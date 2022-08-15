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Политбюро эпохи Сталина. Часть II. Евгений Спицын

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«‎Политбюро и Секретариат ЦК 1945-1985 Люди и Власть»‎
https://konzeptual.ru/politbyuro-i-sekretariat-ck-v-1945-1985-gg-lyudi-i-vlast-11816?utm_source=smi

● Какие негласные внутрипартийные правила соблюдали члены высшего руководства страны в отношении И.В. Сталина?
● Как повлияло на состав членов Политбюро принятие новой конституции 1936 года?
● Как в Политбюро утверждались генеральные прокуроры?
● Сколько в Политбюро эпохи Сталина было скрытых троцкистов?
● Реальный сионистский след в деле врачей и членство подозреваемых в секретной организации «‎Джоинт»‎? Какова связь «‎дела врачей»‎ с депортацией евреев? Удалось ли Советскому руководству таким образом давить на еврейские кланы во властных структурах США?

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#Концептуал #ИринаМухина #АлександрШлотов
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MDdPt7jlPW8
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