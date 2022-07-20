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Атомная на краю Ойкумены. Документальный фильм (1986)

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Атомная на краю Ойкумены. Документальный фильм
О Билибинской атомной электростанции, расположенной рядом с городом Билибино Чукотского автономного округа – единственной АЭС за Полярным кругом, в зоне вечной мерзлоты, в регионе с самыми суровыми климатическими условиями.

Билибинская АЭС – главный энергоисточник Чаун-Билибинского региона, в котором ведутся промышленные разработки крупных месторождений золота и олова, она обеспечивает энергоснабжение промышленных объектов и поселков в автономном режиме. В фильме рассказывается о связи работы АЭС с социальным развитием Севера и проблемами охраны окружающей среды.

#ДокументальныйФильм
Дальтелефильм, 1986

Автор сценария – Владимир Патрушев
Режиссер – Владимир Патрушев
Оператор – Александр Корляков

#гостелерадиофонд #АтомнаяЭнергетика #аэс #ОхранаОкружающейСреды

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vRnyy9NfIqM
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