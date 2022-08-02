Экология Чукотки. Атомная на краю Ойкумены (1986)
Смотрите фильм “Атомная на краю Ойкумены” по ссылке: https://youtu.be/vRnyy9NfIqM
Экология Чукотки. Атомная на краю Ойкумены
Фрагмент документального фильма о Билибинской атомной электростанции, расположенной рядом с городом Билибино Чукотского автономного округа – единственной АЭС за Полярным кругом, в зоне вечной мерзлоты, в регионе с самыми суровыми климатическими условиями.
Билибинская АЭС – главный энергоисточник Чаун-Билибинского региона, в котором ведутся промышленные разработки крупных месторождений золота и олова, она обеспечивает энергоснабжение промышленных объектов и поселков в автономном режиме. В фильме рассказывается о связи работы АЭС с социальным развитием Севера и проблемами охраны окружающей среды.
Автор сценария – Владимир Патрушев
Режиссер – Владимир Патрушев
Оператор – Александр Корляков
Фрагмент документального фильма “Атомная на краю Ойкумены”
Дальтелефильм, 1986 г.
#гостелерадиофонд #Чукотка #аэс #ОхранаОкружающейСреды
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