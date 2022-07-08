Главная » Видео, История, Мировоззрение

Кто начал Первую Мировую войну? Константин Залесский

3 0

Как менялись версии о виновнике начала Первой Мировой войны? Состояние Европейских держав к 1914-му году. Кто извлек наибольшую выгоду от Первой Мировой войны? Беседуем с автором книги «Третий рейх без прикрас» Константином Залесским.

Книга «Третий Рейх без прикрас.» Залесский К.А. https://den-magazin.ru/utm/1294

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

#ДеньТВ #история #СССР #ПерваяМировая #геополитика #КонстантинЗалесский #Залесский
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QCyT4mPgaGY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Первая мировая война и современный «экономический аутизм»
1917 год — начало преображения человечества. „О текущем моменте” № 4 (132), октябрь 2017
История Второй мировой войны для русских. Изделия историков
Большая война ближайшего будущего

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru