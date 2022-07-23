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ПЁТР ВЯЗЕМСКИЙ. “Любить. Молиться. Петь”. Библейский сюжет

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Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его. Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Апостол Иаков

Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье
Души, тоскующей в изгнании своем,
Святого таинства земное выраженье,
Предчувствие и скорбь о чем-то неземном,
Преданье темное о том, что было ясным,
И упование того, что будет вновь:
Души, настроенной к созвучию с прекрасным,
Три вечные струны: молитва, песнь, любовь!
Счастлив, кому дано познать отраду вашу,
Кто чашу радости и горькой скорби чашу
Благословлял всегда с любовью и мольбой
И песни внутренней был арфой живой!

Пётр Вяземский

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Za_u00O7JbU
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