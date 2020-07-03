Две большие войны маленького форта: подвиг Константиновской батареи

В северной части Севастопольской бухты раскинулось мощное оборонительное сооружение — Константиновская батарея. Белоснежное фортификационное укрепление, вторящее форме одноимённого мыса, более двух столетий обороняло город от наступлений противника с моря. Сегодня Константиновская батарея — военно-исторический памятник города Севастополя, который привлекает не только военных историков, но и туристов со всего мира.

С чего всё начиналось

По окончании Русско-турецкой войны 1768–1774 годов в лагере при небольшой (ныне болгарской) деревне Россия и Турция подписали Кючук-Кайнарджийский мирный договор, по которому Османская империя обязывалась признать независимость Крымского ханства.

Несмотря на то, что Крым отошёл к России, корабли турецкого флота ещё несколько лет оставались у его берегов в Ахтиарской (Севастопольской) бухте.

Александр Суворов. Гравюра. 1841

В конце 1770-х годов императрица Екатерина II поставила перед полководцем Александром Суворовым задачу — вытеснить турецкий флот из бухты без выстрелов.

— [Турецких] Кораблей было десять, и чувствовали они себя хозяевами, хотя хозяевами фактически уже не были, — рассказывает старший научный сотрудник Музея героической обороны и освобождения Севастополя Юрий Падалка. — Нужно было что-то придумать, чтобы изгнать турецкие корабли, и Суворов придумал.

Будущий генералиссимус отдал приказ в ночь на 15 июня 1778 года возвести укрепления для защиты Константиновской бухты. Утром турки увидели на Константиновском мысу земляные сооружения. Испугавшись, что сейчас по ним откроют огонь, турки отошли от полуострова.

Аллегория победы Екатерины II над турками и татарами. Художник Стефано Торелли, 1772

После присоединения Крыма в 1783 году стали укреплять берега полуострова. Александр Суворов разработал план расположения объектов береговой обороны и предложил на месте временных земляных сооружений возвести каменные казематы. В 1794 году работы завершили. На Константиновском мысу возвели двухъярусную каменно-земляную батарею. Так появилась Константиновская батарея.

В 1831 году император Николай I разработал новый план сухопутной обороны крепости. С детства неравнодушный к инженерному искусству, император тщательно наблюдал за разработкой проекта Константиновской батареи и вносил правки в чертежи. По задумке военного инженера Карла Бюрно на одноимённом мысу должно было появиться укрепление полукруглой формы, одна из сторон которого выходила к открытому морю, закругление — к входу на рейд, а другая сторона — на рейд. Возведение крепости в форме подковы должно было обеспечить ведение последовательного боя в случае прорыва кораблей противника на рейд. В 1835 году Николай I принял решение об ускорении возведения оборонительных укреплений в бухте Севастополя в связи с растущим напряжением в отношениях с Турцией.

Фото: Вадим Савицкий

— Военный министр 2 апреля 1836 года сообщил Инженерному департаменту, что на Севастопольских укреплениях Николай I повелел в 1837 году выполнить строительных работ на один миллион рублей. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом надлежало увеличить темпы строительства более чем в десять раз. Немедленно последовало соответствующее приказание строителю Севастопольской крепости инженер-полковнику Фелькерзаму, одновременно ему направили распределение означенной суммы по отдельным сооружениям. Согласно этому документу <…> по Константиновской батарее следовало закончить всю каменную кладку и освоить 344 тысячи рублей, — так пишет автор книги «Севастопольская крепость» Юрий Скориков о возведении фортификационных сооружений в Севастопольской бухте.

В 1836 году началось строительство батареи, и вскоре на месте каменно-земляного укрепления появилась мощная крепость из прочного светлого камня, оснащённая пушками, единорогами — артиллерийскими орудиями, мортирами.

Стены возведены из местного материала — прочного крымбальского камня-известняка, в длину (по фасаду) оно превышает 200 метров, в ширину составляет 25 метров. Над морем объект возвышается на 12 метров. Крепость стен батареи рассчитана на размещение 94 орудий разного калибра, а расчёт крепости предполагалось довести до 470 человек личного состава.

Фото: Вадим Савицкий

На территории батареи разместили 54 каземата, каждый из которых был разделён сквозным проходом на орудийную и жилую части. В последней установили нары и печи в круглых железных футлярах, которые поддерживали плюсовую температуру круглый год. Предполагалось построить и казармы с кухнями, пекарнями и складами. Запасам придавалось особое значение: в книге «Севастопольская крепость» Юрий Скориков пишет не только о складах и пороховых погребах, но и о «большой металлической ёмкости для запаса воды», расположенной во внутреннем дворе укрепления.

Крымская война. Проверка на прочность

Во время Крымской войны прочность фортификационных сооружений проверили английские и французские снаряды: Константиновская батарея первой приняла на себя залпы противника. Случилось это 5 октября 1854 года. Около 90 вражеских кораблей обрушили огненный шквал на укрепления и батареи Севастополя. По некоторым подсчётам, за три часа неприятель дал по городу 50 тысяч выстрелов. Константиновская батарея вела огонь из 43 орудий, расположенных в секторе обстрела кораблей. Британских пушек, обстреливающих форт, было в десять раз больше. К вечеру посчитали потери: равелин получил значительные повреждения, более двадцати орудий вышли из строя, пятеро защитников погибли, а около 50 человек были ранены.

Константиновская батарея. Фото: Джеймс Робертсон, 1856 год

Тем не менее, батарея сумела вывести из строя три английских корабля: «Лондон», «Ким» и «Агамемнон».

— На английских кораблях начались пожары, и они вынуждены были отойти в открытое море для тушения. На батарее были относительно небольшие потери: 5 погибших и 50 раненых и контуженных, — говорит Вадим Хапаев.

Англичане и французы в бухту не зашли. Противники сменили тактику и массированного обстрела батареи больше не предпринимали. Началась осада Севастополя, которая затянулась на 349 дней.

Последний взгляд. Художник Франц Рубо

После Крымской войны Константиновская батарея утратила боевое значение. Согласно Парижскому мирному договору, России и Турции запрещалось располагать крепостями и военными кораблями в Чёрном море. Только в 1870 году российский флот вновь стал отстраиваться в Севастополе. Однако спустя 14 лет оказалось, что Константиновская батарея устарела: укрепление возвышалось над мысом и вдавалось в море, что противоречило тактике военного искусства 1870-х годов. Парусные корабли сменили железные пароходы, а морские крепости стали уходить под землю. Из военного форта батарея превратилась в памятник архитектуры. Военные продолжали использовать объект в качестве наблюдательного пункта за морем. А в конце XIX века возле крепости построили новую батарею, укреплённую 11-дюймовыми пушками.

«Маленький Севастополь»

Славная история Константиновского равелина продолжилась в ХХ веке. Старое укрепление было подготовлено для новой эпохи — эпохи войны моторов. В годы Великой Отечественной войны равелин получил новое вооружение, и в 1942 году, наряду с традиционными пушками, Севастополь защищала уникальная (автоматическая) башенная установка из орудий калибра 37 мм.

Фото предоставлено Алексеев Исаевым

— Башня была установлена с традиционными пушками того же калибра. Тем самым было создано гнездо противовоздушной обороны на входе в Северную бухту Севастополя. Кроме того, недалеко располагалась батарея орудий калибра 100 мм. В целом же Константиновский равелин предназначался для отражения ударов с воздуха и являлся местом складирования боеприпасов, — говорит военный историк Алексей Исаев.

В июне 1942 года немецкая армия стояла на подступах к Севастополю. На Константиновской батарее находилась служба охраны водного района — охрана рейда под командованием капитана 3 ранга Михаила Евсевьева и военкома — батальонного комиссара Николая Баранова, а с 15 июня 1942 года — политрука Ивана Кулинича. На территории форта создали один из опорных пунктов на Северной стороне, защитники которого получили приказ удерживать рубеж до последней возможности. Сюда же отошли часть личного состава 95-й стрелковой дивизии во главе с командиром 161-го стрелкового полка майором Иваном Дацко, бойцы береговых батарей и 178-го инженерного батальона Черноморского флота.

Фото предоставлено Алексеев Исаевым

К этому времени немцы захватили Северную сторону города и пытались прорваться к берегу, чтобы перекрыть советским судам выход в море.

21 июня начался многочасовой обстрел батареи из орудий, установленных на Радиогорке и около Михайловской батареи. Прорвавшиеся вплотную к форту немецкие танки прямой наводкой вели огонь по защитникам.

— Бои за Константиновский равелин начались, когда немцы подошли к северу бухты и начали постепенно уничтожать очаги сопротивления, оставшиеся на берегу Севастопольской бухты, в то время называемой Северная, — рассказывает Алексей Исаев.

Фото предоставлено Алексеев Исаевым

Однако 70 бойцов так яростно сопротивлялись, что задержали фашистов на целых три дня. О стойкости и героизме защитников батареи свидетельствует отчёт 24-й пехотной дивизии немецкой армии: «22 июня части 31-го пп сражаются за Северную косу. Находящееся на этом мысу укрепление, несмотря на планомерный обстрел крупнокалиберной артиллерией, до конца дня захватить не удалось». За время сопротивления с северной стороны города на южную эвакуировались мирные жители и красноармейцы, а из Севастопольской бухты вышли советские корабли. Перебираться на южную сторону приходилось вплавь: шлюпки, отправленные за красноармейцами, были обстреляны фашистами и не достигли равелина. Эвакуация проходила под руководством капитана 3 ранга Евсевьева. Эвакуировались парами: к раненым приставляли сильных и выносливых пловцов.

Фото предоставлено Алексеев Исаевым

Задача удерживать батарею до последней возможности была выполнена, и по решению командующего водного рейда контр-адмирала Фадеева оставшиеся в живых защитники покинули крепость. Капитан Евсевьев и ещё около 40 человек достигли южного берега и влились в ряды защитников Севастополя, которые отстаивали город вплоть до 4 июля. Неизвестной осталась судьба комиссара Кулинича. По одним сведениям, в момент эвакуации его окликнули, он не услышал призыва покинуть равелин и остался на северной стороне, по другим — намеренно остался в крепости и, взорвав погреб с боеприпасами, уничтожил немало вражеских солдат, прорвавшихся на территорию батареи.

После освобождения Севастополя в 1944 году на полуразрушенной батарее нашли останки его защитников, которых похоронили в центре цитадели. На этом месте сейчас стоит памятник.

Впоследствии севастопольцы называли Константиновскую батарею «маленьким Севастополем».

Цитадель: новое время

В советские годы в крепости располагалась военная часть. В 2014 году Русское географическое общество взяло Константиновскую батарею над патронаж и приступило к масштабным работам по её реконструкции.

Фото: пресс-служба РГО

Строители восстановили батарею по старинным чертежам, которые предоставил Центральный архив ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.

В 2017 году реконструкция завершилась. На данный момент крепость — это уникальный музей под открытым небом, в казематах которой можно узнать о славной истории этой удивительной цитадели.

Обложка: Фото: wikipedia.org

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Источник: https://nstarikov.ru/dve-bolshie-vojny-malenkogo-forta-podvig-konstantinovskoj-batarei-116621