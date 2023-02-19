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Что привело к затяжной войне? Константин Сивков

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Каков главный козырь врага? Остановится ли Запад просто так? Что нас ждёт дальше? Как могли бы развиваться события, если бы мы год назад довели СВО до логического конца, и почему мы не сделали этого? Итоги года СВО подводим с доктором военных наук Константином Сивковым. Ведущий – Игорь Шишкин.

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#ДеньТВ #Сивков #КонстантинСивков #СВО #геополитика #Запад
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HPjNomaTv4Q
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