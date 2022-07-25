Про “Рыцарей зимнего похода”
Во время одного из недавних ударов по Николаеву был ликвидирован комбриг 28-й омбр (уничтожен вместе с группой других офицеров на полевом командном пункте), которая носит название "Рыцари зимнего похода".
Ниже о том, что это за "рыцари".
Про "Рыцарей зимнего похода"
А теперь про "Рыцарей" (правильно Лыцарей) Зимнего похода, имя которых носит бригада погибшего. Это те самые "лыцари", о которых говорится в "Декалоге украинского националиста": "отомсти за смерть великих рыцарей".
Теперь про Зимний поход. Их в украинской истории было два! Первый (6 декабря 1919 – 6 мая 1920) и второй (ноябрь 1921) Оба закончились трагично и позорно.
Сегодня их называют «рейды», хотя первый под командованием генерала Омельяновича-Павленко представлял собой бестолковое брожение по Правобережью, где петлюровцы наводили ужас на местных жителей, пока не сдались полякам. Второй поход под руководством Юрка Тютюнника был призван положить начало развёртыванию повстанческого движения в тылу УССР. Однако «развёртыватели» были окружены под Базаром и Малыми Миньками бригадой Г. Котовского и показательно уничтожены, оставшиеся в живых опять удрали к полякам. Сам Тютюнник, поручик Русской императорской армии, ставший вдруг петлюровским генерал-хорунжим, вернулся в УССР и стал активным строителем социализма. Сдав чекистам своих напарников, Тютюнник заслужил право преподавать в Харьковской школе красных командиров, где читал курс «Тактика партизанской и противопартизанской борьбы».
Вот отрывок из его книги «З поляками проти України»: «Национальные герои» типа Петлюры и Левицкого (президента УНР) торговали землями украинской нации, душами миллионов украинских рабочих и крестьян, торговали, скрываясь, как воры от народного глаза и никого не спрашивали. Они же себя считали призванными освобождать украинский народ. Вот и «освобождали», отдавая Галичину и Волынь с Холмщиной под господство польского магната».
Тютюнник дорос до секретаря ревизионной комиссии Всеукраинского государственного акционерного общества торговли, пока не был репрессирован и расстрелян.
Ну, а командир первого Зимнего похода генерал Омелянович-Павленко впоследствии станет нацистским коллаборантом и организатором батальонов вспомогательной полиции шуцманшафта и СС.
Даже своего родного брата Ивана он устроил командиром шуцманшафт батальона, который участвовал в истреблении евреев Винницы и области.
(с) Мирослава Бердник
https://t.me/boris_rozhin/58221 – цинк
Кто им такие названия придумывает? Хозяева янки? Там еще батальон торнадо есть, те рыцари заднего п….да.
воще не понимаю, что за необходимость у людей воевать? разве мало проблем общечеловеческих? да и перспектив общих? шизики
Несколько раз Вам говорил, что Бытие так устроено – на дуальности с переходом. ТРИЕДИНСТВО. Возьмите мифы, сказки , Библию – там сплошная агрессия , войны и убийства. Боги метелили друг друга постоянно, – так чего уж нам , ХОМОкам ? А животный и растительный мир ? Кысмет.