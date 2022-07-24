Главная » История, Мировоззрение, Политика

Снесем памятник Ленину и сразу все наладится…

10 0


Снесем памятник Ленину и сразу все наладится…

Относительно смешной волны в телеграме, что если переименовать улицы Ленина и сносить/не ставить памятнику Ленину, то сразу все на освобожденных территориях наладится (открою секрет – от памятников этот вопрос не зависит от слова совсем – процесс зависит от грамотной политики по восстановлению освобожденных территорий и налаживания адекватной повседневной жизни + эффективной КТО), то во-первых стоит отметить, что подобные рецепты по своему "целебному эффекту" не слишком ушли от мечтаний западенских рагулей угробивших под ленинопад постсоветскую Украину.

Во-вторых, этот вопрос никак не повлияет на проблему с отсутствием идеологии в стране. Заказ на идеологию есть – самой идеологии как таковой нет. Ни для внутреннего, ни для внешнего употребления.
> Эта ситуация сформировалась не сегодня и в обозримой перспективе не решится. Вот вам деньги, напишите нам идеологию – так это не работает. Так только идеологический фасад можно установить и покрасить с любыми опциональными символами, которых в нашей богатой истории можно немало отобрать под любое электоральное поле и любой целевой сегмент общества.

Власти это понимают, поэтому наряду с идеологическими эрзацами, и правым и левым дают возможность поиграть в ролевые игры в Советский Союз и Российскую Империю на символическом уровне для заполнения идеологических пустот. К идеологическому строительству это отношения не имеет. Если кто-то всерьез полагает, что вот сейчас Российская Федерация трансформируется в Российскую Империю или в Советский Союз, то у меня для них плохие новости. Ну ладно в 2014-м году этого еще можно было не понимать, но в 2022-м то…

Относительно животрепещущего вопроса памятников и названий на освобожденных территориях.
Все что рагули посносили – восстановить. Украинские названия отменить указами, как это было сделано в ДНР и ЛНР, где все названия откатили до состояния на май 2014-го года, отменив все переименования за 8 лет.
Все что связано с бандеровским режимом должно быть стерто и ликвидировано на всех уровнях – начиная от тризубов и заканчивая улицами "Небесных сотен". Этот процесс успешно продвигается и на освобожденных территориях ЛДНР, и на освобожденных территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской областей.

Новые памятники на Донбассе и освобожденных территориях ставить в условной пропорции по 33%:

1. Герои и выдающиеся деятели Российской Империи
2. Герои и выдающиеся деятели Советского Союза.
3. Герои Специальной Военной Операции (включая героев ДНР и ЛНР).

Так все будут довольны.
Такой же подход можно применить к названию новых улиц, которые будут появляться при восстановлении разрушенных городов и поселков.

Любые вопросы по названиям улиц, площадей, населенных пунктов – оставить на усмотрение местных, которые в случае необходимости, собирают подписи (мол так и так, хотим переименовать то-то и то-то), подают заявку в местный ЦИК (который проверяет законность и обоснованность подачи запроса на местный референдум) и привязывают местное голосование к ближайшему Единому Дню Голосования для экономии средств. Это будет наиболее демократичный подход, который будет учитывать именно мнение местного населения, а не радикалов любого окраса, желающих на полуразрушенной территории, где еще несколько лет будет идти КТО, войну памятников на потеху украинским нацикам и их западным хозяевам.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7757360.html
Метки: идеология, идиоты, Ленин, общество, памятники, российская империя, ссср, Украина, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 25 февраля 2020
"Мой позывной Трифон"
Последние новости с Украины за 3 июня 2014
Новости Украины и Новороссии 19 апреля 2016
Энергетика прошлого. Тайны метрополии

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru