской квартирой. Столько колдунов, спецслужб, властителей не знает ни одно место в Москве. Даже Кремль. А что творится по ночам, когда возвращаются чиновники после Бала у Королевы Маргариты и Воланда! По 300 черных автомобилей с включенными стопсигналами возвращаются поутру на свои дачи в 4:30утра. Кто куда. Направление Рублево-Успенское шоссе и Можайское шоссе. Но все проходят через жерло, через то жерло, что было у меня под окнами, между домом 26 (домом Брежнева, Андропова и др) и домом 27, где жила я. Это основное место ДТП высоких чиновников. Это ЛОБНОЕ место казни. Говорят Бартини появился в России из Хабаровска в 1920 году. Хабаровск! и итальянские военнопленные. Что это? Откуда в Хабаровске итальянские боевые отряды? Требовался специалист по Черной Магии. Таковой оказался якобы среди итальянских военнопленных. Но это легенда для народа. На самом деле, его попросту ВЫКРАЛИ из Италии. Доставляли не по суше, потому что Мастера кинулись искать по всей Европе. Его доставили морем, тем путем, где его никто не искал. Через Индию. Долго? Да разве это время, когда владеешь самим Мастером. Бартини привезли в штаб и попросили перевести текст из пергамента, написанном на древнем языке. Каком языке? неизвестно. Возможно, протодраведийский, на котором никто давно не говорил. Только специалисту по магии это было под силу…он не читал текст. Он видел, что пишет тот далекий, кто прикоснулся к пергаменту. Он входил в контакт с теми, кто жил здесь до нас. Прикасаясь к тексту, он начинал путешествие во времени. Выкрали Мастера. Бартини в 1920 году оказался в России. Причем изначально на Дальнем Востоке, где открыт был портал в неизведанное через ворота Порта Артура. В то время Порт Артур был открытый портал в иные миры. Порталы открываются и закрываются. Срок действия каждого портала ограничен. В мире — о Роберто Бартини было известно давно, как о специалисте времени, как о Мастере Магии. Возможно, образ Гарибальди и Овода был списан с Роберто Орос де Бартини. Об этом я расскажу в следующий раз. И кто написал эти произведения.

Роберто Бартини богатый наследник барона. Но, для унижения и растаптывания, в социалистической России принято было всех великих причесывать под гребенку крестьянского происхождения. Ох, уж этот Интернационал. Везде его мысли и руки. Бартини не избежал подмены в своей биографии. Этим самым шариковы большевики хотели изъять из генетической истории факт и очевидность, — возможности быть магом только людям высокого происхождения. Шариковы магами быть не могут. Именно поэтому они так охотятся за настоящими магами. В кандалах заставляют работать на себя, а потом разрушают и уничтожают.

Управляющие шариковы скрывают факт разности нескольких генетических видов, живущих на Земле людей одновременно. Только и только для того, чтобы скрыть от живущих их разницу в генетическом возрасте, а значит и умственном различии, — придумывались байки про пролетарское происхождение. Пролетарское – читай шариковское. Вот что возносилось в советское время. Пролетариям была открыта дорога в науку и литературу. Вот потому имеем не науку, а издевательство. Не литературу, а жвачку. Или плагиат. Воровство. Шариковы создавать не умеют. Шариковы умеют разрушать. Большевики автоматически приписали Бартини происхождение от садовника. Причем для советской власти не в грех было опорочить не только самого Бартини, но и его мать, якобы спутавшейся с садовником. Советская власть родилась в грехе и своим грехом накрыла всю Россию и Европу.

Конечно, сегодня, когда есть возможность проверить нам самим многое вранье, мы можем совершенно спокойно сказать, что Роберто Бартини был знатного происхождения, родился от своего отца, барона, владельца провинции Феони в Италии. То есть, его отец был из королевской семьи, владеющей миром, управляющей миром. Но в середине 19 века все связи были разрушены. Однако, остатки королевской семьи смогли закрепить свои земли за своими детьми, — принцам. Роберто Бартини был владельцем земель не только той местности, где он жил. Он наследовал управление землями, как Мастер. От отца ему в наследство было выделено 10 млн долл. Сегодня это возможно 10 млрд. или триллион. Стоимость миллиона в начале 20века и сегодня, спустя 100 лет, — огромная. Он был богачем. Выкрав Мастера, большевики все его богатства, закрепленные за ним, переписали на себя, заняли его замки и владения. Выкрав Бартини, и забрав его документы на владение землями , большевики совершили подмену самого Бартини. Родственники подмену видели, но видимо не смогли ничего сделать против шагающего Интернационала через всю Европу. Раньше, при правильном управлении цивилизацией, а без управления цивилизация не может жить и развиваться, так вот при правильном управлении Правил миром Мастер. Он был один. Он всегда один, Мастер Мира. И когда в Коктебеле повстречались два принца крови Михаил Булгаков, чингизид по происхождению, и Роберто Бартини, чингизид по происхождению, то это встретились два брата, два принца. Им было о чем поговорить.

Дети Золотой Орды. Последние свежие капли Вселенной на загнивающей от крови Планете Земля. У Роберто Бартини было счастливое детство. Это то, что он мог вспоминать с любовью, сидя на нарах в ГУЛАГах. Когда маленький Роберто увлекся астрономией, отец подарил ему собственную обсерваторию. Когда подрастающий Роберто увлекся самолетостроением, отец подарил ему гараж и самолет. В СССР — Бартини работал в Севастополе, на аэродроме Кача. В Коктебеле (Планерском) на закрытом аэродроме на горе Узун Сырт. Разрабатывал и испытывал новые самолеты. Только вот не знаем мы ни одного самолета с буквами Бартини. У Бартини воровали все. Он был беззащитен и бесправен. От воровства воровской бандитской власти не было спасения детям Золотой Орды. Их ум использовали и приписывали себе дети большевиков-шариковых и безплодных Роз Люксембург, Землячек, Колонтай, Крупской. Бесплодных яловых коров, выведенных искусственно в резервациях. В 1930-м году Бартини вернули в Москву, дали звание генерал-майора, и назначили возглавлять КБ НИИ Гражданского флота, где работали молодые Королев, Лавочкин, Четвериков. Звание дали? Генерал-майор. Что для Бартини было это звание, — ничего. Его поставили обучать Королева и других, кто должен был перенять опыт работы и возможности Бартини работать с ноосферой. Бартини разработал 60 проектов летательных аппаратов. За ним не успевали. Его разработки были никому не понятны. Все НЛО, летающие тарелки и прочие летательные неизвестные аппараты были разработаны Бартини еще в 30-х года 20века. А сегодня нам преподносят эти аппараты, как неизвестные объекты, и пугают пришельцами.

Разработал проект 42-х тонного двулодочного морского бомбардировщика МТБ. Разработал самолет дальнего арктического следования ДАР, который мог садиться на лед и на воду. В 1935 на одном секретном аэродроме был испытан самолет-невидимка. 1935 год!

МАСТЕР-значит СОЗИДАЮЩИЙ!

И все это — Мастер Бартини. Вот почему он Мастер. А другие только жалкое подобие. Пытающееся изображать Мастера. Мастер – это работа. Сложная работа по выходу цивилизации на новые рубежи. Нет Мастера у цивилизации – значит нет и развития. О самолете-невидимке очевидцы рассказывают: завели мотор, задрожал корпус, и самолет размазался по взлетной полосе. Вспыхнул блик, и самолет исчез. Был слышен только звук. Но ничего не было видно. Самолет улетел, затем вернулся. Только после посадки самолет проявился.

Я слышала, что до сих пор вроде бы в Сибири сохранился этот самолет. Вернее, был сохранен до начала 21 века. Где брал Бартини свои идеи и чертежи? В будущем, куда он часто путешествовал. В прошлом, где ему было легче жить, чем в настоящем. Бартини изменили имя, дали рабочий псевдоним — Дунаев. В 1938 году после многих успешно поднятых в небо машин-невидимок, летающих тарелок, — Бартини посадили в тюрьму. Это было спасение!

Его необходимо было изолировать. Отправили в Омск в шарашку КГ. Под руководство Туполева. Отсюда все самолеты Бартини были названы ТУ. Туполева мы знаем. Только не знаем, что Бартини разработал все самолеты, а не Туполев.

Но самолеты для него было ремесло. А дело всей жизни — это Космос, устройство мира. Он пытался донести до нас пространственно-временную размерность Вселенной. Изменяя пространство, можно изменить время. И наоборот. В 30-х годах Бартини вел тайный кружок, участниками были все в будущем известные писатели — Александр Грин, Иван Ефремов, Михаил Булгаков, Алексей Толстой, Андрей Платонов, Евгений Шварц.

На встречах он рассказывал о трехмерности времени, о пятом измерении, о связи прошлого с будущим и настоящим. Он вдохнул в них, будущих писателей цивилизации, Вселенную. Он осуществлял свою функцию – Мастера цивилизации. Он пытался исправлять, что было загублено. Он учил их входить в Ноосферу, брать оттуда знания, общаться с Эфиром.

«Прошлое, настоящее, будущее — одно и то же. В этом смысле время похоже на дорогу: она не исчезает после того, как мы прошли по ней, и не возникает сию секунду, открываясь за поворотом« — Р.Бартини

О, если бы мы учились на основе теорий Бартини, то сколько бы прекрасного нам бы открылось. Как же нас обворовали! В 1950 году Бартини отправил большую работу — рукопись статьи «Некоторые соотношения между физическими константами» — в ноябре 1950 года президенту АН СССР С.И. Вавилову. Естественно, Вавилов промолчал. Только потом мы знаем труды Вавилова о биополе Земли, о ноосфере. Плагиат? У Бартини.

Его интересовали проблемы физики, философии, теории познания, проблемы космологии и мироздания. В 40-х и 50-х годах Бартини активно работал над вопросами пространственно-временной размерности Вселенной, пытался разрешить противоречия теории относительности, предложил так называемую кинематическую систему координат, на ее основе построил таблицу размерностей физических величин, в каком-то смысле аналог таблицы Менделеева в области физики. В статье Бартини излагает свои воззрения на число измерений пространства-времени нашей Вселенной. Автор статьи делает заключение о шестимерности нашего пространства-времени, при этом утверждает, что шестимерное пространство-время — это три обычные пространственные координаты и три временные координаты (вместо обычной одной временной координаты, которой сегодня оперирует физика, как наука и все мы на чисто бытовом уровне). Иными словами, в соответствии с гипотезой Бартини размерность пространства-времени отвечает формуле числа измерений (3+3). После длительного перерыва, не получив ответа от Вавилова, который опубликовал свои работы по ноосфере, бесправный автор Бартини послал рукопись статьи в «Журнал теоретической и экспериментальной физики» с целью ее опубликования. Рецензент журнала оскорбил Бартини, он написал следующее: «Предполагаемая статья напоминает мне рекламу мази, которая в равной степени придает блеск ботинкам и способствует ращению волос …». Тогда Бартини через друзей привлек академика Н.Н. Боголюбова. Последний порекомендовал Бартини послать статью в журнал «Ядерная физика» и попросил написать рецензию для журнала физика С.С. Герштейна, впоследствии академика РАН. Ученые мужи видели воровство. Но никто не хотел сесть в лагерь за заступничество. Они могли только тихо на ухо советовать. Именно поэтому до нас дошло то, что Вавилов свои работы своровал у Бартини. Идеи Бартини были присвоены Вавиловым.

Один брат Вавилов сидел в тюрьме, а другой благополучно возглавлял Академию Наук. Итак, Бартини в конце концов решил издать хотя бы один свой труд, из множество сворованных у него. После того как, несмотря на положительную рецензию, статья снова не была опубликована, появилась идея опубликовать ее в журнале «Доклады АН СССР» по представлению академика. Н.Н. Боголюбов не стал сам представлять статью и попросил сделать это физика Бруно Понтекорво, недавно избранного действительным членом АН СССР. Понтекорво представил рукопись Бартини редакции 23 апреля 1965 года, и она, наконец, была опубликована. Помните, когда Бартини послал ее Вавилову? 1950.Понадобилось всего каких-то жалких 15 лет, чтобы рукопись Бартини опубликовали. Представляете, какое шло сопротивление его трудам. А все потому, что за всем этим стоял плагиат, за который бездари получали деньги и звания, красивую жизнь и почет.

Бартини же не мог воспользоваться благами за свои труды. Основа статьи это гипотеза о шестимерности пространства-времени Вселенной. Матрица, шестигранные соты пчел, шестимерное пространство Вселенной, — все закономерно. Все создано искусной рукой Мастера. И кому, как ни проекции Мастера на Земле было знать детали и суть созданного: Вселенной. У Бартини был и другой неприятный опыт совместной работы по пятимерной оптике с физиком Ю.Б. Румером, который опубликовал монографию по пятимерной оптике под своим именем, забыв отметить, что результаты были получены Бартини.

Бартини приходилось брать в соавторы других ученых, которых советская власть публиковала, признавала. Имя Бартини нигде не печатали, его достижения замалчивались. Его попросту не было. В СССР люди не знали кто такой Бартини. Были Вернадский, Румер, но не Бартини. Здесь мы видим ту же аналогию и с творчеством Михаила Булгакова. Булгаковские книги не печатались, замалчивались. Но когда свои романы М.Булгаков отдавал другим, то его книги имели бешенный успех. К таким произведениям М.Булгакова относится книга «12 стульев», которую он отдал Ильфу и Петрову. Один из которых был братом Катаеву, секретарю союза писателей СССР.. Вот так большевики и их потомки становились великими.

В 1960 году Бартини дали квартиру на Кутузовском проспекте. В квартире Бартини на Кутузовском проспекте в Москве обращали на себя внимание две фотографии под стеклом на стене. На одной — молодой, гордый аристократ Роберто, на другой деклассированный элемент — жалкий и не опасный. КГБ умеют ломать людей гордых и вольных. Квартира Бартини на Кутузовском — Это и была та самая «нехорошая» квартира из Мастера и Маргариты. Квартира Мастера. У земли, на первом низком этаже. Зашторенные окна. Он был всегда один. Жена, сын и 3 внука жили отдельно. У них была своя жизнь. Жена не по любви, а приведенная сотрудниками КГБ. Нехорошая квартира, описанная Булгаковым. Здесь Мастер творил. Здесь он медитировал. Уходил в Астрал и там черпал идеи. И наконец-то ему было наплевать на необходимые доказательства для Академических ученых, которые ничего не соображали ни в чем. Он предчувствовал свою смерть. Знал, что убьют. Он запаял свои наиболее ценные бумаги в футляр и написал не вскрывать до 2197 года. Это так далеко от нашего восприятия жизни ушел Мастер. Конечно вскрыли. Конечно пытаются до сих пор расшифровать записи. Конечно по его схемам управляют временем и искажают пространство. Своим запретом он пытался продлить жизнь человечества на Земле. Ан-нет!

Бартини: «Количество жизни во Вселенной, то есть количество материи, которая в бесконечно отдаленном от нас прошлом вдруг увидела себя и свое окружение, — тоже величина постоянная. Мировая константа. Но, понятно, для Вселенной, а не для отдельной планеты».

Вот интересный факт. Который вызывает чувство сожаления и жалости. Бартини маркировал свои самолеты казалось бы произвольными сочетаниями букв и цифр. Однако! М — 62 = 8 А — 57 = 12 С — 6 = 6 Т — 200 = 2 ЕР — 2 = 2 Что означают цифры? Сумма 30 = 3. Или каждое число имеет свою веху и значение?

...формула пространства-времени 3+3 МАСТЕР.

Они с Булгаковым задолго до конца жизни обоих знали о судьбе каждого, и ничего не предпринимали, чтобы изменить. У Роберто Орес Бартини забрали имя. Это имя не его имя. У него забрали его земные богатства: дома, земли, и 10 миллионов долларов (так говорят). Богатейший человек мира отдал свои богатства неизвестно кому и неизвестно за что. У него украли его дом, его Родину, его любовь, а взамен подсунули «любовь» из шарашки с доносами на него. У него украли жизнь, заменив ее рабством. Для него не нашлось даже нормальной квартиры за все его открытия. Ему дали темную сырую квартиру, где он нарисовал на потолке голубое небо и Солнце, а вместо пола нарисовал морское дно с камешками и море. Он создал себе маленький мирок, который он еще помнил из детства: море, небо, Солнце. И медитировал, уходил туда в далекие дали, где он черпал информацию и приносил на... ШЕСТИМЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ТРЕХМЕРНОЕ ВРЕМЯ, или на Землю людям?

Он, путешественник во времени. Уже не хотел возвращаться в свою квартиру на Кутузовском проспекте, где на каждом углу, в каждом доме полно спецслужб. Серые неграмотные люди облепили его как клопы. Мастер — Он вольный человек предпочел не избегать своей смерти, понимая, что бессилен перед ситуацией. спокойно ждал дома, когда его придут и убьют. Ему проломили висок. Почему проломлен висок? А это пытались вырвать у него его возможности Мастера, его силу.

Воздействовали психотронным, по изъятию духа Бартини. Шариковы жестоки. Им не дано ничего, помимо механических движений в жизни – агрессии и убийств. Будущее и Вселенная это загадка для них. Потому пытают, в буквальном смысле пытают посвященных в тайны Вселенной.

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