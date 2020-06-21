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Поздравляем с юбилеем первого побега

14:23. 21 июня 2020 139 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


«По полученным мною све­дениям административно-ссыльный Джугашвили из горо­да Нижнеудинска 5-го января сего года неизвестно куда скрылся» (c) из доклада в Иркутское охранное отделение

Письмо школьников поселка Новая Уда товарищу Сталину в 1934-м году.

«Наше село Вы, конечно, очень хорошо знаете, ведь Вы, дорогой товарищ Сталин, жили здесь в ссылке, куда Вас послали царь и буржуи за подпольные кружки. Да­леко в сибирскую тайгу прятали цари бойцов-революционеров. Мы этого, конечно, не помним, нас тогда еще на свете не было, но бабушка Литвинцева нам рассказы­вала, как Вы жили здесь у нас, и избушку показывала, только жаль, избушку своротили, когда была у нас вой­на. Бабушка эта теперь умерла, а то бы и она написала, хотя была она неграмотная, но мы бы за нее написали. А с бабушкой было вот как: пришла она школу, по­смотрела на Ваш портрет и говорит: „А я этого мужика знаю“ — это она так про Вас сказала, товарищ Сталин,— „еще помню, — говорит, — краюху хлеба ему дала, ког­да он отсюда убег“. И мы ее, конечно, всем отрядом за эту краюшку хлеба очень благодарили… А Вы, товарищ Сталин, ловко обманули всех страж­ников, убежали отсюда. И это очень хорошо. Убежали и вместе с Лениным и со всем рабочим классом и кресть­янами сделали революцию.

В январе, когда откроется съезд, как раз будет 30 лет, как Вы убежали отсюда. Поздравляем Вас с юбилеем Вашего первого побега из сибирской ссылки.
Наше село уже не такое, каким Вы его видели 30 лет назад. Старики много рассказывают про тогдашнюю бед­ную жизнь, когда „каждую копейку долгом считали и из-за нее дрались“.

Посмотрели бы Вы на горы кругом. Киткай-гора сто­ит, как прежде, большая-пребольшая, и тайга на ней гу­стая, и речка Уда — прежняя речка, только мост новый. Еще церковь старая стоит, только она уже без креста и не церковь вовсе, а клуб. Мы часто бегаем наверх по лесенке, смотрим оттуда Атовскую гору. А бог, который был в церкви, лежит в чулане.

А теперь мы Вам, дорогой товарищ Сталин, хотим написать про нашу школу колхозной молодежи.
Отстроили ее около церкви. Дом большой, 23 окна в нем. Во всей деревне нет такого. Классы просторные, вы­сокие. Мы в нашей школе всякие предметы прорабаты­ваем, чтобы все лучше узнать, хорошими большевиками стать.

Еще у нас есть школа-четырехлетка, где учатся ок­тябрята. Находится она там, где, помните, раньше был острог. От этого острога одни полы остались. Всего у нас в школе колхозной молодежи учится 72 ученика из разных окрестных деревень. Есть ребята, которые живут за 25 километров. Для таких у нас два общежития имеет­ся. Есть обеды для них и завтраки для всех ребят.

За крутущей Атовской горой течет Ангара, бурлит на порогах. На этих порогах станцию строить будут, больше Днепростроя раз в двадцать. Вот тогда-то у нас за болотом, в Потоскуе, в Погорюе, загорится весело лампочка Ильича. По ангарским берегам, по каторжным трактам идут и вздымают целину тракторы, а аэропланы летают над чернобурой тайгой. И Сибирь, про которую во всех песнях поется, что она каторжная и страшная стала новой Сибирью».

«До свиданья, любимый наш Сталин! Передайте го­рячий пионерский салют большевикам, которые съедутся в красную Москву на свой семнадцатый съезд. Из них многие тоже побывали в старой каторжной Сибири. Пусть они знают, что дети советской Сибири их крепко помнят и любят. Бороться за ленинское дело большеви­ков мы всегда готовы!».

Товарищ Сталин с большой теплотой ответил школь­никам и пионерам Новой Уды:

«Прошу извинения за поздний ответ. Очень тронут вашим приветствием. Желаю вам здоровья и успехов в учении и в общественной работе. Надеюсь, что успешно закончите учебу и станете энергичными, знающими работниками, какие необходимы для нашей страны.
Я, Молотов, Ворошилов и Каганович посылаем вам небольшой подарок: радиоаппарат и патефон с пластин­ками. Думаю, что теперь ваша радиоточка будет приве­дена в порядок.
Привет вам от Молотова, Ворошилова и Кагановича. Желаю вам всего хорошего».

Фрагмент из большого материала "Биография Сталина до 1917 года" – https://prorivists.org/bio_stalin1917/ – там много такой годноты на тему того, чем товарищ Сталин занимался до революции

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5965497.html

Метки: 1934, история, российская империя, сибирь, ссср, сталин

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