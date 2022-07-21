«Нужно чётче и жёстче» - сказал Колмогоров в своём ролике «Оценка военной обстановки на 20.07.2022г.с Сергеем Колмогоровым и Сергеем Москальковым, на канале «Клуб «Улица Правды»» …

Но ни в этот раз ни в прошлые разы, когда он разговаривал с Роде им не удалось внятно, чётко и адекватно описать реальное положение вещей и ситуацию в стране и мире– просто не хватает в их лексиконе слов и понятий.

И это не упрёк этим заслуженным и известным людям, нашей новой элите , просто пока нет в обычном лексиконе и обывателей и учёных таких понятий, которые смогут адекватно и кратко и чётко описать вектор текущего состояния, вспомните, что М.Л.Хазин говорил о необходимости нового нелиберального описания финансового мира.

А нет, если нужно чтобы «чётко и жёстко», то тогда всё-таки упрёк!

Стыдно ребята, стыдно!

Ещё в 1991 году группа учёных, военных под «крышей» «института США и Канады» и Бобкова Ф.Ф. начало и закончило исследование, что будет с СССР в будущем.

Для сведения ещё в 1991г. они выяснили, что Союз развалят и ещё тогда они нашли новые понятия для описания такого явления которое сейчас называют «гибридная война, срабатывание культурного кода и культурной защиты», сетецентрическая война, культурная война, ментальная война и т.п.»…

И они вывели шесть приоритетов обобщённых средств управления, которыми управляют и управляли всеми людьми, по крайней мере лет так 2020....

Да от слов «ДОТУ, КОБ» вас, наверное, «воротит», но я и не призываю никого, можно привести лошадь к водопою, но даже сто человек не заставят лошадь напиться, но право—слово изучите хотя-бы эти 6 приоритетов, легче будет пояснять самим себе и другим.

Вот сморите, разве это глупость, что можно условно разделить ВСЕ методы управления (воздействия) на людей на шесть приоритетов?

Нет.

Попробуйте опровергнуть вот такое наблюдение:

Управление (воздействие) на людей можно условно разделить на шесть условных плоскостей, но исследователи назвали эти плоскости «приоритет» от понятия «первенство, порядок», т.е. они выделил схожие признаки, собрали их в сообщества и назвали приоритетами.

Для чего это они делали?

Чтобы была понятно суть происходящего в СССР, но и сейчас ничего не поменялось, (чётче и жёстче, помните) !?

Понимаете? Чтобы вся стана не жила «ощущениями войны» (как говорил С. Москальков в видео) или просто ощущениями, а они подвели под ваши (наши) ощущения, догадки, интуицию, «чуйку», наблюдения и т.п. научную базу!!!

И опираясь на эту научную базу на эти шесть приоритетов обобщённых средств управления (ОСУ) вы теперь сразу можете сказать, что ваше «ощущение войны в культуре» - это воздействие, атака на вас (нас) с помощью третьего, второго и первого приоритета, а, чтобы ваши дети ловили каждое слово этих ублюдков со сцены, в соц. сетях, в кино, в «Гоголь-центре», включили ещё воздействие на четвёртом приоритете – эта пресловутая «монетизация» - «будь как они и будешь богат», разве не это говорят вам показывая ублюдков на экране?

Видите, я просто и чётко и в меру жёстко описал текущее положение в культуре с точки зрения войны против нас в одном параграфе, а вам сколько понадобилось (извините, но раз договорились, что нужно «жёстко», то говорю жёстко) рассусоливать тему? 36 минут!

И что тему раскрыли? Довольны собой?

Или потому, что человек не был «в Луганске», слова не имеет? Каждый, если он живёт и работает честно выполняет свой долг на любом участке, кто-то специалист в «лугансках и донецках», а кто-то честно хлеб печёт…

Если вы новая элита, нужно пытаться быть понятным каждому обывателю, так как таких большинство (никто не говорил, что быть элитой легко)! Назвался груздем, полезай в кузов. Или всё испугались ответственности? А ведь вы на острие управления, вы на первом, втором, третьем приоритете работаете, а методологии никакой –только интуитивно…

«Каждый солдат должен занять свой манёвр», поищите кто сказал, а как вы сможете объяснить солдату (народу) что случилось и что делать, если сами слов не наберёте?! Или как один знакомый комбат, вместо карты рукой направление будете показывать?...

Даже, если говорит враг, у него нужно учится, а тут советские граждане, патриоты (элита тех времён) пытались спасти Союз и выяснили как проще описать те действия, которые против нас осуществляли и о них полное забвение…

Ведь уже всё, уже можно говорить, Зазнобин просил у Бобкова, чтобы пресса и компетентные органы их 25 лет не беспокоили как «народное движение», уже можно, прошли 25 лет, ну очнитесь же наконец…

Ведь Клуб «Улица Правды» делает то, что они делали – пытается спасти Родину, только вместо проторённой прошлыми поколениями дорожки торит свою… и кто нас (вас) умными назовёт?

Берите от прошлых поколений нужное, добавляйте своё, но смотреть как умные и заслуженные люди пытаются «на пальцах» показать народу «где вход в рай», иногда очень горько… или вы ученики того комбата, который объяснял диспозицию вместо карты направлением руками? ...

Итак, если дочитали до этих пор показываю, что придумали наши товарищи из 1991г.

Они предложили условно разделить все возможные на планете способы управления людьми на условных шесть частей.

6. Управление силой оружия или угрозами жизни.

5. Управление с помощью потребностей людей (вода, еда, сон и т.п., использование алкоголя, наркотических средств для изменения мировоззренческих ценностей индивида и вызывание зависимости них, что позволяет управлять индивидом не только в обмен на получение этих средств, но и за гипотетическую возможность их получения.)

4. Управление с помощью денег (кредитно-финансовой системы, деньги - предельно обобщённый вид информации экономического характера и «эквивалент прейскуранта» что позволяет менять их на любые потребности. Если мировоззрением является «сладко есть» то деньги являются основой мировоззрения.)

3. Управление с помощью идеологий, технологий, фактология (идеи, фейки – ложные факты и тп. опора в управлении на господствующую идеологию, ключевые её принципы – стереотипы поведения.)

2. Хронологический (управление через ЗАРАНЕЕ созданные стереотипы поведения, которые в определённой ситуации приведут индивида к заведомо известным реакциям, что позволит управляющему получить преимущества от такой реакции, например, организовать патриотический порыв (как реакцию на статью «наших бьют») для смены власти и ухудшения жизни тех, кто «повёлся».

1. Мировоззренческий (управление через обращение к мировоззрению человека «рабы поклоняйтесь господам своим», даже через то в чём присутствует понятие «совесть», например, «бог терпел и нам велел», и т.п.

Разве нет логики?

И я теперь вам могу любой процесс расписать и сразу видно, что когда на Западе запрещают русский язык и Чайковского – это не какие-то придурки «перегнули с санкциями» а реальные боевые действия на 3,2,1 приоритетах ОСУ!

Понимаете?

Пора уже отвечать, а мы «такие расслабленные» думаем: «ну что с придурков взять», а тем не менее несколько наших детей они у нас отобрали», а тут ещё «ельцин-центр» со своим словарём и «святыми 90-ми» и ещё несколько детей отобрали, а тут ещё Сбер с «лицом компании даня милохин» (с маленькой потому, что имя им «легион») и ещё детей отобрали в другое отличное от вас мировоззрение, а потом Сладков удивляется, что пленный укр не знает Мересьева…

Вот так, маленьким «жабьими прыжками» 30 лет прошло и теперь, вот так, оторванные дети 90-х на Украине воюет против России. Наши дети, родители которых сочли ДОТУ и КОБ маргинальной или потому, что была рекомендация от КГБ, чтобы о ДОТУ, КОБ не упоминали… но так уже 30 лет прошло, подписка разрешает ребята, можно уже почитать…

… а понимаю, всё ещё опасно, глобальная элита не простит ведь вы же не Прометеи, чтобы своей печенью за разгерметизацию для народа платить… да с этим согласен.

А может вы не считаете, что эти исследование тех патриотов достойны вашего времени?

Если бы лет 20 назад парадигму приоритетов приняли на вооружение то и не было бы никакого «в Луганске»…

Ну, почему только через пот, кровь и слёзы? Почему мозг нельзя включить!?

Или вы считаете деление «всей войны» на приоритеты слишком примитивным?

Тогда придумайте свои шесть приоритетов, может легче будет пояснять людям свою мысль…

P.S. . Потому и существуют в мире глобальные элиты – они могут дать чёткое описание «вектора текущего состояния» и «вектора цели», а люди нет… а чего не можешь описать так того и нет, как-бы… вспомните циклопа и Одиссея…

P.P.S. вы не заметили, что я употребляю вместо «обстановка, текущее состояние, цель» слова «вектор текущего состояния, вектор цели»? Это из ДОТУ, это тоже фишка, которую не «секут» современные аналитики, ведь они всегда анализируют прошлое рассматривая жизнь как статическую картинку, потому и не видят следующего «витка». А текущее состояние – это всегда процесс, поэтому и «вектор»… как жизнь, счастье, как любовь… и как защита своей Родины – это всегда процесс…