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Чеченская война: атака на Кизляр/Евгений Норин и Егор Яковлев

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Продолжение цикла о чеченских войнах на «Цифровой истории». В этот раз Евгений Норин рассказывает о событиях в городе Кизляр в 1996-м году и объясняет, почему они остались в истории поражением и для чеченских боевиков, и лично для Бориса Ельцина.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ЕвгенийНоринЦИ #ельцин #чеченскаявойна

Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/3207

Фестиваль «Цифровая история» в Москве 17-18 сентября: https://usnd.to/0YBq

Заказать книгу Евгения Норина «Чеченская война. Том второй»: https://usnd.to/0YBz

Расписание экскурсий экспертов «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Oy1nZh5hK88
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