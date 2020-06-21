Поздравляем с юбилеем первого побега
14:23. 21 июня 2020 139 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
«По полученным мною сведениям административно-ссыльный Джугашвили из города Нижнеудинска 5-го января сего года неизвестно куда скрылся» (c) из доклада в Иркутское охранное отделение
Письмо школьников поселка Новая Уда товарищу Сталину в 1934-м году.
«Наше село Вы, конечно, очень хорошо знаете, ведь Вы, дорогой товарищ Сталин, жили здесь в ссылке, куда Вас послали царь и буржуи за подпольные кружки. Далеко в сибирскую тайгу прятали цари бойцов-революционеров. Мы этого, конечно, не помним, нас тогда еще на свете не было, но бабушка Литвинцева нам рассказывала, как Вы жили здесь у нас, и избушку показывала, только жаль, избушку своротили, когда была у нас война. Бабушка эта теперь умерла, а то бы и она написала, хотя была она неграмотная, но мы бы за нее написали. А с бабушкой было вот как: пришла она школу, посмотрела на Ваш портрет и говорит: „А я этого мужика знаю“ — это она так про Вас сказала, товарищ Сталин,— „еще помню, — говорит, — краюху хлеба ему дала, когда он отсюда убег“. И мы ее, конечно, всем отрядом за эту краюшку хлеба очень благодарили… А Вы, товарищ Сталин, ловко обманули всех стражников, убежали отсюда. И это очень хорошо. Убежали и вместе с Лениным и со всем рабочим классом и крестьянами сделали революцию.
В январе, когда откроется съезд, как раз будет 30 лет, как Вы убежали отсюда. Поздравляем Вас с юбилеем Вашего первого побега из сибирской ссылки.
Наше село уже не такое, каким Вы его видели 30 лет назад. Старики много рассказывают про тогдашнюю бедную жизнь, когда „каждую копейку долгом считали и из-за нее дрались“.
Посмотрели бы Вы на горы кругом. Киткай-гора стоит, как прежде, большая-пребольшая, и тайга на ней густая, и речка Уда — прежняя речка, только мост новый. Еще церковь старая стоит, только она уже без креста и не церковь вовсе, а клуб. Мы часто бегаем наверх по лесенке, смотрим оттуда Атовскую гору. А бог, который был в церкви, лежит в чулане.
А теперь мы Вам, дорогой товарищ Сталин, хотим написать про нашу школу колхозной молодежи.
Отстроили ее около церкви. Дом большой, 23 окна в нем. Во всей деревне нет такого. Классы просторные, высокие. Мы в нашей школе всякие предметы прорабатываем, чтобы все лучше узнать, хорошими большевиками стать.
Еще у нас есть школа-четырехлетка, где учатся октябрята. Находится она там, где, помните, раньше был острог. От этого острога одни полы остались. Всего у нас в школе колхозной молодежи учится 72 ученика из разных окрестных деревень. Есть ребята, которые живут за 25 километров. Для таких у нас два общежития имеется. Есть обеды для них и завтраки для всех ребят.
За крутущей Атовской горой течет Ангара, бурлит на порогах. На этих порогах станцию строить будут, больше Днепростроя раз в двадцать. Вот тогда-то у нас за болотом, в Потоскуе, в Погорюе, загорится весело лампочка Ильича. По ангарским берегам, по каторжным трактам идут и вздымают целину тракторы, а аэропланы летают над чернобурой тайгой. И Сибирь, про которую во всех песнях поется, что она каторжная и страшная стала новой Сибирью».
«До свиданья, любимый наш Сталин! Передайте горячий пионерский салют большевикам, которые съедутся в красную Москву на свой семнадцатый съезд. Из них многие тоже побывали в старой каторжной Сибири. Пусть они знают, что дети советской Сибири их крепко помнят и любят. Бороться за ленинское дело большевиков мы всегда готовы!».
Товарищ Сталин с большой теплотой ответил школьникам и пионерам Новой Уды:
«Прошу извинения за поздний ответ. Очень тронут вашим приветствием. Желаю вам здоровья и успехов в учении и в общественной работе. Надеюсь, что успешно закончите учебу и станете энергичными, знающими работниками, какие необходимы для нашей страны.
Я, Молотов, Ворошилов и Каганович посылаем вам небольшой подарок: радиоаппарат и патефон с пластинками. Думаю, что теперь ваша радиоточка будет приведена в порядок.
Привет вам от Молотова, Ворошилова и Кагановича. Желаю вам всего хорошего».
Фрагмент из большого материала "Биография Сталина до 1917 года" – https://prorivists.org/bio_stalin1917/ – там много такой годноты на тему того, чем товарищ Сталин занимался до революции
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5965497.html
Это на какого Швондера этот кретинизм рассчитан?
Да тут их много.
https://www.youtube.com/watch?v=OK9n46ZY8JE