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Украина – единственная наследница Киевской Руси?/Егор Яковлев

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Егор Яковлев в эфире «Изоленты» дал историческую справку на заявление Владимира Зеленского о том, что Украина – единственная законная наследница Киевской Руси.
#цифроваяистория #егоряковлев #киевскаярусь #украина

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Z4L97gdxH1I
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 25030 20936
    марина 20 мин. назад

      МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Парламент Украины принял законопроект, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
       
      “Рада поддержала в целом законопроект об особых гарантиях для граждан Польши. За — 283″, — написал он в своем Telegram-​канале.
       
      После принятия закона поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина.
       
      В частности, они смогут работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, получать образование, лечиться, претендовать на социальные выплаты.
       
      О том, что президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект об особом статусе для граждан Польши, ранее сообщил польский лидер Анджей Дуда.
       
      Как уточняла в середине июля депутат Рады Ольга Совгиря, помимо полного набора социальных гарантий, поляки, имеющие европейскую квалификацию врача, медработника или акушера, смогут работать в украинских государственных клиниках.
       п.с. вот же ш цуки вскрутились опять над Русью,а еще в сотоварищи жидов взяли ..А здешний хохол как забубенный -нет мы хохлы не виноваты ,мол морок на нас Израиль напустил ,они основные гельминты.Нет не основные ,и хохлы и жиды это подмога у старй Римской Империи ,потому как история не прерывается

      • 23688 22162
        жора шаповмарина 15 мин. назад

          Снова врёте , перекручивая. Не надоело ? Ах, да ! Генетика..

        • 9461 7101
          чужоймарина 12 мин. назад

            Теперь поляки полтора года могут свободно пользоваться хохлами по уборке клубники.

          • 15593 14505
            KTмарина только что

              В польских СМИ опубликовали,где-то неделю назад,карту составленную в Брюсселе и комментарий к ней,на тему помощи Украине после окончания войны.Каждой стране Евросоюза нарезали территории которые эти страны будут восстанавливать,есть там и Польша,ей достался к восстановлению Донецк и его окрестности.Поляки охренели и знатно потролили господ из Брюсселя.Так что не переживай марина,ни один здравомыслящий поляк на Украину не поедет.))))

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