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Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 сентября 2017

08:25. 16 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Обогнать США: Под прикрытием «Солнцепёков» и ВКС РФ «Тигры» готовят переправу через Евфрат — репортаж РВ (ФОТО)

Обогнать США: Под прикрытием «Солнцепёков» и ВКС РФ «Тигры» готовят переправу через Евфрат — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна

Для развития успеха в Дейр-эз-Зоре Сирийской арабской армии жизненно необходимо в скорейшем времени переправится на левый берег Ефрата.

Такую ответственную задачу поручили одному из героев Сирии знаменитому генералу Сухейлю Аль Хасану («Тигр»), который участвовал в деблокировании города. 

«Русская Весна» предлагает вниманию читателей эксклюзивный фоторепортаж с места событий.

Для обеспечения форсирования реки Евфрат отряды «Тигров» были усилены тяжелой техникой. К Северу от Дейр-эз-Зора в районе Айяш размещены системы залпового огня «Град», значительное количество артиллерии и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепёк» (см. фото).

Кроме того, в распоряжение штурмовых групп прибыл понтонно-мостовой батальон сирийской армии, силами которого и готовится переправа. 

В настоящее время реку форсировали небольшие отряды САА — штурмовые подразделения, которые удерживают плацдарм для подготовки высадки основных сил. Рядом с городом подготовлена вертолётная площадка, где ждут своего часа военно-транспортные Ми-8 (см. фото).

Стоит отметить, что форсирование Ефрата, станет не только очередной крупной победой правительственных войск над группировкой ИГИЛ*, но и предотвратит продвижение курдов вдоль левого берега реки, что значительно снизит влияние США в Сирии. 

Также «Русская Весна» готовит эксклюзивный видеорепортаж с места событий, который будет опубликован в ближайшие несколько часов.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

Обогнать США: Под прикрытием «Солнцепёков» и ВКС РФ «Тигры» готовят переправу через Евфрат — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Обогнать США: Под прикрытием «Солнцепёков» и ВКС РФ «Тигры» готовят переправу через Евфрат — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Обогнать США: Под прикрытием «Солнцепёков» и ВКС РФ «Тигры» готовят переправу через Евфрат — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Обогнать США: Под прикрытием «Солнцепёков» и ВКС РФ «Тигры» готовят переправу через Евфрат — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Переправа



МИД РФ заявил, что САА смогли переправиться через Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, правда место переправы не уточняется. Также заявляется, что северном берегу Евфрата создан плацдарм.

«После крупной победы под Дейр-эз-Зором сирийская правительственная армия продолжает зачистку от террористов ИГИЛ восточных районов страны. Освобождены пригороды этого провинциального центра, передовые части успешно форсировали реку Евфрат, закрепились на ее восточном берегу»

http://rusvesna.su/news/1505506488 – цинк

В свою очередь через прокурдские источники распространяют угрозы https://english.aawsat.com/asharq-al-awsat-english/news-middle-east/us-backed-syrian-opposition-say-wont-allow-regime-forces-cross-euphrates-river со стороны США, связанные с нанесение ударов по переправляющимся на северный берег сирийским войскам, а также отрицают, что САА и Россия образовали плацдарм на северном берегу (по ссылке, подробнее о представителе SDF в районе Дейр-эз-Зора http://en.deirezzor24.net/who-is-abu-khawla-al-diri-that-appeared-recently-as-the-commander-of-the-sdf-linked-deir-ezzor-military-council/). Одновременно проходят сообщения, что САА готовится занять остров Хавиджа, расположенный посреди Евфрата и что ВКС РФ наносят удары по позициям Халифата на северном берегу. Также "Тиграми" частично взята под контроль деревня Айяш на южном берегу.



Сирийские источнкии на данный момент достаточно осторожно комментируют тему форсирования реки, в частности указывая на то, что на плацдарме вместе с сирийскими войсками находится российский спецназ https://twitter.com/Brasco_Aad/status/908761164431142913, что может помешать США в реализации их угроз, так как между сторонами есть договоренности по предотвращению инцидентов затрагивающих вооруженные силы друг друга. Если информация верна, то РФ по сути прикрывает продвижение сирийцев не только своими военными, но и своим флагом.
Впрочем, тут стоит подождать каких-то предметных фото или видео материалов с плацдарма, ибо может иметь место и банальная попытка со стороны МИД застолбить участки на северном берегу, пока они под контролем Халифата.


САУ и РСЗО САА в районе Аяйша.

Помощник президента Асада заявил https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria/u-s-backed-syrian-fighters-say-will-not-let-government-forces-cross-euphrates-idUSKCN1BQ269, что сирийская армия будет восстанавливать территориальную целостность Сирии и если понадобиться, будет воевать и с поддерживаемыми американцами иррегулярными формированиями – имея ввиду очевидно SDF. Таким образом, по мере разгрома Халифата, все явственнее обнажаются проблемы связанные с присутствием США в Сирии и их заигрывания с курдским сепаратизмом. В этом плане, на случай начала каких-либо боевых действий сирийских войск против SDF, спокойный тыл в Идлибе и Хаме будет служить залогом возможности сосредоточить в Восточной Сирии серьезные силы, в том числе и для решения задач на северном берегу Евфрата. И уже в контексте этих ситуаций, новые договоренности с Эрдоганом будут иметь значение не только для решения вопроса с Идлибом.


Удары ВКС РФ по позициям Халифата на северном берегу Евфрата.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

При освобождении сирийского Акербата применили новые способы ведения военных действий

При освобождении сирийского Акербата применили новые способы ведения военных действий | Русская весна

Новые способы ведения военных действий применялись при освобождении Акербата в рамках подготовки наступления на Дейр-эз-Зор, сообщил журналистам в пятницу начальник штаба российской группировки войск в Сирии Александр Лапин.

Он напомнил, что Акербат был освобожден 2 сентября в ходе успешной наступательной операции сирийских правительственных сил при непосредственной поддержке ВКС России.

«Данный город находится в центре Сирии и являлся непосредственным оплотом ИГИЛ*, поражение которого позволило развить решительные наступательные действия на Дейр-эз-Зор, выйти на рубеж реки Евфрат, деблокировать и освободить Дейр-эз-Зор», — сказал Лапин.

«Здесь (в Акербате) безусловно примерялись новые способы ведения военных действий», — рассказал генерал.

По его словам, «наносилось мощное огневое поражение ВКС России, осуществлялось окружение тремя охватывающими ударами, расчленение группировки противника по частям, разгром и уничтожение остатков боевиков в южных районах города».

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*Запрещенная в России террористическая организация 

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Битва за Дейр Зор: Армия Сирии и ВКС РФ освободили Аль-Мурию и форсировали реку Евфрат

Битва за Дейр Зор: Армия Сирии и ВКС РФ освободили Аль-Мурию и форсировали реку Евфрат | Русская весна

Передовые подразделения Вооруженных сил САР в Дейр эз-Зоре переправились через реку Евфрат и закрепились на противоположном берегу. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«После крупной победы под Дейр-эз-Зором сирийская правительственная армия продолжает зачистку от террористов ИГИЛ восточных районов страны. Освобождены пригороды этого провинциального центра, передовые части успешно форсировали реку Евфрат, закрепились на ее восточном берегу», — сообщила Захарова журналистам на брифинге.

Также вечером в пятницу стало известно, что Сирийская Арабская армия освободила важный городок к югу от аэродрома Дейр эз-Зор.

Минувшим вечером после ожесточенных боёв САА и её союзники при поддержке ВКС РФ выбили боевиков из города Аль-Мурия и его окрестностей, в том числе из Хавия-Аль-Мурия, расположенного недалеко от авиабазы.

Во главе с Республиканской гвардией в четверг армейцы вошли в Аль-Мурию, ранее взяв под свой контроль базу ПВО № 1082 и окрестные сельхозугодия.

После того, как фермы были освобождены, сегодня днем Сирийская армия смогла взять под контроль район Хавия-Аль-Мурия, проложив путь для полного освобождения города.

В ходе боестолкновений было убито несколько десятков террористов ИГИЛ*.

С освобождением Аль-Мурии Вооруженные силы САР теперь могут сконцентрировать свои усилия на городе Джафра, который расположен у восточных окраин военного аэродрома Дейр эз-Зор.

Только что «Русская Весна» подготовила эксклюзивный фоторепортаж с места событий: Обогнать США: Под прикрытием «Солнцепёков» и ВКС РФ «Тигры» готовят переправу через Евфрат — репортаж РВ (ФОТО)

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Лондоне

ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Лондоне | Русская весна

ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в лондонском метро.

Об этом сообщает медиакрыло террористической организации.

Как ранее сообщала «Русская Весна», в пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Пострадавшие получили ранения и ожоги, не представляющие опасности для жизни. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

После теракта были госпитализированы 29 человек.

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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Лондоне | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Кадры удара: Лётчик-снайпер ВКС России предотвратил прорыв ИГИЛ из Акербатского котла (ВИДЕО)

Кадры удара: Лётчик-снайпер ВКС России предотвратил прорыв ИГИЛ из Акербатского котла (ВИДЕО) | Русская весна

Российская авиация продолжает оказывать поддержу сражающимся с террористами отрядам Сирийской Арабской Армии.

Заблокированные в акербатском котле боевики регулярно пытаются организовать прорыв, однако любые попытки сделать это подавляются еще на начальной стадии.

«Русская Весна» предлагает своим читателям эксклюзивный ролик о предотвращении очередного прорыва террористов.

«На днях один из отрядов ИГИЛ* при поддержке танка предпринял попытку штурма позиций САА. Разведчики заблаговременно обнаружили танк, о чем незамедлительно сообщили своему командованию. В указанный район сразу же было направлено звено бомбардировщиков Су-24», — рассказал РВ военный источник.

«В результате снайперского попадания в корпус одной единственной осколочно-фугасной зажигательной авиабомбы (ОФЗАБ-500) в танке произошла детонация боекомплекта. Отряд террористов, оставшись без поддержки и неся большие потери, ретировался», — добавил офицер.

«Помимо уничтожения оперативно выявляемых объектов противника, авиация Воздушно-космических сил Российской Федерации постоянно наносит удары по ключевым объектам обороны террористов, пунктам управления, где уничтожаются полевые командиры, и районам сосредоточения большого числа живой силы и автомобильной техники», — подытожил собеседник «Русской Весны».

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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