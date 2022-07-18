Главная » Видео, История, Мировоззрение

Опричнина. Что это было?/Александр Филюшкин и Егор Яковлев

5 0

Егор Яковлев и Александр Филюшкин продолжают беседовать об эпохе Ивана IV. В этом выпуске речь про опричнину и связанных с ней домыслах и мифах. Была ли она лишь террористическим аппаратом, созданным Иваном Грозным для устрашения населения и какие вопросы об опричнине до сих пор остаются в «подвешенном» состоянии?
#цифроваяистория #егоряковлев #АлександрФилюшкинЦИ #ивангрозный #опричнина

Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/3332

Фестиваль «Цифровая история» в Москве 17-18 сентября: https://usnd.to/0YBq

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/rekomenduemie

Расписание экскурсий экспертов «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JejqMivHqMo
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Опричина Ивана Грозного: что это было
Ельцин-центр – что это такое
"Реабилитация опричнины"
Европейская опричнина

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru