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Счастливая Семья в современном мире. Екатерина Шабанова. Часть 2

17:07. 2 августа 2019 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

Какая она счастливая семья.

Автор-сказительница – Екатерина Шабанова
Часть 1 – https://youtu.be/r4qMnADj4EI

В передаче Екатерина Шабанова рассказала, как выжить семье, как её сохранить, каковы её ценности, как проходить испытания. Где искать силы?!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cpteA_9U-GY

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