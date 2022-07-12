Главная » Видео, История, Творчество

Ил-86 – первый советский пассажирский широкофюзеляжный самолет. Новости. Эфир 11 июля 1978

9 0

Ил-86, первый советский пассажирский широкофюзеляжный самолет. Новости. Эфир 11 июля 1978
Сюжет Леонида Элина из аэропорта Домодедово о летных испытаниях самолета Ил-86 – первого советского пассажирского широкофюзеляжного самолета

Ил-86 в Домодедово. Новости. Эфир 11.07.1978
Главная редакция информации, 1978 г.

#самолет #ил #авиация #новости

▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://goo.gl/qw3iEK

Наши группы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond

Приложение для смартфона “Радио. XX век”
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gtrf
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/радио-xx-век/id1336486169
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uh4giSRlPqI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Первые крылья. Как гражданская авиация пришла на Дальний Восток
Конструктор Шенгардт поднял «Ту» на новый уровень. Как создавались известные авиалайнеры
45 лет со дня подвига советской стюардессы Надежды Курченко
Величие и мощь СССР недооценивают даже советские патриоты. Советский космос им не по зубам
"Покатились красные колеса..." Советский автопром и автотранспорт

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru