Чеченская война: атака на Кизляр/Евгений Норин и Егор Яковлев
Продолжение цикла о чеченских войнах на «Цифровой истории». В этот раз Евгений Норин рассказывает о событиях в городе Кизляр в 1996-м году и объясняет, почему они остались в истории поражением и для чеченских боевиков, и лично для Бориса Ельцина.
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Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/3207
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