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Прорыв в российской авиации

13:26. 13 февраля 2019 Просмотров - 501 8 коммент. Опубликовал:

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости возвращения сверхзвуковых самолетов в гражданскую авиацию. «Нам сейчас нужно вернуться к сверхзвуковому пассажирскому движению. Надо об этом подумать»,— сказал президент на встрече с представителями общественности в Казани.

 

«Мы сейчас в Казани реализовали блестящий проект: фактически создали новую машину Ту-160 для вооруженных сил — сверхзвуковой боевой ракетоносец. И не только сам носитель, но и оружие к нему доработали. Работает все как часы. Почему не создать и сверхзвуковой пассажирский самолет?»,— сказал президент.

Опять мультики? Опять красивые картинки?

Кто-нибудь, объясните Владимиру Владимировичу, что стоимость такого самолета и расходы на его эксплуатацию, будут на порядок больше, чем на обычный пассажирский самолет с турбореактивными двигателями с таким же количеством перевозимых пассажиров. Сверхзвуковые двигатели очень неэкономичны и при полете на сверхзвуке потребляют топлива намного больше, чем обычные турбореактивные двигатели. Например, часовой расход топлива у советского сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 составлял 27 тонн, а у Конкорда - 25,7 тонн. А у первого в мире дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного пассажирского самолета Боинг 747 всего 5 тонн. Чувствуете разницу? Какова же будет стоимость авиабилетов на сверхзвуковой авиалайнер и кто из будет покупать? Какие авиакомпании будут покупать такие самолеты? А значит массовых закупок и соответственно массового производства таких самолетов не будет. Это заранее делает разработку и производство сверхзвуковых пассажирских самолетов крайне убыточным и нерентабельным. Я уж не говорю о технических проблемах разработки и производства таких самолетов. Если в отношении стратегических ракетоносцев типа Ту-160 можно позволить израсходовать сотни миллиардов рублей, поскольку это вопросы обороноспособности страны, то кто будет "оплачивать банкет" в отношении пассажирского самолета? 

Может вместо мечтаний о производстве сверхзвуковых пассажирских самолетов президенту России обратить внимание на общее состояние российской авиационной отрасли? 

Нам кровь из носу нужны три типа РОССИЙСКИХ пассажирских самолета. Нужен самолет малой авиации типа Ан-2, чтобы наконец прорвать транспортную блокаду малых населенных пунктов, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Нам нужен среднемагистральный самолет типа Ту-134 (Ту-154) и дальнемагистральный типа Ил-96. Я специально за образец ссылаюсь на советские самолеты. 
Вместо распила денег на никому не нужные, наполовину собранные из иностранных комплектующих Суперджет -100, МС-21 .. Начать крупносерийное,  массовое производство уже испытанных, произведённых в небольшом количестве из исключительно отечественных комплектующих  и успешно эксплуатирующихся, ТУ-204М , ТУ-214, ТУ-334, ИЛ-96. ТУ-414 , ИЛ-114
Но российские авиакомпании уже "сидят на игле" у Боинга и Аэрбаса, а избавится от этой "зависимости" будет очень и очень непросто. Для этого вначале надо будет провести новую индустриализацию страны. А уже потом начать вытеснение иностранных компаний с нашего авиационного рынка. Это невозможно сделать без прямого участия государства . Без финансирования , таможенного регулирования, дотационной стимуляции. Для этого нужна только политическая воля. Которой, похоже, у руководства страны нет. Или нет абсолютно никакой заинтересованности в развитии высокотехнологичного отечественного производства. 

Кто-то скажет, что нельзя проводить политику государственного протекционизма в условиях рынка. Нет, можно и нужно! Напомню, Россия по площади самая большая страна в мире и поэтому для нее транспорт это стратегическая отрасль. Как авиационный, так и железнодорожный. Это Бельгию или Германию можно пересечь на автомобиле за несколько часов. У нас другие расстояния и другие масштабы. И как не могут стоять на боевом дежурстве российских РВСН стратегические ракеты американского или китайского производства, так и в российском небе должны летать в первую очередь российские самолеты. В условиях рыночной экономики без гражданского авиастроения не может быть и военного. А это уже забота нашего государства и лично президента России. 

Но развал российской авиационной промышленности за последние тридцать лет привел к тому, что мы утратили тысячи и тысячи технологий и уже не в состоянии обеспечить массовое серийное производство современных самолетов, как военных, так и пассажирских. У нас нет российских современных авиадвигателей и российской современной авионики. То что сейчас разрабатывается и через несколько лет будет предлагаться к производству уже сегодня отстает от западных образцов на 10-15 лет. Пока мы еще можем производить лишь по несколько самолетов в год для военных парадов 9 мая. И все...

Где лучший в мире самолет пятого поколения Су-57? Согласно подписанным с Минобороны РФ контрактам в 2019-2020 гг. планируется поставка в войска ДВУХ самолетов. Причина? На сегодня Су-57, невзирая на всю пиар-кампанию, самолетом пятого поколения не является. У него нет соответствующего двигателя, нет соответствующей авионики, и он не соответствует требованиям по малозаметности. По самым оптимистичным планам массовое производство и поставки Су-57 в войска начнутся не раньше 2028 - 2030 гг. 

Кроме того, в 2019 гг. ВКС России получат всего около 10 истребителей четвертого поколения Су-35, которым надлежит сражаться в небе с сотнями американских самолетов пятого поколения F-35. 

И так по всем перспективным российским самолетам, как военным, так и гражданским.

Вот чем должен озаботится действительный президент России.
А не мечтами о сверхзвуковом пассажирском самолете.

 

Источник: https://www.facebook.com/100007030293985/posts/2321651918079129/

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8 коммент.»

  • 0 0
    Андрей 13 февраля 2019 в 14:53 Ссылка Пометить
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    Автор мечтать надо уметь и смотреть в перспективу. Технологии уже иные (композитные материалы и т.д.) Такие проекты дают толчок. Ваш реализм хоть и уместен, но и является якорем развития.

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    • 34 14
      беларус Андрей 13 февраля 2019 в 16:30 Ссылка Пометить
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      Мечтать умеют многие, но чтобы воплотить эту мечту нужны ресурсы (экономические, научные, технологические, организационные и пр.) и необходимость! Какая необходимость в пассажирских сверхзвуковых перелетах? На 2 часа быстрее прилететь, заплатив в 5 раз больше и в три раза больше потратив времени на дорогу от аэропорта..

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  • 21535 14070
    Ликвидатор 13 февраля 2019 в 15:43 Ссылка Пометить
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    т.е. Москвабад ему превратить в Москву неактуально??? авиасообщение Москвабад-Грозный ему надо??? нафига???

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  • 34 14
    беларус 13 февраля 2019 в 16:27 Ссылка Пометить
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    Я тоже тихо выругался., – начались старческие деменции..

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  • 82 70
    Евгений 13 февраля 2019 в 17:20 Ссылка Пометить
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    А че все заволновались. Ну сказал. И что? Пройдет год, ну бабки может выделят маленько. И забудут. Много лет он уже говорит. Можно уже и внимания не обращать.

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    • 8752 5866
      Владимир Евгений 13 февраля 2019 в 19:16 Ссылка Пометить
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      Тут главное бюджетные бабки рассовать по карманам друзей и знакомых, а проекты “грандиозные” любые сойдут,полет на Марс тоже сгодится или еще какое “сколково”

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  • 623 263
    koba9 13 февраля 2019 в 18:52 Ссылка Пометить
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    Очередной словесный понос , от светозарного .

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  • 46 46
    Сергей 13 февраля 2019 в 19:24 Ссылка Пометить
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    При Сталине так делали, как пишет автор.

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