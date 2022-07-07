Илья Крамник. Фолклендская война. Часть 2. “Бельграно” и “Шеффилд”
Прибытие английской эскадры и планы сторон.
Выпуск посвящен самым известным погибшим у Фолклендов боевым кораблям Аргентины и Великобритании.
При каких обстоятельствах был потоплен аргентинский крейсер “Адмирал Бельграно”? Почему его командир считал, что англичане не будут атаковать крейсер? Кем и как был потоплен крейсер и чем объясняется большое количество жертв среди экипажа?
Какую роль выполнял ЭМ УРО “Шеффилд” в водах у Фолклендских островов? Какими возможностями обладали аргентинцы для атаки надводных кораблей англичан? Как проходила атака “Шеффилда”?
Какие конструктивные особенности предопределили провал борьбы за живучесть на “Шеффилде”?
Какое влияние на планы сторон оказала гибель “Бельграно” и “Шеффилда” и оказала ли вообще?
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