Каким будет курс российской валюты. Сергей Ануреев
Что происходит с рублём? Почему он укрепился и надолго ли это? До какой цены за доллар он может ещё укрепиться? Выдержит ли российская промышленность и федеральныйбюджет крепкий рубль в условиях возможного западного эмбарго? Какова польза и вред сильного рубля для российской экономики? Ждать ли понижения ключевой ставки? Об этом говорим с доктором экономических наук Сергеем Ануреевым. Ведущий – Андрей Фефелов.
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Об курсе рубля есть смысл говорить с представителем Центробанка или Минэкономразвития России.
Все остальное пустая болтология.