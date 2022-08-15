Политбюро эпохи Сталина. Часть II. Евгений Спицын
«Политбюро и Секретариат ЦК 1945-1985 Люди и Власть»
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● Какие негласные внутрипартийные правила соблюдали члены высшего руководства страны в отношении И.В. Сталина?
● Как повлияло на состав членов Политбюро принятие новой конституции 1936 года?
● Как в Политбюро утверждались генеральные прокуроры?
● Сколько в Политбюро эпохи Сталина было скрытых троцкистов?
● Реальный сионистский след в деле врачей и членство подозреваемых в секретной организации «Джоинт»? Какова связь «дела врачей» с депортацией евреев? Удалось ли Советскому руководству таким образом давить на еврейские кланы во властных структурах США?
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