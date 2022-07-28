Украина – единственная наследница Киевской Руси?/Егор Яковлев
Егор Яковлев в эфире «Изоленты» дал историческую справку на заявление Владимира Зеленского о том, что Украина – единственная законная наследница Киевской Руси.
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Парламент Украины принял законопроект, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
“Рада поддержала в целом законопроект об особых гарантиях для граждан Польши. За — 283″, — написал он в своем Telegram-канале.
После принятия закона поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина.
В частности, они смогут работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, получать образование, лечиться, претендовать на социальные выплаты.
О том, что президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект об особом статусе для граждан Польши, ранее сообщил польский лидер Анджей Дуда.
Как уточняла в середине июля депутат Рады Ольга Совгиря, помимо полного набора социальных гарантий, поляки, имеющие европейскую квалификацию врача, медработника или акушера, смогут работать в украинских государственных клиниках.
п.с. вот же ш цуки вскрутились опять над Русью,а еще в сотоварищи жидов взяли ..А здешний хохол как забубенный -нет мы хохлы не виноваты ,мол морок на нас Израиль напустил ,они основные гельминты.Нет не основные ,и хохлы и жиды это подмога у старй Римской Империи ,потому как история не прерывается
Снова врёте , перекручивая. Не надоело ? Ах, да ! Генетика..
Теперь поляки полтора года могут свободно пользоваться хохлами по уборке клубники.
В польских СМИ опубликовали,где-то неделю назад,карту составленную в Брюсселе и комментарий к ней,на тему помощи Украине после окончания войны.Каждой стране Евросоюза нарезали территории которые эти страны будут восстанавливать,есть там и Польша,ей достался к восстановлению Донецк и его окрестности.Поляки охренели и знатно потролили господ из Брюсселя.Так что не переживай марина,ни один здравомыслящий поляк на Украину не поедет.))))