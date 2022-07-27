Каковы реальные отношения России и КНР? Валентин Катасонов
Как экономика показывает реальные отношения России и Китая? Можем ли мы рассчитывать на КНР, как на союзника в санкционной войне? Кто на самом деле управляет экономикой Пекина? Беседуем с доктором экономических наук Валентином Катасоновым. Ведущая – Дария Павлова.
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