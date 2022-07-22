Клим Жуков. Шлемы до викингов – богатые и бедные.
Фестиваль истории эпохи викингов Блодгельд 2
Даты проведения: 18 – 21 августа 2022 года
✅ День туриста: 20 августа 2022 года
Место: Новгородская область, д. Шевелево
58.795792, 31.585766
Расписание:
11.00–18.00 — Мастер-классы, ярмарка, демонстрация военных лагерей
11.00 — Открытие от Клима Жукова
11.15 — Похороны конунга Хольмгарда
12.00 — Турниры
15.30 — Тинг
17.00 — Выступление Клима Жукова
17.15 — Финальная битва
18.00 — Закрытие фестиваля
Купить билет https://vk.cc/ccXTQG
Группа фестиваля: https://vk.com/blodguld
Клим Жуков. Шлемы до викингов – богатые и бедные.
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