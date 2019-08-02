Счастливая Семья в современном мире. Екатерина Шабанова. Часть 2

Какая она счастливая семья.



Автор-сказительница – Екатерина Шабанова

Часть 1 – https://youtu.be/r4qMnADj4EI



В передаче Екатерина Шабанова рассказала, как выжить семье, как её сохранить, каковы её ценности, как проходить испытания. Где искать силы?!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cpteA_9U-GY