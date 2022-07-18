Опричнина. Что это было?/Александр Филюшкин и Егор Яковлев
Егор Яковлев и Александр Филюшкин продолжают беседовать об эпохе Ивана IV. В этом выпуске речь про опричнину и связанных с ней домыслах и мифах. Была ли она лишь террористическим аппаратом, созданным Иваном Грозным для устрашения населения и какие вопросы об опричнине до сих пор остаются в «подвешенном» состоянии?
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