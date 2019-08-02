Счастливая Семья в современном мире. Екатерина Шабанова. Часть 2
Какая она счастливая семья.
Автор-сказительница – Екатерина Шабанова
Часть 1 – https://youtu.be/r4qMnADj4EI
В передаче Екатерина Шабанова рассказала, как выжить семье, как её сохранить, каковы её ценности, как проходить испытания. Где искать силы?!
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.
#народное #славянское #радио #эфир #счастливая #семья #какая #должна #быть #счастье #жизнь #создать #любовь #психология #сохранить #смысл #построить #крепкую #проблемы #семейная #крепкая #сделать #отношения #гармоничная #гармоничные #воспитание #детей #женское #алексей #орлов #екатерина #шабанова
#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #Эфир #СчастливаяСемья #КакаяДолжнаБыть #Счастье #Жизнь #КакСоздатьСчастливуюСемью #Любовь #Психология #КакСохранитьСемью #СмыслЖизни #КакПостроитьКрепкуюСемью #ПроблемыВСемье #СчастливаяСемейнаяЖизнь #КрепкаяСемья #КакСделатьСчастливуюСемью #ОтношенияВСемье #ГармоничнаяСемья #ГармоничныеОтношения #ВоспитаниеДетей #КакПостроитьОтношения #СемейнаяПсихология #ЖенскоеСчастье #АлексейОрлов #ЕкатеринаШабанова