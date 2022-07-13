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Локальные участки в действии, 1974

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Фильм рассказывает об опыте прогрессивного подхода к содержанию заключенных в ИТК №6 города Новомосковска, Тульская обл.

Киностудия ВНИИ МВД СССР, 1974 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9TjH-ZGvqVQ
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