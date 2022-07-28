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Политбюро эпохи Сталина. Евгений Спицын

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ПОЛИТБЮРО И СЕКРЕТАРИАТ ЦК В 1945-1985 ГГ.: ЛЮДИ И ВЛАСТЬ
https://konzeptual.ru/politbyuro-i-sekretariat-ck-v-1945-1985-gg-lyudi-i-vlast-11816?utm_source=smi

● Правда ли, что Сталин лично инфицировал начало «Трофейного (или генеральского) дела»?
● Напомню, что это было серьёзное расследование органов государственной безопасности СССР в 1946-1948 годах. Цель этой компании – выявление злоупотреблений среди генералитета.
● Какова была подоплека «‎трофейного дела»?
● Кто ввёл обращение «освободитель отечества‎» к‎ Георгию Константиновичу Жукову и как его “генеральская команда” сразу после войны были подвергнуты резкой критике и впоследствии опале?
● Кто из лидеров ЦК периодически побаливал “звёздной болезнью”? Почему Иосиф Виссарионович Сталин был нетерпим к проявлениям «‎звёздности‎»‎?
● Какие ещё внутренние «болезни‎» существовали в Политбюро и которые активно‎ «лечил‎»‎ Сталин?
● Как это личные взгляды мешали партийной работе?
● Как можно описать взаимоотношения И.В. Сталина и Георгия Максимилиановича Маленкова? О выступал как приемник или противник? Какую работу Г.М. Маленков вёл против И.В. Сталина?

❗УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ, КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ. НАША РЕДАКЦИЯ НЕ ПРОПАГАНДИРУЕТ ПОДОБНЫЕ ПРИВЫЧКИ.
НО МЫ УВАЖАЕМ НАШИХ АВТОРОВ И ИХ ОСОБЕННОСТИ, ПРОСИМ И ВАС БЫТЬ СДЕРЖАННЕЕ.❗

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#Концептуал #ЕвгенийСпицын #АлександрШлотов
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KFfFHE9M9d4
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