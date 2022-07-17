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На Чукотке началось строительство порта для «атомных батареек»

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Пока доведённый до отчаяния народ Шри-Ланки продолжает массовые акции протеста и оккупацию резиденций павших правителей, в России на Чукотке начали забивать сваи для строительства одного очень интересного объекта. О том какое отношение он имеет к кризису в Бенгальском заливе и почему скоро станет ещё более актуальным, а также о других новостях недели и истории нового подвига – расскажем в сегодняшнем выпуске.
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Сбор на плиты: 2202202370131298 (Евгений Александрович С.)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QTuOh3G-D1g
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