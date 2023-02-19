Что привело к затяжной войне? Константин Сивков
Каков главный козырь врага? Остановится ли Запад просто так? Что нас ждёт дальше? Как могли бы развиваться события, если бы мы год назад довели СВО до логического конца, и почему мы не сделали этого? Итоги года СВО подводим с доктором военных наук Константином Сивковым. Ведущий – Игорь Шишкин.
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