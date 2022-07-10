Что элиты подготовили нам на ближайшие 5 лет. Игорь Шнуренко
На полях Всемирного экономического форума в Давосе глобальные элиты подготовили сценарии будущего до 2027 года. Какое будущее они нам приготовили? Об этом говорит независимый эксперт в сфере искусственного интеллекта и цифровизации Игорь Шнуренко. Ведущая – Анна Скок.
От Скрижалей Джорджии до Левиафана: встреча Игоря Шнуренко и Вадима Шегалова со зрителями и читателями https://shnurenko.ru/event_calendar/2291.html
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ #глобалисты #будущее #цифровизация #Давос #мировыеэлиты #мироваяэлита #футуризм #глобализация #Шнуренко #ШнуренкоИИ #заговор #конспирология #устойчивоеразвитие