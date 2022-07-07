Детским лагерям «Речной» и «Озерный» исполнилось 60 лет.

Праздник, посвященный годовщине открытия «Озерного» и «Речного», начался на костровой каждого лагеря, где собрались сотрудники, артековцы и гости торжества.

День рождения «Озерного» прошел под зажигательные песни, танцы и теплые пожелания любимому лагерю. Не обошлось и без сладких подарков. В рамках праздника на костровой «Речного» состоялось награждение сотрудников лагеря. Организаторы постарались отразить современность и пионерское прошлое: костюмы того времени и флаг дружины «Речная» всесоюзного пионерского лагеря «Артек» показали, как изменился лагерь за эти 60 лет.

«Озерный» и «Речной» – два из четырех лагерей комплекса «Прибрежный», расположенные в самом центре «Артека». Они были открыты в 1962 году. «Озерный» состоит из пяти корпусов, которые названы в честь великих озер республик Советского Союза: «Байкал», «Селигер», «Севан», «Балхаш» и «Ильмень». Находится он в тенистой парковой зоне с видом на море и гору Аю-Даг. За смену здесь отдыхают 322 ребенка. Инфраструктура лагеря включает оборудованный для детей с ОВЗ и инвалидов пляж, бассейн, костровую площадь, столовую «Теремок», шатер для игр и две спортплощадки. Когда-то в лагере отдыхал знаменитый шахматист Анатолий Карпов. Кроме того, «Озерный» стал местом съемок многих художественных фильмов.

В «Речном» когда-то побывали с визитом поэт Самуил Маршак и космонавт Юрий Гагарин. В наши дни лагерь состоит из пяти корпусов, расположенных в 100 метрах от Гагаринской набережной. Каждый корпус носит название крупных рек: «Ангара», «Волга», «Иртыш», «Енисей», «Амур». Инфраструктура лагеря включает две спортивные площадки и открытый бассейн с морской водой.

К юбилею лагерей повара комбината питания подготовили особенный сюрприз: шоколадный фонтан и именинный пирог, чем порадовали артековцев.

«Мне нравится в лагере, что мы здесь ходим на море, на пляж. Здесь весело и очень вкусно кормят», – рассказала гостья Амина из ДНР.

Стоит отметить, что кормят в «Артеке» не только вкусно, но и полезно. Для детей здесь разработана особая система качественного питания, которая позволяет им получать необходимое количество энергии для активного образа жизни и поддержания здоровья. Профессиональные повара комбината кормят комплексно пять раз в день. При этом питание детей в столовых детских лагерей Международного детского центра осуществляется по системе «шведский стол». Детское меню состоит из трех комплексов на выбор. А поскольку сейчас лето, артековцев балуют свежими местными фруктами и ягодами.