В США пересмотрели историю: СССР не оказалось в числе победителей во Второй мировой войне (ФОТО)

На юбилейной монете, выпущенной в США к 75-летию победы во Второй мировой войны для СССР места не нашлось.

С одной стороны монеты красуются флаги союзников: Великобритании, США и Франции. С другой, по всей вероятности, Гарри Трумэн, ставший президентом после смерти Рузвельта и Дуайт Эйхенхауэр — один из участников подписания акта о капитуляции Германии.

В описании монеты, выполненной из металла и покрытой 24-каратным золотом говорится буквально следующее:

«После долгих четырех лет и многочисленных жертв Второй мировой войне союзники наконец одержали победу. Это было время Величайшего поколения, время радоваться и размышлять о завоеваниях и потерях войны, о светлом и свободном будущем.

Теперь вспомните всех тех, кто обеспечил нам свободу, которой мы наслаждаемся сегодня с помощью этой коллекции монет, посвященной 75-й годовщине Победы во Второй мировой войне, специально изготовленной монетным двором Бредфорд.

Эта историческая коллекция начинается с первого номера, 75-летия Победы во Второй мировой войне. Следующим по будет выпуск второй монеты демонстрирующий Итальянское перемирие. А вскоре ваша коллекция продолжится третьим выпуском под названием „Иводзима” и дополнительными коллекционными монетами „Доказательство”, каждая из которых будет выпускаться отдельно».

Ни о роли СССР, ни о победе Советской армии над гитлеровскими войсками нет ни каких упоминаний, ни на монете, ни в описании.

Победили пишут историю заново — победители в холодной войне….

Для справки:

На сайте монетного двора написано, что «Бредфордский монетный двор, выпускает монеты непреходящей ценности.

Эта организация является одной из старейших и самых популярных монетных дворов среди всех коллекционеров в мире, и её цель — стать крупнейшей в мире компанией по выпуску коллекционных монет».

Википедия подтверждает серьёзность организации.

«Монетный двор является подразделением Бредфордский биржи, которая является производителем и продавцом коллекционных товаров, ювелирных изделий, спортивных сувениров и одежды. В настоящее время входит в группу Брэдфорда.

Биржа была основана в 1973 году Дж. Родериком Макартуром. Во время Второй мировой войны Макартур находился в американской полевой службе, служил во французской армии, в корпусе скорой помощи, и участвовал в кампании по освобождению Франции».

Так что было бы наивно предполагать, что американцы не знали о том, кто же действительно победил в этой войне.

И разумеется, они совершено точно знали, что СССР, как минимум, был среди союзников.

Дмитрий Евсюткин

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