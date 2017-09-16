Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 сентября 2017

Для развития успеха в Дейр-эз-Зоре Сирийской арабской армии жизненно необходимо в скорейшем времени переправится на левый берег Ефрата.

Такую ответственную задачу поручили одному из героев Сирии знаменитому генералу Сухейлю Аль Хасану («Тигр»), который участвовал в деблокировании города.

«Русская Весна» предлагает вниманию читателей эксклюзивный фоторепортаж с места событий.

Для обеспечения форсирования реки Евфрат отряды «Тигров» были усилены тяжелой техникой. К Северу от Дейр-эз-Зора в районе Айяш размещены системы залпового огня «Град», значительное количество артиллерии и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепёк» (см. фото).

Кроме того, в распоряжение штурмовых групп прибыл понтонно-мостовой батальон сирийской армии, силами которого и готовится переправа.

В настоящее время реку форсировали небольшие отряды САА — штурмовые подразделения, которые удерживают плацдарм для подготовки высадки основных сил. Рядом с городом подготовлена вертолётная площадка, где ждут своего часа военно-транспортные Ми-8 (см. фото).

Стоит отметить, что форсирование Ефрата, станет не только очередной крупной победой правительственных войск над группировкой ИГИЛ*, но и предотвратит продвижение курдов вдоль левого берега реки, что значительно снизит влияние США в Сирии.

Также «Русская Весна» готовит эксклюзивный видеорепортаж с места событий, который будет опубликован в ближайшие несколько часов.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация