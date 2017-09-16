Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 сентября 2017
- 01:42 Обогнать США: Под прикрытием «Солнцепёков» и ВКС РФ «Тигры» готовят переправу через Евфрат — репортаж РВ (ФОТО).
- 01:36 Переправа.
- 01:30 При освобождении сирийского Акербата применили новые способы ведения военных действий.
- 00:53 Битва за Дейр Зор: Армия Сирии и ВКС РФ освободили Аль-Мурию и форсировали реку Евфрат.
- Вчера 22:42 ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Лондоне.
- Вчера 21:59 Кадры удара: Лётчик-снайпер ВКС России предотвратил прорыв ИГИЛ из Акербатского котла (ВИДЕО).
Обогнать США: Под прикрытием «Солнцепёков» и ВКС РФ «Тигры» готовят переправу через Евфрат — репортаж РВ (ФОТО)
Для развития успеха в Дейр-эз-Зоре Сирийской арабской армии жизненно необходимо в скорейшем времени переправится на левый берег Ефрата.
Такую ответственную задачу поручили одному из героев Сирии знаменитому генералу Сухейлю Аль Хасану («Тигр»), который участвовал в деблокировании города.
«Русская Весна» предлагает вниманию читателей эксклюзивный фоторепортаж с места событий.
Для обеспечения форсирования реки Евфрат отряды «Тигров» были усилены тяжелой техникой. К Северу от Дейр-эз-Зора в районе Айяш размещены системы залпового огня «Град», значительное количество артиллерии и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепёк» (см. фото).
Кроме того, в распоряжение штурмовых групп прибыл понтонно-мостовой батальон сирийской армии, силами которого и готовится переправа.
В настоящее время реку форсировали небольшие отряды САА — штурмовые подразделения, которые удерживают плацдарм для подготовки высадки основных сил. Рядом с городом подготовлена вертолётная площадка, где ждут своего часа военно-транспортные Ми-8 (см. фото).
Стоит отметить, что форсирование Ефрата, станет не только очередной крупной победой правительственных войск над группировкой ИГИЛ*, но и предотвратит продвижение курдов вдоль левого берега реки, что значительно снизит влияние США в Сирии.
Также «Русская Весна» готовит эксклюзивный видеорепортаж с места событий, который будет опубликован в ближайшие несколько часов.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Переправа
МИД РФ заявил, что САА смогли переправиться через Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, правда место переправы не уточняется. Также заявляется, что северном берегу Евфрата создан плацдарм.
«После крупной победы под Дейр-эз-Зором сирийская правительственная армия продолжает зачистку от террористов ИГИЛ восточных районов страны. Освобождены пригороды этого провинциального центра, передовые части успешно форсировали реку Евфрат, закрепились на ее восточном берегу»
http://rusvesna.su/news/1505506488 – цинк
В свою очередь через прокурдские источники распространяют угрозы https://english.aawsat.com/asharq-al-aws
Сирийские источнкии на данный момент достаточно осторожно комментируют тему форсирования реки, в частности указывая на то, что на плацдарме вместе с сирийскими войсками находится российский спецназ https://twitter.com/Brasco_Aad/status/90
Впрочем, тут стоит подождать каких-то предметных фото или видео материалов с плацдарма, ибо может иметь место и банальная попытка со стороны МИД застолбить участки на северном берегу, пока они под контролем Халифата.
САУ и РСЗО САА в районе Аяйша.
Помощник президента Асада заявил https://www.reuters.com/article/us-midea
Удары ВКС РФ по позициям Халифата на северном берегу Евфрата.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
При освобождении сирийского Акербата применили новые способы ведения военных действий
Новые способы ведения военных действий применялись при освобождении Акербата в рамках подготовки наступления на Дейр-эз-Зор, сообщил журналистам в пятницу начальник штаба российской группировки войск в Сирии Александр Лапин.
Он напомнил, что Акербат был освобожден 2 сентября в ходе успешной наступательной операции сирийских правительственных сил при непосредственной поддержке ВКС России.
«Данный город находится в центре Сирии и являлся непосредственным оплотом ИГИЛ*, поражение которого позволило развить решительные наступательные действия на Дейр-эз-Зор, выйти на рубеж реки Евфрат, деблокировать и освободить Дейр-эз-Зор», — сказал Лапин.
«Здесь (в Акербате) безусловно примерялись новые способы ведения военных действий», — рассказал генерал.
По его словам, «наносилось мощное огневое поражение ВКС России, осуществлялось окружение тремя охватывающими ударами, расчленение группировки противника по частям, разгром и уничтожение остатков боевиков в южных районах города».
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*Запрещенная в России террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Битва за Дейр Зор: Армия Сирии и ВКС РФ освободили Аль-Мурию и форсировали реку Евфрат
Передовые подразделения Вооруженных сил САР в Дейр эз-Зоре переправились через реку Евфрат и закрепились на противоположном берегу. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«После крупной победы под Дейр-эз-Зором сирийская правительственная армия продолжает зачистку от террористов ИГИЛ восточных районов страны. Освобождены пригороды этого провинциального центра, передовые части успешно форсировали реку Евфрат, закрепились на ее восточном берегу», — сообщила Захарова журналистам на брифинге.
Также вечером в пятницу стало известно, что Сирийская Арабская армия освободила важный городок к югу от аэродрома Дейр эз-Зор.
Минувшим вечером после ожесточенных боёв САА и её союзники при поддержке ВКС РФ выбили боевиков из города Аль-Мурия и его окрестностей, в том числе из Хавия-Аль-Мурия, расположенного недалеко от авиабазы.
Во главе с Республиканской гвардией в четверг армейцы вошли в Аль-Мурию, ранее взяв под свой контроль базу ПВО № 1082 и окрестные сельхозугодия.
После того, как фермы были освобождены, сегодня днем Сирийская армия смогла взять под контроль район Хавия-Аль-Мурия, проложив путь для полного освобождения города.
В ходе боестолкновений было убито несколько десятков террористов ИГИЛ*.
С освобождением Аль-Мурии Вооруженные силы САР теперь могут сконцентрировать свои усилия на городе Джафра, который расположен у восточных окраин военного аэродрома Дейр эз-Зор.
Только что «Русская Весна» подготовила эксклюзивный фоторепортаж с места событий: Обогнать США: Под прикрытием «Солнцепёков» и ВКС РФ «Тигры» готовят переправу через Евфрат — репортаж РВ (ФОТО)
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Лондоне
ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в лондонском метро.
Об этом сообщает медиакрыло террористической организации.
Как ранее сообщала «Русская Весна», в пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Пострадавшие получили ранения и ожоги, не представляющие опасности для жизни. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.
После теракта были госпитализированы 29 человек.
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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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Кадры удара: Лётчик-снайпер ВКС России предотвратил прорыв ИГИЛ из Акербатского котла (ВИДЕО)
Российская авиация продолжает оказывать поддержу сражающимся с террористами отрядам Сирийской Арабской Армии.
Заблокированные в акербатском котле боевики регулярно пытаются организовать прорыв, однако любые попытки сделать это подавляются еще на начальной стадии.
«Русская Весна» предлагает своим читателям эксклюзивный ролик о предотвращении очередного прорыва террористов.
«На днях один из отрядов ИГИЛ* при поддержке танка предпринял попытку штурма позиций САА. Разведчики заблаговременно обнаружили танк, о чем незамедлительно сообщили своему командованию. В указанный район сразу же было направлено звено бомбардировщиков Су-24», — рассказал РВ военный источник.
«В результате снайперского попадания в корпус одной единственной осколочно-фугасной зажигательной авиабомбы (ОФЗАБ-500) в танке произошла детонация боекомплекта. Отряд террористов, оставшись без поддержки и неся большие потери, ретировался», — добавил офицер.
«Помимо уничтожения оперативно выявляемых объектов противника, авиация Воздушно-космических сил Российской Федерации постоянно наносит удары по ключевым объектам обороны террористов, пунктам управления, где уничтожаются полевые командиры, и районам сосредоточения большого числа живой силы и автомобильной техники», — подытожил собеседник «Русской Весны».
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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