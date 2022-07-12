Ил-86 – первый советский пассажирский широкофюзеляжный самолет. Новости. Эфир 11 июля 1978
Ил-86, первый советский пассажирский широкофюзеляжный самолет. Новости. Эфир 11 июля 1978
Сюжет Леонида Элина из аэропорта Домодедово о летных испытаниях самолета Ил-86 – первого советского пассажирского широкофюзеляжного самолета
Ил-86 в Домодедово. Новости. Эфир 11.07.1978
Главная редакция информации, 1978 г.
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