Главная » Видео, Мировоззрение, Новые технологии

Преодолеет ли Россия отставание в производстве высоких технологий?

6 0

Почему Россия отстаёт​ в производстве микроэлектроники? Когда у России начались глубинные проблемы, последствия которых мы до сих пор не можем преодолеть? Сможем ли мы в итоге их преодолеть, и что для этого надо сделать? Что такое настоящее импортозамещение, и как его реально надо проводить?


Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ #микроэлекроника #технологии #нанотехнологии #санкции #импортозамещение #электроника #чипы #микрочипы #TSMC #радиоэлектроника #Шокин #наука
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Fuy-Eo9tLcs
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
СЛОВО К ПОЗНАНИЮ РОССИИ
Иной взгляд на сегодняшнюю Россию
Порошенко: границу Украины перешли 200 танков из России
Россия преодолеет всё

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru