Нас ждёт затяжная война с Западом? Константин Сивков
О том, каков главный стратегический результат последних четырёх месяцев, а также о том, что будет дальше говорим с доктор военных наук Константином Сивковым. Ведущий – Игорь Шишкин.
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