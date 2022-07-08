Как построить счастливую семью
Автор Александр Жарков
Ведущая Елена Андреева
Как построить гармоничные отношения и от чего это зависит.
Как формируются привязки к партнерам, а также виды отношений по Ведам.
Что необходимо сделать, чтобы принять партнера.
Что делать, если партнер не соответствует мечтам.
Как определить кармические отношения.
В чём отличие кармические отношений от близнецовых пламен.
Как понять вторую половинку.
Как трансформировать кармические отношения и превратить их в звездную семью.
Основные ошибки в текущих отношениях.
Страхи и комплексы мешающие встретить отношения и как их побороть.
Александр Жарков – Целитель, парапсихолог, ясновидящий. Содействовал формированию более 900 гармоничных отношений.
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