Алексей Исаев. “Огненная дуга” Юрия Озерова
12 июля – очередная годовщина сражения под Прохоровкой.
Алексей Исаев и Михаил тимин разбирают 1 серию киноэпопеи Юрия Озерова “Освобождение” – “Огненная дуга”.
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Фрагмент фильма: https://youtu.be/MvQUKj5NceU
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