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Каким будет курс российской валюты. Сергей Ануреев

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Что происходит с рублём? Почему он укрепился и надолго ли это? До какой цены за доллар он может ещё укрепиться? Выдержит ли российская промышленность и федеральныйбюджет крепкий рубль в условиях возможного западного эмбарго? Какова польза и вред сильного рубля для российской экономики? Ждать ли понижения ключевой ставки? Об этом говорим с доктором экономических наук Сергеем Ануреевым. Ведущий – Андрей Фефелов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TSPjbcq8Epo
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18845 9751
    BlackCat 42 мин. назад

      Об курсе рубля есть смысл говорить с представителем Центробанка или Минэкономразвития России.

      Все остальное пустая болтология.

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