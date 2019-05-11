Новости Украины и Новороссии 11 мая 2019
- 10:24 30 истребителей МиГ-29 отремонтировано во Львове, — министр обороны Украины (ФОТО, ВИДЕО).
- 07:33 «Это было Божественное провидение»: День, когда во всю мощь заявил о себе народ Донбасса (ФОТО, ВИДЕО).
- 04:00 «Власть должна измениться»: Кравчук дал советы Зеленскому.
- 03:00 Зверства и человечность: Чем жители Донбасса отличаются от украинцев — рассказ офицера ДНР.
- 01:52 Он слышит!.
- Вчера 22:47 Память об Александре Захарченко увековечили в стенах школы, где учился первый Глава ДНР.
30 истребителей МиГ-29 отремонтировано во Львове, — министр обороны Украины (ФОТО, ВИДЕО)
Украина выходит на новый этап модернизации самолетов для Вооруженных сил. Об этом рассказал министр обороны «незалежной» Степан Полторак в ходе визита на Львовский государственный авиационно-ремонтный завод 3 мая.
«Мы выходим на новый этап модернизации самолетов для ВС Украины», — сказал Полторак и отметил, что завод сделал значительные шаги вперед в своем развитии.
«За последние годы вы отремонтировали и провели частичную модернизацию почти 30 самолетов для Вооруженных сил Украины. Сейчас мы не только ремонтируем наши самолеты, мы научились проводить модернизацию за счет наших комплектующих — это очень важный элемент в повышении боевых возможностей Воздушных сил. И сегодня завод работает именно в таком режиме — ремонт и модернизация из комплектующих, которые производятся в Украине», — отметил министр обороны.
Полторак сообщил, что Украина вышла на финишный этап договоренностей о проведении полной модернизации самолетов с помощью иностранных партнеров на базе завода во Львове.
«Сейчас мы работаем над тем, чтобы до конца определиться с приоритетами и необходимыми объемами работ по проведению модернизации. И с начала следующего года приступим к этой работе, у меня никаких сомнений нет», — подчеркнул Полторак.
Возникает вопрос: для чего проводятся такие дорогостоящие мероприятия и какие военно-воздушные операции планирует Киев?
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«Это было Божественное провидение»: День, когда во всю мощь заявил о себе народ Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)
Знаменитый военкор ополчения ДНР Геннадий Дубовой — военкор Новороссии, активист Русской весны, участник обороны Славянска — о начале восстания на Донбассе.
Андрей Пургин, один из создателей Донецкой Народной Республики, рассказал, как начиналась Русская весна в Донецке, о событиях до и после исторического референдума о независимости ДНР 11 мая 2014 года.
Экс-председатель Народного Совета и зампред Совета Министров ДНР поведал о многих неизвестных деталях начала восстания на Донбассе.
В беседе Геннадий Дубовой и Андрей Пургин обсудили слухи о мифических регулярных «отжимах» чужого имущества со стороны ополченцев, пришедших из Славянска в Донецк, механизмы перемещения материальных ценностей и наведения порядка в ДНР.
Он рассказал о проблемах взаимодействия гражданских и военных властей в молодой Республике.
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«Власть должна измениться»: Кравчук дал советы Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал избранному главе государства Владимиру Зеленскому полностью сменить украинское правительство, но не торопиться с кадровыми решениями.
«Первое — власть должна измениться вся, независимо от того, плохая она или хорошая. Приходит новый президент и формирует новую власть. Не может быть такого, что пришел один президент, а все, кто были, остались», — отметил Кравчук.
Также он посоветовал не принимать быстро кадровые решения.
«Только после глубокой и всесторонней обработки человека можно назначать на должность. Я бы никогда не допустил и просил бы Владимира Александровича — он сам об этом говорил, но я ему еще раз напоминаю, — не иметь во власти сватов, братьев, кумовьев, бизнес-партнеров. Власть — это преданность народу Украины», — добавил первый президент Украины.
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Зверства и человечность: Чем жители Донбасса отличаются от украинцев — рассказ офицера ДНР
Официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал об отличиях жителей Республик от «свидомых» украинцев.
«Можно много говорить о причинах войны на Донбассе. Доказывать с пеной у рта свою правоту.
Кто на самом деле отстаивает справедливость и защищает людей, а кто обычное трусливое млекопитающее, которое примкнуло в 2014 году к сильнейшей стороне, а потом с удивлением убегало, поджав хвост из котлов. Я неоднократно называл конкретные факты, которые отличают нас от них в интервью, но сейчас постараюсь кратко систематизировать их здесь.
1) Руководство республик ни разу не призывало убивать украинцев только за то, что они считают себя украинцами и имеют иное мировоззрение, в то время как Порошенко и его шестёрки уровня министров и депутатов в адрес республик это заявляли регулярно.
2) Вооруженные силы и спецслужбы республик не провели ни одного теракта или диверсии в Киеве или другом населенном пункте подконтрольном Украине, в то время как украинская сторона этим абсолютно не брезгует.
3) Священнослужители республик ни разу не заявляли о том, что убивать украинца не грех, в то время как главарь украинской секты Филарет вполне себе это заявлял, что с удовольствием транслировали все украинские СМИ.
4) Республиканские СМИ и представители общественного мнения ни разу не заявляли о том, что жителей Львова или всей Западной Украины нужно убить, что это ненужные люди и т. п., в то время как большинство украинских лидеров и журналистов об этом заявляют постоянно. Не будем брать упоротых нациков типа Корчинского. Возьмём, к примеру, рыжего гремлина, журналиста 5-го президентского канала Буткевича и других простых журналистов и блогеров.
5) На территориях республик не пресекается украинский язык и культура, как это происходит на «той стороне» с русским языком и культурой.
Более того, в Конституции ДНР два официальных языка: русский и украинский, а каждую неделю в Донецке проводится вечер украинской культуры, а памятники Шевченку как стояли, так и стоят.
6) В то время как Украина объявила блокаду республика, мы предоставляем жителям Украины живущим на подконтрольной Киеву территории бесплатную медицину и образование.
7) Отношение к украинским военнопленным в республиках более чем гуманное, по сравнению с отношением к нашим военнопленным на украинской стороне.
Это можно увидеть даже по видео с обмена пленных, где украинцы получают своих здоровыми и сытыми, а нам возвращают измученных и покалеченных ребят, а в некоторых случаях наших пленных просто замучивают до смерти в украинских подвалах.
8) Наши военнослужащие не обстреливают районы проживания мирных жителей, даже если там прячется украинская техника, в то время, когда украинские «воины света» ведут огонь по любым жилым районам где нет и никогда не было военной техники или других военных объектов.
9) Мы всегда давали возможность украинским военнослужащим сложить оружие и уйти домой из окружения, вряд ли украинская сторона в случае военного успеха поступала бы также.
10) Наша риторика, которые все 5 лет войны проходят красной линией в нашем информационном поле: «Нужно прекращать войну. Мы один народ. Вас обманули и натравили на своих братьев. Одумайтесь». Риторика украинской стороны: «Нужно зачистить 1,5 млн жителей Донбасса, это ненужные люди. Жители Донбасса дефективные, их только могила исправит. Москаляку на гиляку. Их дети будут сидеть в подвалах, а наши пойдут в школы. В ЛДНР нет мирных жителей и невиновных, они все сепары, поэтому их можно убивать».
Это далеко не весь список отличий нас от них, но на мой взгляд, самый важный. Каждый указанный пункт любой пользователь интернета сможет проверить самостоятельно.
Кто прав и кто на какой стороне — решать вам».
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Он слышит!
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Память об Александре Захарченко увековечили в стенах школы, где учился первый Глава ДНР
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Кравчук считает, что Владимиру Зеленскому необходимо
изменить государственную политику по отношению к Крыму
и начать налаживать отношения с жителями полуострова.
Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости
Крым. Нужно делать так, чтобы наши отношения с живущи-
ми в Крыму людьми были человеческими. Необходимо сни-
мать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электро-
энергией и так далее, должны решаться цивилизованным
рыночным путем. Говоря о причинах победы Зеленского
на президентских выборах, Кравчук отметил, что люди на
22.04.2019. РИА Новости Крым
КРАВЧУК ПОСОВЕТОВАЛ ЗЕЛЕНСКОМУ СНЯТЬ БЛОКАДУ
Украине устали от бедности, высо-
ких цен и пустых обещаний. Поэто-
му проголосовали за новое лицо в
политике. “Народ был готов поме-
нять власть. Он хотел это сделать
очень давно. Почему именно
Зеленский? Потому что среди
кандидатов в президенты не было нового человека, более
политически подготовленного. Зеленский имеет хорошие
человеческие качества, он юрист, гуманитарий, добрый по
своей природе человек – отметил Кравчук.