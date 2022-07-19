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Искать ли союзников в Азии?

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В связи с откровенно недружественной политикой Запада в отношении России, особую актуальность приобретает вопрос укрепления конструктивных отношений между нашей страной и странами Востока. Каковы перспективы на данном направлении? Как снизить влияние США в этом огромном регионе мира? Возможна ли активизация военного и экономического сотрудничества между Россией и странами Азии? Беседуем с главным редактором аналитического центра “Геополитика.ру”, генеральным директором Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств, главой администрации Международного “Евразийского движения” Леонидом Савиным.

01:35 Страны Востока. Кто союзники и кто противники
10:50 Ирак, Сирия, Ливан и другие арабские страны как потенциальные союзники России
12:22 Страны Африки – важный исторический актив
14:30 ЕАЭС нужны новые члены
16:02 Расширение российского влияния в мире
19:01 Что такое гибридная война?
21:23 Понятие «Серой зоны»
27:13 Нам необходимо переходить к активным действиям в отношении Запада

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#ДеньТВ #геополитика #Савин #Азия #Восток
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dWfPBJvfjYo
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 24902 20812
    марина три часа назад

      Уильям Бернс и Сергей Нарышкин, главы ЦРУ и СВР, с разницей в три дня посетили столицу Армении. Власти республики утверждают, что это лишь совпадение. С Бернсом они обсуждали «мирный процесс» с соседней Турцией, а Нарышкина пригласили «поделиться опытом» – помочь с созданием собственной внешней разведки. Однако было ли это лишь совпадением на самом деле?
      А потом встретились Иран ,Турция и Путин и все думали ,как помочь Пошиняну ,чтобы он отлип от Британии и Израиля и стал более предсказуемым попкой…
      Друзья и Партнеры делят зоны ,а блогеры делятся на за и против ,как будто на что то влияют..

      1
      1
    • 523 331
      Sibiryak 38 мин. назад

        да какие союзники, наши бЫзнесмены накосячят и прощай дружба стран. а уж как наши кидать умеют, это надо поучиться

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