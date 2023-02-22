Заявление МИД России в связи с приостановлением Российской Федерацией действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)



В опубликованном 8 февраля 2023 г. заявлении МИД России о ситуации вокруг ДСНВ, а также в соответствующих комментариях руководства Министерства была дана подробная оценка неутешительного состояния дел с реализацией Договора, сложившегося в результате деструктивных действий США в контексте данного соглашения, а также в целом из-за проводимой ими линии на всестороннее ослабление безопасности Российской Федерации и политико-экономическое «удушение» нашей страны.

В развитие ранее обозначенных подходов отмечаем следующие негативные факторы, подсекающие по вине США полноценное функционирование ДСНВ.

Крайняя степень враждебности Вашингтона, нагнетаемая им конфронтация и открыто взятый курс на злонамеренную эскалацию конфликта на Украине и вокруг неё создали для нас принципиально иную обстановку в области безопасности.

При этом вновь напоминаем, что в преамбуле ДСНВ, которая является его неотъемлемой частью, постулируется приверженность сторон принципу неделимой безопасности и выстраиванию отношений на основе взаимного доверия и сотрудничества. Однако сегодня США открыто стремятся нанести России «стратегическое поражение», а подстёгиваемая Вашингтоном напряжённость выходит далеко за рамки украинского кризиса – США и возглавляемый ими Запад пытаются навредить нашей стране на любом уровне, в любой сфере и в любом регионе мира.

Есть все основания констатировать, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности России, что прямо противоречит закреплённым в преамбуле ДСНВ фундаментальным принципам и пониманиям, на которых зиждется Договор и без которых он не был бы заключён. Фактически речь идёт о коренном изменении обстоятельств по сравнению с существовавшими на момент заключения ДСНВ.

В такой обстановке ведение дел с США и в целом с Западом в обычном режиме больше не представляется возможным – как в принципиальном плане, так и применительно к сфере контроля над вооружениями, которая неотделима от геополитических и военно-стратегических реалий.

Более того, серьёзные изменения в ландшафте безопасности связаны также с тем, что консолидация на антироссийской почве западных стран всё больше затрагивает аспекты их ядерной политики. В частности, члены НАТО, которые десятилетиями практикуют так называемые «совместные ядерные миссии» и с некоторых пор открыто объявили Североатлантический блок «ядерным альянсом», усиливают упор на ядерное оружие в общенатовских концептуальных установках, заявляют о нацеленности на дальнейшее укрепление и повышение боеготовности «приписанных» к НАТО потенциалов в данной сфере. Звучат призывы к расширению ядерной инфраструктуры блока и её продвижению на восток. Направленность данных усилий против нашей страны не скрывается.

В этом контексте особое значение в нынешних условиях приобретает фактор совокупного ядерного арсенала трёх входящих в НАТО ядерных держав, а именно – США, Великобритании и Франции, способного быть обращённым против России. В этом смысле весьма символично, что все страны Североатлантического блока, включая Великобританию и Францию, в явном виде продемонстрировали свою вовлечённость в проблематику ДСНВ, выпустив совместное заявление, в котором полностью блокируются с подходами США. Данный политический акт подтверждает обоснованность российской позиции о необходимости воспринимать ядерные потенциалы трёх западных ядерных государств в совокупности и учитывать этот фактор в процессе ограничения и сокращения ядерных вооружений, а также при рассмотрении вопроса о дальнейшей судьбе ДСНВ.

В течение многих лет Вашингтоном игнорируется взаимосвязь между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями, которая также зафиксирована в ДСНВ. К принципиальной важности данной взаимосвязи чётко отсылает сделанное Россией в контексте подписания и ратификации Договора заявление по противоракетной обороне. В нашем документе однозначно подчёркнуто, что ДСНВ может действовать и быть жизнеспособным только в отсутствие качественного и количественного наращивания систем ПРО США. Тем не менее Вашингтон демонстративно продолжает предпринимать действия, идущие в диаметрально противоположном направлении. На фоне общего обострения военно-стратегической обстановки этот фактор приобретает повышенное значение.

Важнейшим для оценки ситуации с выполнением ДСНВ является тот факт, что Вашингтон уже давно и существенным образом нарушает центральные положения ДСНВ о количественных ограничениях на соответствующие вооружения сторон. Это связано с нелегитимным односторонним исключением из засчёта по Договору более 100 единиц американских СНВ, которые в Вашингтоне переименовали так, чтобы они перестали подпадать под договорные определения, или объявили переоборудованными, не предоставив российской стороне возможность надёжно удостовериться в соответствии результатов такого переоборудования требованиям ДСНВ, т.е. выполнить порядок, прямо предусмотренный Договором. Неоднократно указывали на это явное и прямое нарушение.

Кроме того, вопиюще провокационными и крайне рискованными стали известные попытки США «прощупать» защищённость ряда заявленных по Договору российских объектов СНВ. Вооружённые атаки на них, предпринятые марионеточным режимом в Киеве, были осуществлены при явном военно-техническом и информационно-разведывательном содействии Вашингтона.

На этом фоне считаем верхом цинизма требования США немедленно обеспечить им доступ на эти и другие стратегические объекты России, прикрываясь положениями ДСНВ об инспекционной деятельности. Это вызывает особое недоумение в условиях, когда введённые Вашингтоном антироссийские ограничения ранее нарушили работоспособность предусмотренных Договором процедур, связанных с верификационной деятельностью. В результате были подорваны возможности российской стороны беспрепятственно и на полностью равноправной основе проводить контрольные мероприятия на территории США, что создало для американской стороны очевидные односторонние преимущества.

Данные оценки неоднократно доводились до американской стороны и неизменно сопровождались призывом к принятию Вашингтоном мер по выправлению ситуации с учётом изложенных Россией озабоченностей. Однако вместо этого Вашингтон продолжил целенаправленно осуществлять злонамеренные шаги по подрыву безопасности России. Ставки в развязанной против нашей страны тотальной гибридной войне американцами повышаются.

По совокупности изложенных обстоятельств российская сторона была вынуждена прийти к выводу о допущенном США существенном нарушении ДСНВ, то есть таком нарушении, которое имеет принципиальное значение для реализации объекта и целей Договора.

В связи с этим Президент Российской Федерации В.В.Путин объявил 21 февраля с.г. в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации о приостановлении нашей страной действия ДСНВ.

При этом в целях поддержания достаточной степени предсказуемости и стабильности в ракетно-ядерной сфере Россия намерена придерживаться ответственного подхода и продолжит в пределах жизненного цикла Договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ. Кроме того, российская сторона будет и далее участвовать в обмене с американской стороной уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ на основе соответствующего соглашения между СССР и США 1988 г.

Решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо. Для этого в Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования Договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности. Призываем американскую сторону именно к этому. До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены.

Также призываем США воздержаться от шагов, которые могли бы помешать возобновлению действия ДСНВ в случае вызревания необходимых для этого условий. Убеждены, что потенциал Договора с точки зрения его вклада в укрепление международной безопасности и стратегической стабильности далеко не исчерпан. Тем не менее раскрыться в полной мере он сможет только в случае восстановления возможностей для симметричного, равноправного и досконального выполнения ДСНВ обеими сторонами.

Имеем в виду внимательнейшим образом отслеживать дальнейшие действия США и их союзников – как в области СНВ, так и в целом на треке международной безопасности и стратегической стабильности, а также анализировать их на предмет нанесения ущерба российским интересам и необходимости принятия нами дополнительных контрмер.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1855184/ – цинк

Госдеп США сегодня уже выразил "разочарование" решением России.

Само решение очевидно будет иметь не краткосрочные, а долгосрочные последствия связанные с дальнейшим раскручиванием гонки ракетно-ядерных вооружений, которая будет переплетаться с гонкой гиперзвуковых вооружений. Это неизбежный и объективный процесс. Миновать его не получится. Чем больше ядерного оружия, тем меньше вероятность ядерной войны. Страх уничтожения влияет на дипломатию.

