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ДАНИИЛ ХАЧАТУРОВ : ВИДЯЩИЙ СЕРДЦЕМ

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ДАНИИЛ ХАЧАТУРОВ: ВИДЯЩИЙ СЕРДЦЕМ.
Каково это – потерять зрение и продолжать радоваться каждому дню и освещать жизни окружающих теплотой своего сердца? Что это такое – быть мамой ребёнка с особенностями? Об этом и многом другом – в интервью с лауреатом многочисленных музыкальных конкурсов Даниилом Хачатуровым и его замечательной мамой.

3:00 «В начале я прятался от педагога, которая хотела, чтобы я пел, но скоро я понял, что пение – это моя жизнь!»
6:05 Чего можно достичь вопреки обстоятельствам?
«Ты не станешь нормальным, но можешь стать лучше! Выбор за тобой: «сдаться или подняться???!»
9:14 Следовать за своим вдохновением – один из секретов успеха. Нужно проживать каждый день радостно!!!
10:20 «Мы не шли по стандартному пути…»
14:10 Лишь только ты сам выбираешь, с какой скоростью тебе развиваться!
15:38 Каково это – быть мамой ребёнка «с особенностями?»
22:03 «После 17 сеансов химиотерапии и 31 наркоза Даниил потерял зрение. Но я выбрала свой путь: главное для меня – не карьера; главное – это быть мамой! Благодаря этому я многое обрела в жизни!»
26:00 Учиться необходимо всю жизнь! Чтобы мыслить широко, нужно быть разноплановым!
29:35 Как не сбиваться с истинному пути?
32:22 «Я пел для Бога!» Как Даниил Хачатуров получил первый Гран-При.
36:00 Внутренний волевой стержень – важное качество настоящих мужчин.
38:00 Не окружайте детей с особенностями гипер-опёкой. Позвольте им выбрать свой путь.
44:00 Компьютерный стартап Даниила.
48:06 Не будьте «как все»! Пробуйте что-нибудь необычное!

Даниил Хачатуров – поэт, музыкант, певец.
Финалист проектов – “Детское Евровидение”, “Ты Супер”,
Лауреат множества проектов и конкурсов.
Играет на фортепиано и баяне, сам пишет музыку и стихи.
Официальная группа в ВК: https://vk.com/club189376142
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UClgjs3ylfKOSTasgzbh-c7Q


Елена Хачатурова – мама Даниила, луареат Всероссийской премии “Будем жить”, в номинации “Материнское сердце” .

Александр Евгеньевич Усанин: Российский просветитель, писатель, общественный деятель. Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Личный сайт автора: https://usanin.com
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#ДаниилХачатуров #ОсобыеДети #Родители
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6LfUQt3F5nc
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