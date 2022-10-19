Илья Крамник. Фолклендская война. Часть 3. “На пороге высадки”
Илья Крамник. Фолклендская война. Часть 3. “На пороге высадки”.
Рассказ про рейд коммандос на остров Пеббл, нападение на аэродром котором базировались аргентинские штурмовики IA-58 «Пукара».
Положение на море перед высадкой.
Второй форум нашего канала, посвященный 80-летию Сталинградской битвы состоится 19 ноября, бронируйте места в зале: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2164469/
Предыдущие ролики Фолклендская война.
Часть 1. “Начало”:
https://youtu.be/7RX0pw5i_NQ
Часть 2. “Бельграно” и “Шеффилд”:
https://youtu.be/uXLfD7_zeEc
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