Максим Токарев. Цветок сакуры – реактивный камикадзе
Максим Токарев. Цветок сакуры – реактивный камикадзе.
Рассказ про создание и боевое применение японских реактивных управляемых самолётов снарядов “Ока”.
Предыдущий ролик про историю “камикадзе” – Первый камикадзе:
https://youtu.be/5s2kLb3AtbY
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