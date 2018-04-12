Как новорожденная Украина в XVII веке искала свое место в Европе и что из этого вышло

В 1648 году Богдан Хмельницкий трижды разбил посланные против него польские войска: под Желтыми Водами, под Корсунем и под Пилявцами. По мере того, как разгоралась война и все более значимыми становились воинские победы, менялась и конечная цель борьбы.

Украина в своей истории не раз страдала муками политического самоопределения. В середине XVII века она, как и сегодня, металась между Западом и Востоком, постоянно меняя вектор развития. Неплохо было бы напомнить, чего стоила государству и народу Украины такая политика. Итак, Украина, XVII век.



Начавший войну требованием ограниченной казачьей автономии в Надднепровщине, Хмельницкий уже воевал за освобождение от польской неволи всего украинского народа, и мечты о создании на освобожденной от поляков территории независимого украинского государства уже не казались чем-то несбыточным.

Поражение под Берестечком в 1651 году немного отрезвило Хмельницкого. Он осознал, что Украина еще слаба, в одиночку в войне с Польшей может и не устоять. Гетман начал искать союзника, а точнее, покровителя. Выбор Москвы как «старшего брата» вовсе не был предопределен.



Хмельницкий вместе со старшинами всерьез рассматривали варианты стать союзником крымского хана, вассалом турецкого султана или вернуться в состав Речи Посполитой на правах конфедеративной составляющей общего государства. Выбор, как мы уже знаем, был сделан в пользу московского царя Алексея Михайловича.

А была ли Москве нужна Украина?

В отличие от нынешней ситуации, Москва вовсе не стремилась завлечь Украину в свои объятья. Принять в подданство украинских сепаратистов означало автоматическое объявление войны Речи Посполитой.



А Польша XVII века — это крупное по тем меркам европейское государство, включавшее в себя огромные территории, ныне входящие в состав прибалтийских республик, Беларуси и Украины. Польша оказывала влияние на европейскую политику: не прошло еще и 50 лет, как ее жолнеры взяли Москву и посадили в Кремле на престол своего ставленника.

А Московское царство XVII столетия — это не Российская империя начала XX века. Прибалтика, Украина, Кавказ, Средняя Азия — еще чужие территории, в присоединенной Сибири еще и конь не валялся.



Еще живы люди, помнящие кошмар Смутного времени, когда на кону стояло само существование России как независимого государства. В общем, война обещала быть долгой, с неясным исходом.

Кроме того, Москва боролась со Швецией за выход на Балтику и рассчитывала на Польшу как на будущего союзника. Короче, кроме головной боли, принятие Украины под свою руку не обещало московскому царю абсолютно ничего.



Первое письмо с просьбой принять Украину в подданство Хмельницкий направил царю Алексею Михайловичу в 1648 году, но в течение 6 лет царь и бояре на все письма украинского гетмана отвечали отказом. Созванный в 1651 году для принятия решения Земский собор высказался, как сказали бы сегодня, за территориальную целостность польского государства.

Ситуация меняется

После победы под Берестечком поляки пошли на Украину карательным походом. На стороне польской короны выступили крымцы. Горели села, поляки казнили участников недавних боев, татары собирали полон на продажу.



В разоряемой Украине начался голод. Московский царь отменил таможенные пошлины на вывозимое в Украину зерно, но это ситуацию не спасало. Уцелевшие после польских казней, татарских набегов и голода селяне толпами уходили в Московию и Молдавию. Волынь, Галичина, Брацлавщина потеряли до 40% своего населения. Снова в Москву поехали послы Хмельницкого с просьбами о помощи и защите.

Под рукой московского царя

В такой обстановке 1 октября 1653 года Земский собор принял судьбоносное для Украины решение о принятии ее в подданство, а 23 октября объявил войну Польше. К концу 1655 года совместными усилиями от поляков была освобождена вся Украина и Галицкая Русь (чего галичане не могут простить России до сегодняшнего дня).

Взятая под государеву руку Украина не была оккупирована или просто присоединена. Держава сохраняла свое административное устройство, свое независимое от Москвы судопроизводство, выборность гетмана, полковников, старшин и городского управления, украинская шляхта и миряне сохраняли за собой все имущество, привилегии и вольности, пожалованные им польскими властями.



Практически Украина входила в состав Московского государства на правах автономного образования. Жесткий запрет вводился только на внешнеполитическую деятельность.

Парад честолюбств

В 1657 году умер Богдан Хмельницкий, оставив своим преемникам огромнейшее по своим размерам государство с определенной степенью самостоятельности, огражденное от внешней интервенции украинско-московским договором. И чем занялись паны-полковники? Правильно, дележом власти.



Избранный на Чигиринской раде 1657 года гетманом Иван Выговской пользовался поддержкой на правобережье, но не имел никакой поддержки среди населения левого берега.



Причиной нелюбви была прозападная ориентация новоизбранного гетмана. (Ой, как это знакомо!) На левобережье вспыхнуло восстание, лидерами стали кошевой атаман Запорожской Сечи Яков Барабаш и полтавский полковник Мартын Пушкарь.

Проблемная Украина

Чтобы справиться с выступившей оппозицией, Выговской призвал на помощь… крымских татар! После подавления мятежа крымчаки стали носиться по всей Украине, собирая пленных для невольничьего рынка в Кафе (Феодосия). Рейтинг гетмана упал до нуля.



В Москву зачастили в поисках правды обиженные Выговским старшины и полковники, привозя с собой новости, от которых у царя и бояр голова шла кругом: налоги не собираются, 60.000 золотых, которые Москва прислала на содержание реестровых казаков, пропали неизвестно куда (ничего не напоминает?), гетман рубит головы строптивым полковникам и сотникам.

Измена

Для наведения порядка царь отправил в Украину экспедиционный корпус под командованием князя Трубецкого, которое потерпело поражение под Конотопом от объединенного украинско-татарского войска.



Вместе с известием о поражении в Москву приходит весть об открытой измене Выговского. Гетман заключил договор с Польшей, согласно которому Украина возвращается в лоно Речи Посполитой, а та взамен предоставляет войско для войны с Москвой и упрочения положения украинского гетмана. (Гадячский договор 1658 г.) Известие, что Выговской еще присягнул и крымскому хану, в Москве уже никого не удивило.

Новый гетман, новый договор

Заключенный Выговским договор не нашел поддержки в народе (еще свежа была память о польских порядках), подавленный было мятеж вспыхнул с новой силой. Гетмана покидают последние сторонники. Под давлением «старшины» (руководящей верхушки) он отрекается от булавы.



Чтобы погасить пламя гражданской войны, выбирают гетманом сына Богдана Хмельницкого Юрия, надеясь, что за сыном национального героя пойдут все. Юрий Хмельницкий едет в Москву просить помощи для обескровленной гражданской войной Украины.

В Москве делегацию встретили без восторга. Измена присягавших на верность царю гетмана и полковников, гибель войска конкретно портили атмосферу на переговорах. Согласно условиям нового договора, автономия Украины урезалась, в целях контроля за ситуацией в крупных городах размещались воинские гарнизоны из московских стрельцов.

Новая измена

В 1660 году из Киева выступил отряд под командованием боярина Шереметева. (Россия, объявив в 1654 году Польше войну, все никак не могла ее закончить.) Юрий Хмельницкий со своим войском спешит на помощь, но спешит так, что никуда не успевает.



Под Слободищем он натыкается на польское коронное войско, от которого терпит поражение и… заключает с поляками новый договор. Украина возвращается в состав Польши (правда, ни о какой автономии речи уже не идет) и обязуется выставить войско для войны с Россией.

Не желающее ложиться под Польшу левобережье выбирает своего гетмана, Якова Сомка, который подымает казачьи полки на войну против Юрия Хмельницкого и шлет в Москву послов с просьбами о помощи.

Руїна(укр.) — полный развал, разруха

Можно продолжать и дальше. Но картина будет бесконечно повторяться: еще не единожды полковники будут подымать бунты за право обладания гетманской булавой, и не раз будут перебегать из одного лагеря в другой. Правобережье и левобережье, выбирая своих гетманов, будут бесконечно воевать друг против друга.



В историю Украины этот период вошел как «Руi"на». (Очень красноречиво!) Подписывая новые договоры (с Польшей, Крымом или Россией) гетманы каждый раз расплачивались за военную поддержку политическими, экономическими и территориальными уступками. В конце концов, от былой «незалежності» осталась одна память.

После измены гетмана Мазепы Петр уничтожил последние остатки самостоятельности Украины, а само дышащее на ладан гетманство было упразднено в 1781 году, когда на Малороссию было распространено общее положение о губерниях.



Вот так бесславно закончились попытки украинской элиты сидеть на двух стульях одновременно (или попеременно). Стулья раздвинулись, Украина упала и разбилась на несколько рядовых российских губерний.

Проблема выбора

Справедливости ради стоит сказать, что для украинского народа проблемы выбора между Западом и Востоком никогда не существовало.



Восторженно принимая каждый шаг сближения с Россией, селяне и рядовые казаки всегда резко отрицательно встречали все попытки своего панства переметнуться в стан ее врагов. Ни Выговской, ни Юрий Хмельницкий, ни Мазепа не смогли собрать под свои знамена действительно народную армию, как Богдан Хмельницкий.

Повторится ли история?

Как утверждают сведущие люди, история все время повторяется, и нет ничего под солнцем такого, чего не было бы раньше.



Сегодняшняя ситуация в Украине до боли напоминает события более чем трехсотлетней давности, когда страна, как и сегодня, стояла перед нелегким выбором между Западом и Востоком.



Чтобы предсказать, чем все может закончиться, достаточно вспомнить, чем все завершилось 350 лет назад. Хватит ли у нынешней украинской элиты мудрости не ввергать страну, подобно предшественникам, в хаос и анархию, за которой последует полная утрата самостоятельности?



Клим Подкова



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