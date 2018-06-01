Россия преодолеет всё

Думал я и о другом названии этого текста, по бунинскому пронзительному: Дни окаянные. Наступили они через 100 лет вновь.

Многие думающие люди в текущие дни задают себе неизбежные вопросы: «Почему в условиях форс-мажора, жесткой внешней финансово-экономической и политической изоляции, приближения страны к грани и за грань войны, военных расходов и нагрузок, а также внутреннего прогрессирующего экономического кризиса Президент страны и Правительство, политическая группировка и политический режим в целом ровным счетом ничего не предпринимают для компенсации, преодоления кризисного состояния страны и для коррекции тех ошибочных решений, которые многие годы страну подводили к ее сегодняшней уязвимости?

Почему они не понимают связи между внутренними решениями, избранной моделью страны и наступающим крахом? Почему они слишком верят в собственную интуицию, талантливость, профессиональность и правильность решений, которым, если говорить о нынешнем политическом режиме, уже 15 лет и именно которые страну подводят к краху?

Почему они не являются в строгом смысле слова российскими властями, заточенными на национальные интересы, безопасность страны, жизнь и интересы большинства населения, а принадлежат к какой-то глобализированной элите частью своих семей, помыслов о будущем, своих доходов, своей недвижимости, дислоцированной за рубежами страны? Почему они — выращенные за эти десятилетия агенты влияния и прямые агенты, решающие задачи западной стратегии «Стереть Россию с геополитической карты мира так уютно чувствуют себя во властных креслах?». Они попросту зазвездились, увлечены собственными карьерами, собственными доходами и собственными играми.

Они под воздействием эндорфинов (внутренний природный наркотик в человеческом организме) играют в игру, забыв, что 146 миллионов человеческих жизней и тысячелетняя страна — это вовсе не игрушки. Ответ кроется в какой-то комбинации из всех фактически сделанных предположений. Но это только часть ответа.

БЕЗ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ УЖЕ НИКАК

Власть не бывает полностью оторвана от социума. Можно, как это происходит в России, разрушить органичный механизм социального лифта, политического рекрутинга в высшие эшелоны кадров, превратить в фарс партийную избирательную систему, превратить правящую элиту в подобие неизбираемой и неротируемой хунты. Все это можно сделать. Но даже этот разрыв между социумом и властью, который мы в наших теоретических работах квалифицируем как подходы к конечной стадии, а именно приватизированному государству, не отменяет единства информационного, политико-психологического и человеческого пространства.

Надо вспомнить, как расстроили и вызвали сильные организационные последствия события на одном из соревнований по борьбе без правил, куда пришел Путин и столкнулся с тем, что его освистали. После этого были приняты меры с тем, что любое общение Президента с народом выглядит как отбор, собеседование, проверка, фильтрация, условно говоря, 10–20 первых рядов — «народа», с которым общается Путин. Это не выдумка. Конкретные люди свидетельствуют, что планируемой встрече с Президентом предшествует трехкратное собеседование, как говорят, с «компетентными органами».

Даже такая фильтрация и такие искусственные меры по изоляции правящей верхушки страны все равно не снимают зримые и незримые связи большинства населения и этой самой верхушки. Да, конечно, мы подходим к мысли о так называемом рейтинге. Практически все официальные органы и организации, ведущие социологические замеры, дают высочайший рейтинг Президенту Путину. Его история характерна, потому что до 2014 года рейтинг последовательно снижался. Он вел себя с сезонным типом изменчивости. В целом же снижался, потому что деградация страны идет во всех сферах и неизменна. Но с начала 2014 года рейтинг резко возрос в связи с красочной дорогостоящей Олимпиадой и присоединением Крыма и показал, что есть вопросы, которые очень близки гражданам России, волнуют большинство российского народа и резонируют с политическими действиями властей, конкретно Президента Путина.

Крым показал колоссальный потенциал консолидации нашего народа в сфере органичных и неподдельных ценностей, которые в народе все еще не искоренены. Это не только восстановление исторической и политической справедливости, единства разделенного расхристанного народа…

Есть и другие важнейшие вопросы, которые способны консолидировать российское население. Сейчас мы к ним вернемся. Но зададим другой вопрос: «Как рейтинг может быть заоблачным в стране, в которой растет смертность, падают реальные доходы населения, растет безработица, растет непонимание (Что происходит? Куда ведут страну?), растет неуверенность в будущем, растет преступность, падает уровень жизни и наступает реальный кризис?». Этот заоблачный рейтинг, как утверждают социологи, еще и растет. Как это может быть? Естественного, органичного объяснения и причин не существует.

Первая техническая причина, объясняющая этот феномен — это последствия еще до конца не исчерпанных с точки зрения пропагандистского эффекта событий 2014 года. Их тщательно реанимируют кремлевские пиарщики и пропагандистская машина. Их годовщина в 2015 году вновь привела к всплеску эффекта. Естественно потом искусственное явление начало вновь сдуваться. Придумали Сирию. Пытаются объяснить эту военную довольно бессмысленную авантюру национальными интересами страны. Но уже очевидно, что никакого бурного мгновенного успеха там нет, а антироссийская консолидации мусульманских стран во главе с Саудовской Аравией стала фактом. Египет и Турция превратились в недружественные и враждебные государства на грани войны. Никакого замирения с Западом и возвращения Путина в круг рукопожатных политических лидеров не происходит. Никакого размена сирийских «услуг» на санкции консолидированной Европы и США против России тоже не происходит. Провалы внешней политики, непорядочность в отношении населения Донбасса — вещь довольно очевидная. Поэтому вновь надуть рейтинг по методам Олимпиады и Крыма не удастся.

Вторая причина в том, что респонденты немного кривят душой. Они интуитивно боятся высказать свое истинное мнение. Власть лучше не ругать, не критиковать и вообще не трогать — целее будешь. Есть такая полубессознательная реакция. Тут и историческая память, и наблюдения за посадками критиков власти и закон об экстремизме, да и практический инстинкт.

Есть и еще одна причина — рейтинг первого лица (не только в нашей стране) связывается в большей степени с внешнеполитическими успехами. В большей, чем с собственным уровнем жизни. До последнего времени, да и в последнее время в связи с Сирией, режиму удавалось вызывать импульсы патриотизма у населения. Примерно так: «Ну и что, что страна в кризисе и изоляции и я работу потерял. Зато Путин Крым присоединил». Ясно, что искусственность этого положения рано или поздно придет к концу. Новые победоносные войнушки уже не будут столь же эффективны. В борьбе холодильника и телевизора в конце концов холодильник скажет свое слово. Это нужно ждать.

Путинский консолидирующий фактор уйдет в прошлое. Это неизбежно. К концу 2017 года он будет как у Ельцина перед уходом. На сегодня уже существует тенденция снижения доверия к власти и роста недовольства властью. Мы это фиксируем по собственным социологическим исследованиям. Что впереди? Впереди дальнейший кризис, дальнейшее снижение уровня жизни и дальнейшая изоляция страны. Нет никаких серьезных оснований в том, что решение консолидированного Запада додавить Россию по схеме Советского Союза и Ирака будет почему-то отменено. Европа, что очевидно, адаптируется к условиям ползучего эмбарго на российские нефть и газ и диверсифицирует их поставки. Китай слабо заинтересован в непредсказуемой неработающей нетрудящейся России. Ее крохотная экономика по сравнению с Китаем не является для него никаким фактором. Поэтому восточный вектор, на который с такой помпой запала политическая верхушка и Путин, также провалился.

ТЕ САМЫЕ «НЕ БАЛУЙ»

Главное оружие против страны — цена на нефть — готовилось и выковывалось все 15 путинских лет. Надо напомнить, что в 1990-е годы цена на нефть была низкая, и страна как-то выживала за счет того, что пыталась работать. Путинский режим то ли по некомпетентности, то ли по заданности в своей пятоколонной половине насадил российскую экономику на нефтегазовую иглу по «самые не балуй». Сейчас это самое «не балуй» России откручивают, потому что 60% дохода госбюджета (а это и социальные, и оборонные гарантии) зависели в результате такой политики России от цены и объемов зарубежных закупок. А это естественно определяется за рубежом. Там хозяин положения, которому Путин за 15 лет передал истинные бразды правления, подстроил работу Центробанка и Правительства России.

Глубоко ошибочная позиция Путина, которую он сам публично обнаружил, о механизмах ценообразования на нефть (якобы на основе спроса и предложения) на сегодня очевидно опрокинута ставшим совершенно прозрачным механизмом искусственного финансового манипулирования ценой на нефть. Занимаются этим, конечно же, стратеги Соединенных Штатов Америки, используя большие маневровые финансовые ресурсы, специальные сети маневровых организаций, черпающих эти ресурсы из бездонного сундука Федеральной резервной системы. Даже директор Службы внешней разведки Фрадков как-то подтвердил, что на валютных биржах (это аналог бирж, образующих цены на нефть) орудуют зарубежные спекулянты.

15 лет уродовали экономику России, сворачивали и деформировали ее отраслевую структуру, изымали колоссальные суммы (до 100 триллионов рублей) рублевой денежной массы из оборота, вгоняли ее в финансовую зависимость от внешних займов с баснословными суммами (700 с лишним миллиардов долларов) и напоролись, выйдя за пределы суверенности и безопасности страны, на применение «того самого» выкованного оружия. Оно заключается в санкциях, перекрытии оборотного и инвестиционного финансирования экономического механизма России. Оно заключается в сбросе цен на нефть, то есть в ударе по доходам государственного бюджета и по всей цепочке мультипликации экономического механизма России.

ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ ПРАВИЛЬНО! ИЛИ СОСУДЫ СООБЩАЮТСЯ

Но поразительно и парадоксально то, что Путин и его команда не желают признать глубокую ошибочность модели страны. Они не просто не признают ошибочности, они не делают ни малейших шагов по ее исправлению. Центральный Банк России продолжает ужесточать денежно-рублевое предложение, нарастил и планирует еще наращивать ключевую ставку, затрудняя тем самым рефинансирование банковской системы — кровеносной финансовой системы национальной экономики. Центральный Банк России не восстанавливает уровень рублевого оборота и рабочий уровень рублевой эмиссии. При этом на четкие вопросы и требования бизнеса, ученых и экспертов мы получаем следующий ответ Президента: «Все делается правильно. Правительство работает хорошо. Президент поддерживает Центральный Банк России». Он хвалит Набиуллину за поддержание стабильности национальной валюты ровно в тот момент, когда рубль ставит мировые рекорды по ослаблению и волатильности — то есть по тем самым условиям, которые очень интересны и полезны для тех самых спекулянтов, о которых говорил Фрадков.

Нет больших сомнений в том, что инсайдерство, связанное с Центральным Банком России, и спекулянты на валютных и иных биржах — сосуды сообщающиеся. Сейчас не будем вдаваться в эту тему, но правосудие и правоохранительная деятельность в стране стали избирательными, стали обслуживать потребности, прежде всего, модели приватизированного государства. Если сравнивать нынешний период с шестилеткой, начавшейся с приходом Горбачева и завершившейся распадом Советского Союза, то параллелей слишком много, чтобы быть спокойными и уверенными, что мол, пересидим кризис (как это написано в Антикризисном плане медведевского Правительства и во всех стратегиях либерального властного консорциума), дождемся вновь внешних и частных инвестиций, да и вообще: «Как-нибудь рассосется. Сделаем услуги американцам — они простят и снимут санкции». Это некомпетентные, наивные и необоснованные ожидания. Помним декабрь 1991 года!

ДАЛЬНЕЙШИЙ СЦЕНАРИЙ

Будет следующее. Суверенные фонды будут израсходованы. Бюджет будет урезан настолько, что государство станет беспомощным в своем оборонном и социальном секторах. Падение уровня жизни населения вернет, наконец, связь между этим уровнем и доверием к власти — рейтингом власти. Политическая протестация станет нарастать. Ее будут разогревать по оранжевым каналам с Запада, с болотных полигонов внутри России и из кабинетов пятой колонны в правящей верхушке. Разбалансировка внутренних финансов будет нарастать. Удушение механизма экономического воспроизводства в России будет развиваться.

Чем это закончится? По планам тех, чьи планы мы реконструируем, страна должна развалиться. У них большая задача удержать ее от хаоса, в котором опасные штучки вроде ядерных боеголовок и других опасных предметов и веществ расползутся по террористическим рукам. Поэтому игру они ведут очень осмотрительно, аккуратно и осторожно. Но реконструируемый план «Развалить и обессилить страну!» от этого не изменяется. Надо видеть как уничтожается государственность и потенциал Ирака, Ливии, Сирии… Какое давление производится на Иран. И это слабое отражение тех масштабов давления, деформации и разрушения страны, которые применяются в отношении России.

Главный вопрос, который вытекает из этих рассуждений, адресован, конечно, элите, российскому классу творческой и технической интеллигенции, а также народу в целом. Те безалаберность, безучастность, индифферентность и отстраненность от происходящего с нашей страной, что наблюдаем сегодня, в конечном итоге обойдутся невероятно жестоко с нами самими.

Что можно и нужно делать? Первое — понять, убедить себя и поверить, что это не с кем-то на далеких континентах или в пыльных исторических книжках, а сегодня и сейчас происходит с нашей страной и нашей Родиной. Она на грани жизни и смерти. Ее нагло, на глазах, убивают, разворовывают и ведут на заклание. Второе — увидеть, разобраться и поверить в тот Большой Проект, который существует в стране — проект нового нравственного, справедливого, устойчивого и передового устроения страны. Большой Проект устремлен в будущее, он выстроит баланс получаемых в стране благ в распределении между главными потребителями — государством, большинством населения страны и всего лишь горсткой собственников, доходность которых власть обязана регулировать, чего сегодня она не делает категорически. Третье — найти друг друга и объединиться .

Четвертое — осознать, что само собой не рассосется. Для спасения нашей России потребуется готовность, мобилизация, решимость и какого-то сорта подвиг, чтобы выдержать то испытание, которое для страны становится уже неизбежным.

Вот задачи, которые мы видим в историческом масштабе перед нашим народом, нашей страной и перед каждым человеком, у которого совесть, мозги и любовь к Родине не заместились жаждой наживы или комфорта. Спасти Россию в прямом смысле этой задачи! Переустроить страну как нравственное, справедливое, современное, устойчивое, прозрачное и понятное для мира благоденствующее государстве!