Главная » Невероятное в мире

В США пересмотрели историю: СССР не оказалось в числе победителей во Второй мировой войне (ФОТО)

01:30. 23 мая 2019 Просмотров - 142 3 коммент. Опубликовал:
В США пересмотрели историю: СССР не оказалось в числе победителей во Второй мировой войне (ФОТО) | Русская весна

На юбилейной монете, выпущенной в США к 75-летию победы во Второй мировой войны для СССР места не нашлось.

С одной стороны монеты красуются флаги союзников: Великобритании, США и Франции. С другой, по всей вероятности, Гарри Трумэн, ставший президентом после смерти Рузвельта и Дуайт Эйхенхауэр — один из участников подписания акта о капитуляции Германии.

В описании монеты, выполненной из металла и покрытой 24-каратным золотом говорится буквально следующее:

«После долгих четырех лет и многочисленных жертв Второй мировой войне союзники наконец одержали победу. Это было время Величайшего поколения, время радоваться и размышлять о завоеваниях и потерях войны, о светлом и свободном будущем.

Теперь вспомните всех тех, кто обеспечил нам свободу, которой мы наслаждаемся сегодня с помощью этой коллекции монет, посвященной 75-й годовщине Победы во Второй мировой войне, специально изготовленной монетным двором Бредфорд.

Эта историческая коллекция начинается с первого номера, 75-летия Победы во Второй мировой войне. Следующим по будет выпуск второй монеты демонстрирующий Итальянское перемирие. А вскоре ваша коллекция продолжится третьим выпуском под названием „Иводзима” и дополнительными коллекционными монетами „Доказательство”, каждая из которых будет выпускаться отдельно».

Ни о роли СССР, ни о победе Советской армии над гитлеровскими войсками нет ни каких упоминаний, ни на монете, ни в описании.

Победили пишут историю заново — победители в холодной войне….

Для справки:

На сайте монетного двора написано, что «Бредфордский монетный двор, выпускает монеты непреходящей ценности.

Эта организация является одной из старейших и самых популярных монетных дворов среди всех коллекционеров в мире, и её цель — стать крупнейшей в мире компанией по выпуску коллекционных монет».

Википедия подтверждает серьёзность организации.

«Монетный двор является подразделением Бредфордский биржи, которая является производителем и продавцом коллекционных товаров, ювелирных изделий, спортивных сувениров и одежды. В настоящее время входит в группу Брэдфорда.

Биржа была основана в 1973 году Дж. Родериком Макартуром. Во время Второй мировой войны Макартур находился в американской полевой службе, служил во французской армии, в корпусе скорой помощи, и участвовал в кампании по освобождению Франции».

Так что было бы наивно предполагать, что американцы не знали о том, кто же действительно победил в этой войне.

И разумеется, они совершено точно знали, что СССР, как минимум, был среди союзников.

Дмитрий Евсюткин

Читайте также: Испугались и поехали в ДНР: появились позорные подробности пленения «всушников» на Донбассе

В США пересмотрели историю: СССР не оказалось в числе победителей во Второй мировой войне (ФОТО) | Русская весна
В США пересмотрели историю: СССР не оказалось в числе победителей во Второй мировой войне (ФОТО) | Русская весна
В США пересмотрели историю: СССР не оказалось в числе победителей во Второй мировой войне (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1558548328

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О мотивации нового этапа истории
...уничтожили своими руками инфраструктуру СССР и теперь 100% ...светская власть, но история постепенно двигалась к доминированию... не абстрактно, а как готовая инновация.Недавно пересмотрел написанное...строй оказался менее способен к адаптации и эволюции, чем США»,...
Бреттон-Вудс: приговор, который не был приведен в исполнение.
....). Позднее Репарационная комиссия пересмотрела сумму, снизив объем репараций...ее для войны против СССР.   БМР стал...не скрывал своих профашистских симпатий.  Еще более скандальной и крупной оказалась история...о Великобритании и США. История с чешским золотом,...
Бэкграунд, выпуск-328 за 30 ноября 2013
... мази. Но они совсем не отчаялись и только пересмотрели свои планы. Даже... едва ли не единственный случай во всей американской истории, когда США проявили такое... европейские силы – СССР и Германию. Правда конечный итог оказался несколько иным, чем...
Геофизическое оружие
...а ВВС и ВМС США. Не должно оказаться неожиданностью, что в ... официальными лицами Правительств США и бывшего СССР. По правде, ...90-х годов Пентагон пересмотрел свою военную доктрину в... смерчей отродясь не бывало, эта библейская история не кажется такой уж...
О "традициях" английской подлости по отношению к России...
...появился первый в истории Европы общеевропейский ...Кроме того, англичане пересмотрели выгодный для России ... области Чехословакии. СССР предложил помощь Чехословакии...Фултоне (штат Миссури, США) положила начало холодной... если бы они не оказали друг на друга ...
Дело Скрипаля: Альтернативный нарратив
.... Разочарованный распадом СССР в гангстерском капиталистическом... для плана США и неоконсерваторов ...на кого не влиял, пока не оказался в руках...того, как полиция пересмотрела их график времени,... повествование истории преступника, прокурору не нужно устанавливать...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 711 551
    Sergey64 23 мая 2019 в 9:09

    Странно… Небезызвестный З.Бжезинский, явный наш недруг – и тот от очевидного не отказывался: “Парадоксально, что разгром нацистской Германии повысил международный статус Америки, хотя она и не сыграла решающей роли в военной победе над гитлеризмом. Заслуга достижения этой победы должна быть признана за сталинским Советским Союзом, одиозным соперником Гитлера”.

    Ответить
       
  • 9832 5726
    Maleos 23 мая 2019 в 9:42

    Определённая логика в действиях пиндосов есть. Мы исходим из того, что в 1945 году война закончилась, а все остальные так не считают. Как оказалось, мы были не правы. И это стало очевидным в 1991 году. Советское еврейское руководство обмануло население СССР, убедив его в том, что СССР победил во 2й мировой, а само начало сливать государство в пользу “союзников”, которые никогда и не скрывали, что не уймутся, пока СССР не уничтожат. Уничтожили. Только не совсем. В 2000 году в России появилось новое руководство, которое реальность воспринимало адекватно, выстраивая свои действия в соответствии с ней. Война, так война. Было бы вообще не плохо, если бы ещё и население смикитило, что идёт война и поддержало бы руководство. Но население не хочет признать очевидное, очевидно, поссыкивает перед пиндосами, вместе с ними поливая поносом Путина и Россию…

    Ответить
    -1
    • 5994 3248
      XAPOHMaleos 23 мая 2019 в 10:04

      Моше. Ви конечно за наше всё! Но это не отменяет, что наше всё, является полностью ихним! Поэтому, если посмотреть реальные дела нашего всё за период его уникального правления,. То мы увидим, что по вымиранию населения и богатению лиц приближенных к нашему всё РФия на одном из первых мест в мире! И это прямая заслуга нашего всё. И ви напрасно обвиняете простых людей в непонимании ситуации. Народ прекрасно понимает, что идёт война против России, но многие ещё не понимают, но догадываются, что войну против русского народа возглавляет наше всё!

      Ответить
         

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)