Преодолеет ли Россия отставание в производстве высоких технологий?
Почему Россия отстаёт в производстве микроэлектроники? Когда у России начались глубинные проблемы, последствия которых мы до сих пор не можем преодолеть? Сможем ли мы в итоге их преодолеть, и что для этого надо сделать? Что такое настоящее импортозамещение, и как его реально надо проводить?
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