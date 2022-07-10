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Что элиты подготовили нам на ближайшие 5 лет. Игорь Шнуренко

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На полях Всемирного экономического форума в Давосе глобальные элиты подготовили сценарии будущего до 2027 года. Какое будущее они нам приготовили? Об этом говорит независимый эксперт в сфере искусственного интеллекта и цифровизации Игорь Шнуренко. Ведущая – Анна Скок.

От Скрижалей Джорджии до Левиафана: встреча Игоря Шнуренко и Вадима Шегалова со зрителями и читателями https://shnurenko.ru/event_calendar/2291.html

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IU4tx7Zeh28
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