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Клим Жуков. Шлемы до викингов – богатые и бедные.

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Фестиваль истории эпохи викингов Блодгельд 2

Даты проведения: 18 – 21 августа 2022 года
✅ День туриста: 20 августа 2022 года
Место: Новгородская область, д. Шевелево
58.795792, 31.585766

Расписание:
11.00–18.00 — Мастер-классы, ярмарка, демонстрация военных лагерей
11.00 — Открытие от Клима Жукова
11.15 — Похороны конунга Хольмгарда
12.00 — Турниры
15.30 — Тинг
17.00 — Выступление Клима Жукова
17.15 — Финальная битва
18.00 — Закрытие фестиваля

Купить билет https://vk.cc/ccXTQG

Группа фестиваля: https://vk.com/blodguld


Клим Жуков. Шлемы до викингов – богатые и бедные.

Подписка на спонср.ру – https://sponsr.ru/zhukov
Проект уроки истории – https://sponsr.ru/uzhukoffa_lessons/
Мы на рутуб – https://rutube.ru/channel/23535121/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_NSxtGRPY6g
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