Процесс выхода из СНВ-3
В Думу и Совфед уже поступили документы о прекращении действия СНВ-3, а также о различных мероприятиях направленных на поддержку участников СВО. Сегодня днем оперативно все рассмотрят в профильных комитетах и до вечера все утвердят. Путин сегодня или завтра подпишет и тема существовавшая в течение нескольких десятилетий будет фактически отброшена.
Хотя приостановка участия и звучит как временная мера с возможностью отката после неких переговоров, на практике в обозримой перспективе такой откат вряд ли возможен. Теперь же в воздухе скорее висит вопрос о приостановке участия РФ в договоре о запрете ядерных испытаний.
По количественным параметрам еще вчера расписал Крамник.
Режим приостановки как такового в тексте ДСНВ не предусмотрено. До лимита по развернутым зарядам нам близко (около 1 500 из зачетных 1 550). До лимита по развернутым носителям очень далеко (примерно 530 из 700). С учетом предстоящего вывода по возрасту группировки «Воевод» и неясности с развертыванием «Сармата», численность носителей будет в ближайшие годы расти незначительно (за счет производства «Ярса» и ввода в ближайшие два года еще двух РПКСН (ракетных подводных крейсеров стратегического назначения), численность зарядов будет сохраняться примерно на том же уровне.
Реальный рост за лимиты СНВ по зарядам будет возможен при выходе на серийное производство и развертывание «Сармата» (до 10 блоков на одну ракету при наличии тяжелых элементов КСП ПРО, до 15 — при отсутствии таковых), и фактическое их превышение по числу зарядов состоится уже после 2026 года.
Ускоренный рост в виде срочного развертывания на имеющихся носителях голов возвратного потенциала возможен, но, учитывая слова «приостанавливаем, а не выходим», вряд ли планируется. Вывод: приостановка действия договора является политическим жестом в рамках, собственно, российско-американского противостояния, суть которого — взаимное признание права на интересы и сферу влияния.
(с) Илья Крамник
Поэтому с точки зрения количества блоков и носителей, это именно что вопрос среднесрочной перспективы.
Но с точки зрения вопросов отношений РФ и США по ядерном вопросу, изменения пойдут уже сейчас, хотя некие консультации по вопросам "стратегической стабильности" будут продолжаться и сейчас.