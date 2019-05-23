В США пересмотрели историю: СССР не оказалось в числе победителей во Второй мировой войне (ФОТО)
На юбилейной монете, выпущенной в США к 75-летию победы во Второй мировой войны для СССР места не нашлось.
С одной стороны монеты красуются флаги союзников: Великобритании, США и Франции. С другой, по всей вероятности, Гарри Трумэн, ставший президентом после смерти Рузвельта и Дуайт Эйхенхауэр — один из участников подписания акта о капитуляции Германии.
В описании монеты, выполненной из металла и покрытой 24-каратным золотом говорится буквально следующее:
«После долгих четырех лет и многочисленных жертв Второй мировой войне союзники наконец одержали победу. Это было время Величайшего поколения, время радоваться и размышлять о завоеваниях и потерях войны, о светлом и свободном будущем.
Теперь вспомните всех тех, кто обеспечил нам свободу, которой мы наслаждаемся сегодня с помощью этой коллекции монет, посвященной 75-й годовщине Победы во Второй мировой войне, специально изготовленной монетным двором Бредфорд.
Эта историческая коллекция начинается с первого номера, 75-летия Победы во Второй мировой войне. Следующим по будет выпуск второй монеты демонстрирующий Итальянское перемирие. А вскоре ваша коллекция продолжится третьим выпуском под названием „Иводзима” и дополнительными коллекционными монетами „Доказательство”, каждая из которых будет выпускаться отдельно».
Ни о роли СССР, ни о победе Советской армии над гитлеровскими войсками нет ни каких упоминаний, ни на монете, ни в описании.
Победили пишут историю заново — победители в холодной войне….
Для справки:
На сайте монетного двора написано, что «Бредфордский монетный двор, выпускает монеты непреходящей ценности.
Эта организация является одной из старейших и самых популярных монетных дворов среди всех коллекционеров в мире, и её цель — стать крупнейшей в мире компанией по выпуску коллекционных монет».
Википедия подтверждает серьёзность организации.
«Монетный двор является подразделением Бредфордский биржи, которая является производителем и продавцом коллекционных товаров, ювелирных изделий, спортивных сувениров и одежды. В настоящее время входит в группу Брэдфорда.
Биржа была основана в 1973 году Дж. Родериком Макартуром. Во время Второй мировой войны Макартур находился в американской полевой службе, служил во французской армии, в корпусе скорой помощи, и участвовал в кампании по освобождению Франции».
Так что было бы наивно предполагать, что американцы не знали о том, кто же действительно победил в этой войне.
И разумеется, они совершено точно знали, что СССР, как минимум, был среди союзников.
Дмитрий Евсюткин
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Источник: https://rusvesna.su/news/1558548328
Странно… Небезызвестный З.Бжезинский, явный наш недруг – и тот от очевидного не отказывался: “Парадоксально, что разгром нацистской Германии повысил международный статус Америки, хотя она и не сыграла решающей роли в военной победе над гитлеризмом. Заслуга достижения этой победы должна быть признана за сталинским Советским Союзом, одиозным соперником Гитлера”.
Определённая логика в действиях пиндосов есть. Мы исходим из того, что в 1945 году война закончилась, а все остальные так не считают. Как оказалось, мы были не правы. И это стало очевидным в 1991 году. Советское еврейское руководство обмануло население СССР, убедив его в том, что СССР победил во 2й мировой, а само начало сливать государство в пользу “союзников”, которые никогда и не скрывали, что не уймутся, пока СССР не уничтожат. Уничтожили. Только не совсем. В 2000 году в России появилось новое руководство, которое реальность воспринимало адекватно, выстраивая свои действия в соответствии с ней. Война, так война. Было бы вообще не плохо, если бы ещё и население смикитило, что идёт война и поддержало бы руководство. Но население не хочет признать очевидное, очевидно, поссыкивает перед пиндосами, вместе с ними поливая поносом Путина и Россию…
Моше. Ви конечно за наше всё! Но это не отменяет, что наше всё, является полностью ихним! Поэтому, если посмотреть реальные дела нашего всё за период его уникального правления,. То мы увидим, что по вымиранию населения и богатению лиц приближенных к нашему всё РФия на одном из первых мест в мире! И это прямая заслуга нашего всё. И ви напрасно обвиняете простых людей в непонимании ситуации. Народ прекрасно понимает, что идёт война против России, но многие ещё не понимают, но догадываются, что войну против русского народа возглавляет наше всё!