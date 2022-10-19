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Илья Крамник. Фолклендская война. Часть 3. “На пороге высадки”

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Илья Крамник. Фолклендская война. Часть 3. “На пороге высадки”.
Рассказ про рейд коммандос на остров Пеббл, нападение на аэродром котором базировались аргентинские штурмовики IA-58 «Пукара».
Положение на море перед высадкой.

Второй форум нашего канала, посвященный 80-летию Сталинградской битвы состоится 19 ноября, бронируйте места в зале: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2164469/

Предыдущие ролики Фолклендская война.
Часть 1. “Начало”:
https://youtu.be/7RX0pw5i_NQ
Часть 2. “Бельграно” и “Шеффилд”:
https://youtu.be/uXLfD7_zeEc
Телеграмм Алексея Исаева: https://t.me/iron_wind

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nNH3ZWwT1Bs
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