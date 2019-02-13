Прорыв в российской авиации

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости возвращения сверхзвуковых самолетов в гражданскую авиацию. «Нам сейчас нужно вернуться к сверхзвуковому пассажирскому движению. Надо об этом подумать»,— сказал президент на встрече с представителями общественности в Казани.

«Мы сейчас в Казани реализовали блестящий проект: фактически создали новую машину Ту-160 для вооруженных сил — сверхзвуковой боевой ракетоносец. И не только сам носитель, но и оружие к нему доработали. Работает все как часы. Почему не создать и сверхзвуковой пассажирский самолет?»,— сказал президент.

Опять мультики? Опять красивые картинки?

Кто-нибудь, объясните Владимиру Владимировичу, что стоимость такого самолета и расходы на его эксплуатацию, будут на порядок больше, чем на обычный пассажирский самолет с турбореактивными двигателями с таким же количеством перевозимых пассажиров. Сверхзвуковые двигатели очень неэкономичны и при полете на сверхзвуке потребляют топлива намного больше, чем обычные турбореактивные двигатели. Например, часовой расход топлива у советского сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 составлял 27 тонн, а у Конкорда - 25,7 тонн. А у первого в мире дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного пассажирского самолета Боинг 747 всего 5 тонн. Чувствуете разницу? Какова же будет стоимость авиабилетов на сверхзвуковой авиалайнер и кто из будет покупать? Какие авиакомпании будут покупать такие самолеты? А значит массовых закупок и соответственно массового производства таких самолетов не будет. Это заранее делает разработку и производство сверхзвуковых пассажирских самолетов крайне убыточным и нерентабельным. Я уж не говорю о технических проблемах разработки и производства таких самолетов. Если в отношении стратегических ракетоносцев типа Ту-160 можно позволить израсходовать сотни миллиардов рублей, поскольку это вопросы обороноспособности страны, то кто будет "оплачивать банкет" в отношении пассажирского самолета?

Может вместо мечтаний о производстве сверхзвуковых пассажирских самолетов президенту России обратить внимание на общее состояние российской авиационной отрасли?

Нам кровь из носу нужны три типа РОССИЙСКИХ пассажирских самолета. Нужен самолет малой авиации типа Ан-2, чтобы наконец прорвать транспортную блокаду малых населенных пунктов, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Нам нужен среднемагистральный самолет типа Ту-134 (Ту-154) и дальнемагистральный типа Ил-96. Я специально за образец ссылаюсь на советские самолеты.

Вместо распила денег на никому не нужные, наполовину собранные из иностранных комплектующих Суперджет -100, МС-21 .. Начать крупносерийное, массовое производство уже испытанных, произведённых в небольшом количестве из исключительно отечественных комплектующих и успешно эксплуатирующихся, ТУ-204М , ТУ-214, ТУ-334, ИЛ-96. ТУ-414 , ИЛ-114

Но российские авиакомпании уже "сидят на игле" у Боинга и Аэрбаса, а избавится от этой "зависимости" будет очень и очень непросто. Для этого вначале надо будет провести новую индустриализацию страны. А уже потом начать вытеснение иностранных компаний с нашего авиационного рынка. Это невозможно сделать без прямого участия государства . Без финансирования , таможенного регулирования, дотационной стимуляции. Для этого нужна только политическая воля. Которой, похоже, у руководства страны нет. Или нет абсолютно никакой заинтересованности в развитии высокотехнологичного отечественного производства.

Кто-то скажет, что нельзя проводить политику государственного протекционизма в условиях рынка. Нет, можно и нужно! Напомню, Россия по площади самая большая страна в мире и поэтому для нее транспорт это стратегическая отрасль. Как авиационный, так и железнодорожный. Это Бельгию или Германию можно пересечь на автомобиле за несколько часов. У нас другие расстояния и другие масштабы. И как не могут стоять на боевом дежурстве российских РВСН стратегические ракеты американского или китайского производства, так и в российском небе должны летать в первую очередь российские самолеты. В условиях рыночной экономики без гражданского авиастроения не может быть и военного. А это уже забота нашего государства и лично президента России.

Но развал российской авиационной промышленности за последние тридцать лет привел к тому, что мы утратили тысячи и тысячи технологий и уже не в состоянии обеспечить массовое серийное производство современных самолетов, как военных, так и пассажирских. У нас нет российских современных авиадвигателей и российской современной авионики. То что сейчас разрабатывается и через несколько лет будет предлагаться к производству уже сегодня отстает от западных образцов на 10-15 лет. Пока мы еще можем производить лишь по несколько самолетов в год для военных парадов 9 мая. И все...

Где лучший в мире самолет пятого поколения Су-57? Согласно подписанным с Минобороны РФ контрактам в 2019-2020 гг. планируется поставка в войска ДВУХ самолетов. Причина? На сегодня Су-57, невзирая на всю пиар-кампанию, самолетом пятого поколения не является. У него нет соответствующего двигателя, нет соответствующей авионики, и он не соответствует требованиям по малозаметности. По самым оптимистичным планам массовое производство и поставки Су-57 в войска начнутся не раньше 2028 - 2030 гг.

Кроме того, в 2019 гг. ВКС России получат всего около 10 истребителей четвертого поколения Су-35, которым надлежит сражаться в небе с сотнями американских самолетов пятого поколения F-35.

И так по всем перспективным российским самолетам, как военным, так и гражданским.

Вот чем должен озаботится действительный президент России.

А не мечтами о сверхзвуковом пассажирском самолете.