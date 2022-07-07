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Монета “100 лет СССР”

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По заказу Государственного Банка Луганской Народной Республики изготовлена памятная монета «100 лет СССР»





Уже хочу. Интересно, как будут распространять.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7724743.html
Метки: донбасс, Ленин, лнр, Луганская Народная Республика, нумизматика, ссср
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