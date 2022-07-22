Сухое голодание: 10 дней без еды и воды
Лечебное голодание – один из самых популярных, а также дешёвый, простой и естественный метод очищения организма от шлаков и исцеления от очень большого количества самых разнообразных болезней. Многие мои близкие и друзья практикуют «разгрузочные дни» и разные формы голодания (сухое, интервальное, влажное и т.д.). В этом видео я решил рассказать о многих из них, а также о моём опыте сухого 10-дневного голодания. Как мне дались эти 10 дней без еды и воды?
Тайминг видео:
4:20 Зачем голодать?
6:35 ДЕНЬ 4
8:38 Масляный и фасциальный массажи
10:46 ДЕНЬ 5
РАЗНОВИДНОСТИ ГОЛОДАНИЯ:
11:55 1) «Разгрузочный день»
13:31 2) 40-дневное голодание во время Великого Поста
15:39 3) Посты буддийских монахов для
16:22 4) Голодание два раза в месяц в ведической индийской традиции
16:47 5) Интервальное голодание
17:36 Когда можно переходить к сухому голоданию?
22:45 3-х дневное голодание – лучший способ повышения иммунитета для тех, кому за 40.
23:40 ДЕНЬ 6
24:24 Звуки природы целительны для человека
27:38 Правила выхода из длительного голодания
36:15 ДЕНЬ 7
37:08 Дома из соломы с саманом – самые добрые экологичные и благоприятные для здоровья дома!
Здоровые традиции в нашей семье.
40:13 ДЕНЬ 8
Можно ли простудиться на сухом голодании? Мой сегодняшний опыт.
45:37 ДЕНЬ 9: день слабости и покоя
48:00 ДЕНЬ 10: минус 13,1 килограмм)))
50:10 ДЕНЬ 11: Первый день выхода из поста. Итоги.
50:30 Приготовление талой воды.
58:33 Какие болезни излечиваются при длительном сухом голодании?
59:31 Противопоказания. При каких заболеваниях не следует голодать?
Рекомендую книгу Сергея Ивановича Филонова «Сухое лечебное голодание: мифы и реальность. Как голодать правильно и комфортно»
Оздоровительный центр «Синегорье» С.И.Филонова: http://filonov.net/
Александр Евгеньевич Усанин – писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвящённых развитию человека и общества.
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#ЛечебноеГолодание #Пост #Здоровье
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