Политбюро эпохи Сталина. Евгений Спицын
ПОЛИТБЮРО И СЕКРЕТАРИАТ ЦК В 1945-1985 ГГ.: ЛЮДИ И ВЛАСТЬ
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● Правда ли, что Сталин лично инфицировал начало «Трофейного (или генеральского) дела»?
● Напомню, что это было серьёзное расследование органов государственной безопасности СССР в 1946-1948 годах. Цель этой компании – выявление злоупотреблений среди генералитета.
● Какова была подоплека «трофейного дела»?
● Кто ввёл обращение «освободитель отечества» к Георгию Константиновичу Жукову и как его “генеральская команда” сразу после войны были подвергнуты резкой критике и впоследствии опале?
● Кто из лидеров ЦК периодически побаливал “звёздной болезнью”? Почему Иосиф Виссарионович Сталин был нетерпим к проявлениям «звёздности»?
● Какие ещё внутренние «болезни» существовали в Политбюро и которые активно «лечил» Сталин?
● Как это личные взгляды мешали партийной работе?
● Как можно описать взаимоотношения И.В. Сталина и Георгия Максимилиановича Маленкова? О выступал как приемник или противник? Какую работу Г.М. Маленков вёл против И.В. Сталина?
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