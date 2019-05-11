Новости Украины и Новороссии 11 мая 2019

Украина выходит на новый этап модернизации самолетов для Вооруженных сил. Об этом рассказал министр обороны «незалежной» Степан Полторак в ходе визита на Львовский государственный авиационно-ремонтный завод 3 мая.

«Мы выходим на новый этап модернизации самолетов для ВС Украины», — сказал Полторак и отметил, что завод сделал значительные шаги вперед в своем развитии.

«За последние годы вы отремонтировали и провели частичную модернизацию почти 30 самолетов для Вооруженных сил Украины. Сейчас мы не только ремонтируем наши самолеты, мы научились проводить модернизацию за счет наших комплектующих — это очень важный элемент в повышении боевых возможностей Воздушных сил. И сегодня завод работает именно в таком режиме — ремонт и модернизация из комплектующих, которые производятся в Украине», — отметил министр обороны.

Полторак сообщил, что Украина вышла на финишный этап договоренностей о проведении полной модернизации самолетов с помощью иностранных партнеров на базе завода во Львове.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы до конца определиться с приоритетами и необходимыми объемами работ по проведению модернизации. И с начала следующего года приступим к этой работе, у меня никаких сомнений нет», — подчеркнул Полторак.

Возникает вопрос: для чего проводятся такие дорогостоящие мероприятия и какие военно-воздушные операции планирует Киев?

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