Кто начал Первую Мировую войну? Константин Залесский
Как менялись версии о виновнике начала Первой Мировой войны? Состояние Европейских держав к 1914-му году. Кто извлек наибольшую выгоду от Первой Мировой войны? Беседуем с автором книги «Третий рейх без прикрас» Константином Залесским.
Книга «Третий Рейх без прикрас.» Залесский К.А. https://den-magazin.ru/utm/1294
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