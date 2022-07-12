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Алексей Исаев. “Огненная дуга” Юрия Озерова

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12 июля – очередная годовщина сражения под Прохоровкой.
Алексей Исаев и Михаил тимин разбирают 1 серию киноэпопеи Юрия Озерова “Освобождение” – “Огненная дуга”.

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Фрагмент фильма: https://youtu.be/MvQUKj5NceU

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=r4hMAl1zDVg
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