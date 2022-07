Автор Николай Матвеевич АничкинВедущийая Елена АндрееваВ 1912 году американский букинист Уилфрид Войнич – муж Этель Лилиан Войнич, написавшей легендарный роман «Овод», обнаружил рукопись в итальянском городе Фраскат у монахов иезуитской школы Мондрагона. И купил её.Между страницами лежало письмо, датированное 1666 годом, от ректора Пражского университета. Из письма следовало, что римский император Рудольф II Богемский, правивший с 1576 года по 1612, купил манускрипт за 600 дукатов – это примерно три с половиной килограммов золота.В 2009 году американские ученые из Аризонского университета отрезали несколько кусочков от рукописи. Провели радиоуглеродный анализ, который показал: создана она между 1404 и 1438 годами.Ныне манускрипт находится в хранилище Йельского университета. И официально носит звание «самой загадочной рукописи в мире».Джерард Чешир (Dr. Gerard Cheshire) – академик из Университета Бристоля (University of Bristol ) полагает, что раскрыл тайну Манускрипта Войнича (Voynich manuscrip), понял о чем повествует эта таинственная рукописная книга с картинками, смысл которой оставался непостижимым. По словам академика, он определил главное — язык зашифрованного текста и систему его записи.Однако, и до него многие уверяли, что нашли и язык текста и ключ к шифру. Но перевода Манускрипта Войнича на понятный современному человеку язык до сих пор нет.В 1918 году информационное агентство СВС из Канады сообщило, что компьютерная программа, составленная учеными из лаборатории искусственного интеллекта Университета Альберты (University of Alberta), расшифровала первое предложение Манускрипта Войнича.Канадцы определили, что язык манускрипта это иврит. А текст зашифрован весьма просто — его автор всего лишь переставлял буквы в словах и убирал гласные.По одной из гипотез, к рукописи имеют отношение пришельцы. На это указывает изображение на одной из страниц соседней галактики – Туманности Андромеды.Согласно диаметрально противоположной гипотезе, манускрипт Войнича – чья-то средневековая шутка, искусственно созданная бессмыслица, чтобы дурить потомков.Из рациональных предположений наиболее популярно следующее: кто-то зачем-то зашифровал рецепты приготовления препаратов из лекарственных растений и методы лечебных процедур. Рецепты и процедуры — в основном для женщин. Обнажёнными женщинами изобилуют многие страницы манускрипта.Несколько лет назад ботаник Артур Такер (Arthur O. Tucker) из Университета Делавэра (Delaware State University in Dover) и специалист по IT-технологиям Рексфорд Талберт (Rexford H. Talbert) обнаружили, что манускрипт Войнича удивительно похож на флористический кодекс «Cruz-Badianus» или «Гербарий Ацтеков», как его ещё называют, который был создан в 1552 году в Новом Свете на языке ацтеков – нахуатле. Кодекс содержал описание лекарственных растений. Они изображены на иллюстрациях, выполненных в точно таком же стиле, что и в «самой загадочной рукописи в мире» (самом манускрипте).Сегодня, гость нашего эфира — Николай Матвеевич Аничкин поделится своей версией расшифровки манускрипта Войнича и раскроет нам её, ещё не раскрытые тайны.Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!Быть ДОБРУ!#манускриптВойнича #расшифровка—————————————-ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/—————————————-«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!—————————————-МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:http://slavradio.orghttps://vk.com/slavradio_orghttps://ok.ru/slavradiohttps://t.me/SlavRadio_orghttps://zen.yandex.ru/slavradio_orghttps://bastyon.com/slavradio?ref=PNoR5LNLAZP3VGiNcK2wn4xxAFT6yQAMqj—————————————-Сделаем вместе Мир лучше!—————————————-Внимание!Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.